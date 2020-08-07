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07 августа 00:56

Теннисисты топ-20 рейтинга ATP могут отказаться от участия в US Open

Игроки топ-20 рейтинга ATP могут отказаться от поездки на Открытый чемпионат США.

По информации Marca, Ассоциация тенниса США (USTA) и Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) провели секретную встречу с игроками, чтобы согласовать позиции по проведению турниров в Цинциннати и US Open.

Как сообщает издание, теннисисты, возглавляемые сербом Новаком Джоковичем, потребовали гарантий того, что после возвращения из США им не придется проходить карантин, и они без проблем смогут участвовать в грунтовых турнирах в Европе.

Отмечается, что игрокам также не понравился новый пункт обновленных в прошлый вторник медицинских протоколов, согласно которому участник исключается из соревнований, если член его команды заражен коронавирусом.

источник: Marca
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