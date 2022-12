Callisto Protocol выиграл конкуренцию на ПК у Marvel's Midnight Suns и Need for Speed Unbound

Согласно данным Steam, The Callisto Protocol обошла по пику запуска в день выпуска другие крупные релизы 2 декабря Marvel's Midnight Suns и Need for Speed Unbound.

В The Callisto Protocol одновременно играли 17 580 пользователей, тогда как в Marvel's Midnight Suns - 14 048, а в Need for Speed Unbound - 13 809.

Отметим, что Callisto Protocol критики оценили хуже, чем новую игру NFS или продукт по Marvel. К тому же, на ПК Callisto Protocol вышел забагованным, что вынудило Striking Distance выпустить патч на следующий день после релиза.