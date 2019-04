«Арсенал» победил «Наполи» и вышел в полуфинал ЛЕ. Италии больше нет в еврокубках

«АРСЕНАЛ» УЖАСЕН НА ВЫЕЗДЕ, «НАПОЛИ» ПРЕКРАСЕН ДОМА

На предматчевой пресс-конференции Унаи Эмери подчеркнул плохую игру своей команды на выезде. Испанец сказал, что «Арсеналу» важно забить первым, и тогда «Наполи» придется забивать четыре гола. Это маловероятно даже против «Арсенала». При это итальянцы шикарно выступают дома, практически не проигрывая на «Сан-Паоло». А ведь «Арсенал» проиграл в Лиге Европы на выезде и БАТЭ, и «Ренну». Как будет на этот раз?

Карло Анчелотти почему-то оставил на скамейке Дриса Мертенса, его место рядом с Лоренсо Инсинье занял Аркадиуш Милик. Латералей Фаузи Гулям и Хосе Кальехон. В середине поля бегали Аллан и Петр Зелиньский, и Фабиан Руис Центральных защитников над кипером Алексом Меретом исполнили Никола Максимович, Калиду Кулибали и Влад Кирикеш. Интересно, что сел в запас кроме Мертенса Мариу Руй.

«Арсенал» не то чтобы отзеркалил схему, Эмери частенько выставляет 3-5-2. Петра Чеха защищали Начо Монреаль, Лоран Косьелни и Сократис. По флангам – Сеад Колашинц и Энсли Мейтленд-Найлз, в середине поля разрушали Гранит Джака и Лукас Торрейра, разгонял атаки Арон Рэмзи. Впереди – Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамейанг.

