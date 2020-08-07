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«Зенит» и «Спартак» против поправок об аренде, все пары Лиги Европы, топ-20 грозит сняться с US Open
07 августа 07:50
автор: Дмитрий Кузнецов,

«Зенит» и «Спартак» против поправок об аренде, все пары Лиги Европы, топ-20 грозит сняться с US Open

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

ГОЛОСОВАНИЕ В РПЛ: 11 «ЗА» И ПЯТЬ – «ПРОТИВ»

Клубы РПЛ выступили за запрет на функционирование в чемпионате так называемых фарм-клубов. Инициатором рассмотрения вопроса стал «Краснодар». По некоторым данным, «быки» заострили внимание лиги на наличие клубов, применяющих практику перевода в аренду в одну команду большой группы футболистов. Такие взаимоотношения являются классическими для фарм-клубов.

В итоге большинство участников лиги проголосовало за ограничения на аренду – из одного клуба РПЛ в другой не более двух футболистов. А также за отмену ограничений на участие арендованных футболистов в матчах против команд, которым они принадлежат. Против этой инициативы ожидаемо голосовали «Спартак», «Зенит», «Химки», «Уфа» и «Сочи». За – остальные 11 клубов премьер-лиги.

Пятерка несогласных просчитывалась заранее. Именно «Спартак» и «Зенит» ряд экспертов обвиняли в создании фармов в РПЛ. А недавно уволенный из «Химок» главный тренер Сергей Юран и вовсе заявил о том, что красно-белым уже гарантированы 12 очков в чемпионате от «Уфы» и «Химок», намекая на слишком тесное сотрудничество команд.

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков пояснил, почему выступил за данные поправки в регламент: «Потому что искусственное создание и поддержка одного клуба за счет другого – это за гранью добра и зла». Иной позиции придерживается гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов, подчеркнувший, что любое ограничение приводит к границам. «Это бьет по экономике клубов. То есть мы говорим о том, что нас ограничивают лимиты, а потом сами ставим себе лимиты. Эта история смешная», - считает он.

В то же время очевидно, что создание неофициальных фармов серьезно отражается на спортивном принципе соревнований, что не может устраивать РФС и РПЛ, а также большинство участников чемпионата. На собрании в итоге разгорелась жаркая дискуссия, и оно продлилось более трех часов. По этой причине глава лиги Сергей Прядкин даже вынужден был пропустить пресс-конференцию перед стартом сезона, который начнется в пятницу, 7 августа матчем на Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».

Теперь поправки РПЛ должен утвердить РФС, который выносит свой вердикт по всем изменениям в регламенте лиги.

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ВСЕ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛИСТЫ ЛИГИ ЕВРОПЫ

Вчера вечером состоялись заключительные матчи 1/8 финала Лиги Европы. «Байер» победил «Рейнджерс» и вышел в четвертьфинал. В ответной встрече в Леверкузене хозяева были сильнее – 1:0. Первая игра, прошедшая в Шотландии еще в марте, также осталась за немецкой командой – 3:1.

Еще одним четвертьфиналистом турнира стала испанская «Севилья», которая выбила из дальнейшей борьбы «Рому» благодаря победе со счетом 2:0. В этой паре игрался всего один матч – игра прошла на нейтральном поле в Дуйсбурге.

В других парах футболисты английского «Вулверхэмптона» на своем поле выиграли у греческого «Олимпиакоса» - 1:0 (первый матч – 1:1), а швейцарский «Базель» с тем же счетом - у немецкого «Айнтрахта» (первый матч - 3:0).

Таким образом, в четвертьфиналах Лиги Европы встречаются: «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Копенгаген» (Дания), «Интер» (Италия) - «Байер» (Германия), «Шахтер» (Украина) - «Базель» (Швейцария), «Вулверхэмптон» (Англия) - «Севилья» (Испания).

Все матчи пройдут на четырех стадионах в Германии 10 и 11 августа, а победитель каждой пары будет определен по итогам одного поединка.

РОНАЛДУ СМЕНИЛ ИМИДЖ, БЭЙЛ ОТКАЗАЛСЯ ИГРАТЬ

Сегодня возвращается после пятимесячного перерыва Лига чемпионов. Накануне рестарта главного еврокубка форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду сменил имидж. 35-летняя суперзвезда показал новую короткую стрижку, опубликовав фото в инстаграм. «Прекрасный турнир возвращается!» – сделал подпись Роналду и добавил хэштег Лиги чемпионов.

В ответном матче туринцам предстоит отыграть 0:1, полученные на выезде в первой встрече с «Лионом». Задача для «Юве» вполне решаемая, учитывая, что во Франции приняли решение не возобновлять чемпионат страны. Так что весь игровой опыт «Лиона» в официальных матчах за последние месяцы – финал Кубка французской лиги, в котором «ПСЖ» выиграл в серии пенальти – 6:5.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что полузащитник Гарет Бэйл отказался от участия в матче с «Манчестер Сити». «Это был личный разговор с ним. Он предпочел не играть. Остальное остается между мной и им», - подчеркнул знаменитый француз.

В пятницу «Реал» проведет встречу против «Ман Сити» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоится в Манчестере на стадионе «Этихад» и начнется в 22:00 по московскому времени. Отметим, что первый матч команд в Испании завершился победой английского клуба со счетом 2:1.

ТОП-20 ТЕННИСИСТОВ ПРИГРОЗИЛИ СНЯТЬСЯ С ЧЕМПИОНАТА США

Ведущие игроки рейтинга АТР пригрозили коллективным снятием с Открытого чемпионата США, если руководство АТР и USTA не договорится с властями европейских стран об отмене обязательного карантина для граждан, которые прибывают из Соединенных Штатов. На такой ультиматум топ-20 лучших теннисистов мира решились после секретного совещания между АТР, USTA и игроками в ZOOM.

Глава совета игроков АТР Новак Джокович ранее заявил, что остался крайне разочарован медицинским протоколом US Open, в связи с чем знаменитый серб рассматривает возможность отказаться от участия в турнире. Джокович не единственный, кто заявил о нежелании проходить 14-дневный карантин после возвращения из США. Игрокам также не понравился новый пункт медицинского протокола, согласно которому участник исключается из соревнований, если член его команды заражен коронавирусом.

С чемпионата США, который пройдет с 31 августа по 13 сентября, снялся Рафаэль Надаль, поскольку не хочет рисковать здоровьем из-за сложной эпидемиологической ситуации в Штатах. Ранее от участия в турнире «Большого шлема» отказался швейцарец Роджер Федерер.

источник: «Советский спорт»
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