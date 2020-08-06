«Севилья» обыграла «Рому» и вышла в четвертьфинал Лиги Европы

Встреча прошла в Дуйсбурге (Германия) на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу испанского клуба, в составе которого голами отметились Серхио Регилон (21-я минута) и Юссеф Эн-Несири (44).

Напомним, что противостояние между «Ромой» и «Севильей» состоит из одного матча. Таким образом, благодаря сегодняшней победе испанский клуб сумел пробиться в следующий раунд европейского турнира, где встретится с победителем пары «Олимпиакос» – «Вулверхэмптон».