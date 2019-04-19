«Арсенал» победил «Наполи» и вышел в полуфинал ЛЕ. Италии больше нет в еврокубках

«АРСЕНАЛ» УЖАСЕН НА ВЫЕЗДЕ, «НАПОЛИ» ПРЕКРАСЕН ДОМА

На предматчевой пресс-конференции Унаи Эмери подчеркнул плохую игру своей команды на выезде. Испанец сказал, что «Арсеналу» важно забить первым, и тогда «Наполи» придется забивать четыре гола. Это маловероятно даже против «Арсенала». При это итальянцы шикарно выступают дома, практически не проигрывая на «Сан-Паоло». А ведь «Арсенал» проиграл в Лиге Европы на выезде и БАТЭ, и «Ренну». Как будет на этот раз?

Карло Анчелотти почему-то оставил на скамейке Дриса Мертенса, его место рядом с Лоренсо Инсинье занял Аркадиуш Милик. Латералей Фаузи Гулям и Хосе Кальехон. В середине поля бегали Аллан и Петр Зелиньский, и Фабиан Руис Центральных защитников над кипером Алексом Меретом исполнили Никола Максимович, Калиду Кулибали и Влад Кирикеш. Интересно, что сел в запас кроме Мертенса Мариу Руй.

«Арсенал» не то чтобы отзеркалил схему, Эмери частенько выставляет 3-5-2. Петра Чеха защищали Начо Монреаль, Лоран Косьелни и Сократис. По флангам – Сеад Колашинц и Энсли Мейтленд-Найлз, в середине поля разрушали Гранит Джака и Лукас Торрейра, разгонял атаки Арон Рэмзи. Впереди – Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамейанг.

СУХО, РАСЧЕТЛИВО И ПО ДЕЛУ

По сравнению с лигочемпионским огнем игра в Неаполе расстроила. Не фонтанировала моментами, на поле в первом тайме была только одна команда. Удивительно, но это приехавший в гости «Арсенал». Англичане легче, быстрее и правильнее проходили центр поля, прошивали соперника на флангах каждую минуту. Не хватало гола. Мяч летел то выше ворот, то не доходил до удара.

Казалось, что команды так и уйдут на перерыв без голов, но все изменил Ляказетт. Француз на 37-й минуте протащил мяч к чужой штрафной, получил там по ногам от Максимовича и заработал опасный стандарт. Исполнять его принялся сам. Александр мощно пробил над стенкой и воткнул в ближний угол. Кажется с со стенкой ошибся Мерет, вратаря поймали на противоходе, и мяч влетел в сетку. «Наполи» никакущий, ну просто. Странно, что эта команда Карло Анчелотти. Ну и о какой интриге мы говорим?

Ляказетт забил 33-й гол с момента прихода в клуб, еще у него 13 ассистов. Он самый полезный футболист «Арсенала» с августа 2017 года.

«АРСЕНАЛ» ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД В ПОЛУФИНАЛЕ ЛЕ

После перерыва «Наполи» должен был забивать четыре, но скорее мог пропустить второй. Ватные ноги Милика невозможно было подставить под мяч, Инсинье один не справлялся, а больше никто не выделялся. Казалось, что выход есть – маленький форвард уводит защитника под верховую передачу, а большой нападающий замыкает пас. Но неаполитанцы чаще забирались в офсайд, чем встречались с мячом в штрафной.

«Арсенал» кайфовал, даже не тянул время. Канониры уже думали о «Кристал Пэлас» и полуфинале Лиги Европы. А «Наполи» скучно провел второй тайм и безнадежно вылетел из еврокубков последним из клубов Италии. Англичане встретятся с «Валенсией» в полуфинале. Какие шансы у «Арсенала»? Эмери трижды выигрывал Лигу Европу, он знает про этот турнир все.