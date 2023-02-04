Сменщик Нойера, противник Гвардиолы, бельгийский вундеркинд. Зимние трансферы бундеслиги

«БАВАРИЯ»

Пришли: Зоммер («Боруссия» М), Блинд («Аякс»), Канселу («Манчестер Сити»)

Ушел: Забитцер («МЮ»)

В Мюнхене традиционно умеют считать деньги, но без новичков не остаются. Нынешней зимой команду пополнили сразу три футболиста, и все призваны не допускать пропущенных мячей – вратарь Ян Зоммер и два крайних защитника Дейли Блинд и Жоау Канселу.

Зоммер и Канселу оказались на «Альянц Арене» по стечению обстоятельств. Вратарь наконец получил приглашение из топ-клуба из-за травмы неудачно покатавшегося на лыжах Мануэля Нойера. Мюнхенцы долго искали ему замену, рассматривали возможность возвращения из «Монако» Александера Нюбеля и приобретение у «Ниццы» Каспера Шмейхеля, но в итоге заплатили 8 млн евро за самого яркого на ленточке вратаря бундеслиги. Причем в «Боруссии» поначалу не хотели продавать швейцарца, но решились, когда узнали, что Оливер Кан ведет переговоры со Шмейхелем.

У Канселу другая история. Он поругался с Хосепом Гвардиолой на одном из предматчевых занятий из-за того, что в очередной раз пролетел мимо стартового состава, и сразу был выставлен за порог (правда, пока в аренду). Поначалу португальца предложили «Реалу», но сливочные не испытывают проблем на флангах обороны, поэтому следующий запрос отправили в Мюнхен. Вообще-то здесь он стал аж пятым (!) правым защитником после Бенжамена Павара, Нуссаира Мазрауи, Йосипа Станишича и Буна Сарра, но игровую практику наверняка получит. Чего не скажешь об остальных. Павар уже попросился на трансфер, желательно в «Барселону».

С Блиндом чуть более понятно. В конце декабря он расторг контракт с «Аяксом» по обоюдному решению сторон и стал свободным агентом, а у «Баварии» на левом фланге обороны был только Альфонсо Дэвис. И все же не покидает ощущение, что голландца взяли в ротацию исключительно для количества. Сложно представить, чтобы он вытеснил из основы Дэвиса и вообще надолго здесь задержался.

Чем-то его подписание похоже на переход Марселя Забитцера летом 2021 года. В «Лейпциге» австриец был на своем месте, а до уровня «Баварии» не дотягивал, однако Юлиан Нагельсманн видел в нем проводника своих идей на поле и все-таки настоял на приобретении за 15 млн. В итоге за полтора года полузащитник провел на поле 2 тысячи минут, а сейчас уехал в аренду. Правда, в «Манчестер Юнайтед», что тоже не укладывается в голове.

«БОРУССИЯ» ДОРТМУНД

Пришли: Дуранвилль («Андерлехт»), Раерсон («Унион»)

Ушел: Т. Азар (ПСВ)

В предыдущие пару-тройку лет Торган был наиболее успешным среди братьев Азаров, но нынешний сезон получился для него провальным – уже к сентябрю он потерял место в стартовом составе, скис и отправился за игровой практикой в Эйндховен. Пока в аренду, за которую голландцы заплатили 500 тысяч.

Подкрепление же «шмели», как обычно, нашли на экзотических направлениях. Из «Андерлехта» они за 8,5 млн выписали 16-летнего (!) вундеркинда Юлиена Дуранвилля, проведшего на профессиональном уровне всего 341 минуту. Зато одного уехавшего бельгийца заменили на другого.

А из идущего в чемпионате вторым (!) «Униона» за 5 млн приехал правый защитник Юлиан Раерсон. За четыре с половиной года в Берлине 25-летний норвежец провел 109 матчей (3 гола и 3 передачи). В Дортмунде он сходу занял место в основе и уже во второй игре забил «Майнцу».

«ЛЕЙПЦИГ»

Пришел: Кларк («Нью-Йорк Ред Булл»)

Ушел: Новоа («Базель»)

«Быки» продолжают следовать своей философии делать ставку на талантливую молодежь, поэтому в «Лейпциге» зимой заметных трансферов не было. Разве что вернули 19-летнего Кадена Кларка из аренды в американском филиале да отправили в «Базель» (естественно, в аренду) набираться опыта его ровесника Уго Новоа.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЗАМЕТНЫХ ТРАНСФЕРОВ ЯНВАРЯ В БУНДЕСЛИГЕ:

Жоржинио Рюттер (20 лет, нападающий), из «Хоффенхайма» в «Лидс» за 28 млн

Каспер Дольберг (25 лет, нападающий), из «Ниццы» в «Хоффенхайм» в аренду

Два этих перехода явно стоит объединить. Скаутам «Лидса» 20-летний Рюттер наверняка запомнился еще по прошлому сезону, когда за 1 603 минуты в бундеслиге забил восемь мячей (примерно по голу на каждые два полных матча), поскольку в нынешнем он был уже не так хорош (2+2 в 15 играх). Тем не менее, англичане решились отвалить за него почти 30 млн, а «деревенские» взяли ему на подмену довольно известного Дольберга. По окончании сезона, если все пойдет по плану, они смогут выкупить датчанина.

Йосип Юранович (27 лет, крайний защитник), из «Селтика» в «Унион» за 8,6 млн

Замену Раерсону в Берлине нашли достаточно быстро, правда, и стоил бронзовый призер ЧМ-2022 несколько дороже. Зато его игра в Катаре убедила в том, что он стоит своих денег, ведь был одним из немногих, кто отыграл все матчи плей-офф (за исключением игры за третье место) от звонка до звонка.

Йосип Брекало (24 года, вингер), из «Вольфсбурга» в «Фиорентину» в аренду

О нем мы писали, когда вели речь о серии А. В стане «волков» хорват не закрепился, поэтому прошлый сезон провел в аренде в «Торино». Нынешней осенью вновь попытал счастья и вновь неудачно (314 минут в сезоне), так что теперь будет покорят Флоренцию.

Йонас Омлин (29 лет, вратарь), из «Монпелье» в «Боруссию» М за 9 млн

В Менхенгладбахе так подсели на швейцарских вратарей, что после ухода Зоммера подписали его соотечественника Омлина. Грустная ирония в том, что куда менее раскрученный вратарь «Монпелье» обошелся им даже дороже звезды бундеслиги. Удастся ли ему по примеру предшественника занять свое место в сердцах болельщиков?

Филипп Макс (29 лет, крайний защитник), из ПСВ в «Айнтрахт» в аренду

Макс – футболист уникальной судьбы, считающийся воспитанником одновременно «Мюнхен 1860», «Баварии» и «Шальке». С 2020 года выступал в Эйндховене, но не блистал и сейчас вернулся на родину. Пока на полгода, но аренда подразумевает обязательный выкуп при достижении определенных условий.