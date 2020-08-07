«Зенит» и «Спартак» против поправок об аренде, все пары Лиги Европы, топ-20 грозит сняться с US Open

ГОЛОСОВАНИЕ В РПЛ: 11 «ЗА» И ПЯТЬ – «ПРОТИВ»

Клубы РПЛ выступили за запрет на функционирование в чемпионате так называемых фарм-клубов. Инициатором рассмотрения вопроса стал «Краснодар». По некоторым данным, «быки» заострили внимание лиги на наличие клубов, применяющих практику перевода в аренду в одну команду большой группы футболистов. Такие взаимоотношения являются классическими для фарм-клубов.

В итоге большинство участников лиги проголосовало за ограничения на аренду – из одного клуба РПЛ в другой не более двух футболистов. А также за отмену ограничений на участие арендованных футболистов в матчах против команд, которым они принадлежат. Против этой инициативы ожидаемо голосовали «Спартак», «Зенит», «Химки», «Уфа» и «Сочи». За – остальные 11 клубов премьер-лиги.

Пятерка несогласных просчитывалась заранее. Именно «Спартак» и «Зенит» ряд экспертов обвиняли в создании фармов в РПЛ. А недавно уволенный из «Химок» главный тренер Сергей Юран и вовсе заявил о том, что красно-белым уже гарантированы 12 очков в чемпионате от «Уфы» и «Химок», намекая на слишком тесное сотрудничество команд.

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков пояснил, почему выступил за данные поправки в регламент: «Потому что искусственное создание и поддержка одного клуба за счет другого – это за гранью добра и зла». Иной позиции придерживается гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов, подчеркнувший, что любое ограничение приводит к границам. «Это бьет по экономике клубов. То есть мы говорим о том, что нас ограничивают лимиты, а потом сами ставим себе лимиты. Эта история смешная», - считает он.

В то же время очевидно, что создание неофициальных фармов серьезно отражается на спортивном принципе соревнований, что не может устраивать РФС и РПЛ, а также большинство участников чемпионата. На собрании в итоге разгорелась жаркая дискуссия, и оно продлилось более трех часов. По этой причине глава лиги Сергей Прядкин даже вынужден был пропустить пресс-конференцию перед стартом сезона, который начнется в пятницу, 7 августа матчем на Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».