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06 августа 22:15

Зинедин Зидан: Бэйл сказал, что не хочет играть с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что полузащитник Гарет Бэйл отказался от участия в матче с «Манчестер Сити».

- Это был личный разговор с ним. Он предпочел не играть. Остальное остается между мной и им, но он сказал, что не хочет играть. Останется он в «Реале»? Я не знаю. На данный момент он является действующим игроком команды. Это не изменилось. Он наш игрок. Я уважаю это и уважаю его, как и всех остальных. Он предпочел не играть. Это единственное, что я могу вам сказать. Все остальные здесь, готовятся к игре. Единственное, на чем мы сосредоточены, - это игра, - цитирует Зидана BBC.

Напомним, что в пятницу «Реал» проведет встречу против «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад» и начнется в 22:00 по московскому времени. Отметим, что первая встреча команд, которая прошла в Испании, завершилась победой английского клуба со счетом 2:1.

источник: BBC
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автор: Владислав Корегин
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