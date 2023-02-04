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Сменщик Нойера, противник Гвардиолы, бельгийский вундеркинд. Зимние трансферы бундеслиги

Продолжаем подводить итоги зимнего трансферного окна. На очереди чемпионат Германии.
Сменщик Нойера, противник Гвардиолы, бельгийский вундеркинд. Зимние трансферы бундеслиги
04 февраля 2023 10:44
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Бавария»

«БАВАРИЯ»

Пришли: Зоммер («Боруссия» М), Блинд («Аякс»), Канселу («Манчестер Сити»)

Ушел: Забитцер («МЮ»)

В Мюнхене традиционно умеют считать деньги, но без новичков не остаются. Нынешней зимой команду пополнили сразу три футболиста, и все призваны не допускать пропущенных мячей – вратарь Ян Зоммер и два крайних защитника Дейли Блинд и Жоау Канселу.

Зоммер и Канселу оказались на «Альянц Арене» по стечению обстоятельств. Вратарь наконец получил приглашение из топ-клуба из-за травмы неудачно покатавшегося на лыжах Мануэля Нойера. Мюнхенцы долго искали ему замену, рассматривали возможность возвращения из «Монако» Александера Нюбеля и приобретение у «Ниццы» Каспера Шмейхеля, но в итоге заплатили 8 млн евро за самого яркого на ленточке вратаря бундеслиги. Причем в «Боруссии» поначалу не хотели продавать швейцарца, но решились, когда узнали, что Оливер Кан ведет переговоры со Шмейхелем.

У Канселу другая история. Он поругался с Хосепом Гвардиолой на одном из предматчевых занятий из-за того, что в очередной раз пролетел мимо стартового состава, и сразу был выставлен за порог (правда, пока в аренду). Поначалу португальца предложили «Реалу», но сливочные не испытывают проблем на флангах обороны, поэтому следующий запрос отправили в Мюнхен. Вообще-то здесь он стал аж пятым (!) правым защитником после Бенжамена Павара, Нуссаира Мазрауи, Йосипа Станишича и Буна Сарра, но игровую практику наверняка получит. Чего не скажешь об остальных. Павар уже попросился на трансфер, желательно в «Барселону».

С Блиндом чуть более понятно. В конце декабря он расторг контракт с «Аяксом» по обоюдному решению сторон и стал свободным агентом, а у «Баварии» на левом фланге обороны был только Альфонсо Дэвис. И все же не покидает ощущение, что голландца взяли в ротацию исключительно для количества. Сложно представить, чтобы он вытеснил из основы Дэвиса и вообще надолго здесь задержался.

Чем-то его подписание похоже на переход Марселя Забитцера летом 2021 года. В «Лейпциге» австриец был на своем месте, а до уровня «Баварии» не дотягивал, однако Юлиан Нагельсманн видел в нем проводника своих идей на поле и все-таки настоял на приобретении за 15 млн. В итоге за полтора года полузащитник провел на поле 2 тысячи минут, а сейчас уехал в аренду. Правда, в «Манчестер Юнайтед», что тоже не укладывается в голове.

«БОРУССИЯ» ДОРТМУНД

Пришли: Дуранвилль («Андерлехт»), Раерсон («Унион»)

Ушел: Т. Азар (ПСВ)

В предыдущие пару-тройку лет Торган был наиболее успешным среди братьев Азаров, но нынешний сезон получился для него провальным – уже к сентябрю он потерял место в стартовом составе, скис и отправился за игровой практикой в Эйндховен. Пока в аренду, за которую голландцы заплатили 500 тысяч.

Подкрепление же «шмели», как обычно, нашли на экзотических направлениях. Из «Андерлехта» они за 8,5 млн выписали 16-летнего (!) вундеркинда Юлиена Дуранвилля, проведшего на профессиональном уровне всего 341 минуту. Зато одного уехавшего бельгийца заменили на другого.

А из идущего в чемпионате вторым (!) «Униона» за 5 млн приехал правый защитник Юлиан Раерсон. За четыре с половиной года в Берлине 25-летний норвежец провел 109 матчей (3 гола и 3 передачи). В Дортмунде он сходу занял место в основе и уже во второй игре забил «Майнцу».

«ЛЕЙПЦИГ»

Пришел: Кларк («Нью-Йорк Ред Булл»)

Ушел: Новоа («Базель»)

«Быки» продолжают следовать своей философии делать ставку на талантливую молодежь, поэтому в «Лейпциге» зимой заметных трансферов не было. Разве что вернули 19-летнего Кадена Кларка из аренды в американском филиале да отправили в «Базель» (естественно, в аренду) набираться опыта его ровесника Уго Новоа.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЗАМЕТНЫХ ТРАНСФЕРОВ ЯНВАРЯ В БУНДЕСЛИГЕ:

Жоржинио Рюттер (20 лет, нападающий), из «Хоффенхайма» в «Лидс» за 28 млн

Каспер Дольберг (25 лет, нападающий), из «Ниццы» в «Хоффенхайм» в аренду

Два этих перехода явно стоит объединить. Скаутам «Лидса» 20-летний Рюттер наверняка запомнился еще по прошлому сезону, когда за 1 603 минуты в бундеслиге забил восемь мячей (примерно по голу на каждые два полных матча), поскольку в нынешнем он был уже не так хорош (2+2 в 15 играх). Тем не менее, англичане решились отвалить за него почти 30 млн, а «деревенские» взяли ему на подмену довольно известного Дольберга. По окончании сезона, если все пойдет по плану, они смогут выкупить датчанина.

Йосип Юранович (27 лет, крайний защитник), из «Селтика» в «Унион» за 8,6 млн

Замену Раерсону в Берлине нашли достаточно быстро, правда, и стоил бронзовый призер ЧМ-2022 несколько дороже. Зато его игра в Катаре убедила в том, что он стоит своих денег, ведь был одним из немногих, кто отыграл все матчи плей-офф (за исключением игры за третье место) от звонка до звонка.

Йосип Брекало (24 года, вингер), из «Вольфсбурга» в «Фиорентину» в аренду

О нем мы писали, когда вели речь о серии А. В стане «волков» хорват не закрепился, поэтому прошлый сезон провел в аренде в «Торино». Нынешней осенью вновь попытал счастья и вновь неудачно (314 минут в сезоне), так что теперь будет покорят Флоренцию.

Йонас Омлин (29 лет, вратарь), из «Монпелье» в «Боруссию» М за 9 млн

В Менхенгладбахе так подсели на швейцарских вратарей, что после ухода Зоммера подписали его соотечественника Омлина. Грустная ирония в том, что куда менее раскрученный вратарь «Монпелье» обошелся им даже дороже звезды бундеслиги. Удастся ли ему по примеру предшественника занять свое место в сердцах болельщиков?

Филипп Макс (29 лет, крайний защитник), из ПСВ в «Айнтрахт» в аренду

Макс – футболист уникальной судьбы, считающийся воспитанником одновременно «Мюнхен 1860», «Баварии» и «Шальке». С 2020 года выступал в Эйндховене, но не блистал и сейчас вернулся на родину. Пока на полгода, но аренда подразумевает обязательный выкуп при достижении определенных условий.

источник: «Советский спорт»
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