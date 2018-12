В Steam стартовала зимняя распродажа

Киберспорт 20 декабря 2018 23:49 Автор: Новиков Иван

Сегодня сервис по продаже игр открыл традиционную распродажу

Главными предложениями от Steam пользователи называют скидку 50% на Assassin's Creed: Odyssey (999 руб), вышедшую полтора месяца назад, а также снижение цен на PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (602 руб) и набор игр от Valve (22 игры за 328 руб).

Некоторые другие игры по скидке:

— Dying Light (480 руб);

— Battlerite Royale (218 руб);

— Phantom Doctrine (435 руб);

— Monster Hunter: World (1319 руб);

— XCOM 2 (424 руб);

— Grand Theft Auto V (749 руб);

— Mortal Kombat X (305 руб);

— The Division (284 руб);

— Shadow of the Tomb Raider (999 руб);

— Divinity: Original Sin 2 (519 руб).

Остальные скидки можно увидеть на главной странице или в специальном разделе Steam. Зимняя распродажа продлится до 3 января.