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06 августа 21:57

«Севилья» обыграла «Рому» и вышла в четвертьфинал Лиги Европы

Футболисты «Севильи» обыграли «Рому» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Встреча прошла в Дуйсбурге (Германия) на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу испанского клуба, в составе которого голами отметились Серхио Регилон (21-я минута) и Юссеф Эн-Несири (44).

Напомним, что противостояние между «Ромой» и «Севильей» состоит из одного матча. Таким образом, благодаря сегодняшней победе испанский клуб сумел пробиться в следующий раунд европейского турнира, где встретится с победителем пары «Олимпиакос» – «Вулверхэмптон».

источник: «Советский спорт»
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автор: Владислав Корегин
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