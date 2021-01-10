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«Спартак» покупает игрока ПСВ, Месси обошел Роналду, у Ковальчука 5 очков в пяти матчах
10 января 08:35
автор: Дмитрий Кузнецов

«Спартак» покупает игрока ПСВ, Месси обошел Роналду, у Ковальчука 5 очков в пяти матчах

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

«Спартак» берет голландца Хендрикса. На замену Кралу?

Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс пополнит состав «Спартака». 25-летний опорник может присоединиться к красно-белым уже в ближайшее время - на предсезонном сборе в Дубае. Все зависит от того, насколько быстро будут улажены все вопросы по трансферу игрока, которому предстоит пройти медосмотр. Официально о сделке должно быть объявлено не позднее 11 января.

За переход легионера красно-белые, по некоторым данным, заплатят полмиллиона евро. Еще примерно 150 тысяч голландский клуб может получить в качестве бонусов, если Хедрикс будет играть в еврокубках. Зарплата игрока составит больше млн евро.

Хендрикс является воспитанником клуба из Эйндховена и провел в нем всю карьеру. В нынешнем сезоне он сыграл 16 матчей, однако результативными действиями не отметился. Всего же на его счету 239 игр за ПСВ, 8 мячей и 17 голевых передач. Йоррит - трехкратный чемпион Нидерландов. За первую сборную он провел один матч.

Вполне вероятно, что «Спартак» готовит замену 22-летнему центральному полузащитнику Алексу Кралу, интерес к которому проявляет ряд клубов АПЛ.

Месси сделал дубль во второй игре подряд

Лионель Месси сделал дубль во втором подряд матче за «Барселону». Каталонский клуб разгромил «Гранаду» - 4:0 в 18-м туре чемпионата Испании. Два мяча также на счету Антуана Гризманна. Лео стал первым игроком в примере, кому удалось забить не менее 10 голов в течение 15 сезонов подряд. Помимо этого, аргентинец установил еще одно достижение: на 42-й минуте он отправил мяч в ворота прямым ударом со штрафного. У Месси теперь 48 подобных голов за клубную карьеру. На один больше, чем у португальца Криштиану Роналду, выступающего за «Ювентус», а ранее поигравшего в «Спортинге», «МЮ» и «Реале».

Сине-гранатовые продлили беспроигрышную серию во всех турнирах до 8 матчей (6 побед, 2 ничьи) и поднялись на третье место в чемпионате. У «Барсы» 34 очка после 18 встреч. На три больше у «Реала», сыгравшего нулевую ничью с «Осасуной» в условиях снегопада. Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан раскритиковал руководство лиги за отказ перенести матч. Лидирует в турнире «Атлетико», у которого после 15 игр 38 очков.

Холланд забил 25 голов в 25 матчах

В Германии рекорды устанавливает не только поляк Роберт Левандовски, но и норвежец Эрлинг Холанд. Нападающий дортмундской «Боруссии» оформил дубль в ворота «Лейпцига» (3:1) в матче 15-го тура чемпионата и теперь на его счету 25 голов в первых 25 играх в Бундеслиге. До этого лучшим был показатель Уве Зеелера, экс-форварда «Гамбурга» (23 гола в первых 25 играх).

Шведы в лыжах взяли оба спринта, но в «Туре» не победят

В предпоследний день многодневки «Тур де Ски» российские лыжники после серии побед уступили первую строчку шведу Оскару Свенссону, который выиграл спринт классическим стилем. Серебро у Глеба Ретивых, бронза у Александра Большунова, который в общем зачете перед последней гонкой выигрывает более трех минут у квартета преследователей – у Мориса Манифика (Франция) 3.22, у Ивана Якимушкина и Артема Мальцева – 3.27, у Дениса Спицова – 3.50. Помешать победе Большунова может только стечение обстоятельств. А вот за второе и третье место развернется нешуточная борьба.

У женщин спринт также выиграла представительница Швеции. Линн Сван, успевшая посидеть на самоизоляции после подозрения на ковид, была первой в спринте. На пьедестал также поднялись ее соотечественницы Майя Дальквист (отставание 0,54) и Эмма Рибом (0,84). Наши Наталья Непряева (1,60) и Татьяна Сорина-Алешина (1,97) – четвертая и пятая.

По сумме гонок лидирует американка Джессика Диггинс – 2:27.51. Юлия Белорукова-Ступак уступает ей 0.54, а финка Криста Пармакоски – 1.51. Почти рядом с ней Непряева – 1.58 и Сорина-Алешина – 2.03.

У Ковальчука очко за игру, у Еременко – 60 «сухарей» в КХЛ

Илья Ковальчук набрал уже 5 (3+2) очков в пяти проведенных матчах за «Авангард», состав которого пополнил накануне Нового года. Двукратный чемпион мира в домашнем поединке с «Магниткой» стал автором победной шайбы на 19-й минуте, а также отметился голевой передачей.

«Ястребы» ударно провели первый период, выиграв его 3:0. А затем гости заметно прибавили, сократили разрыв до минимума, но спасти встречу не смогли. Четвертую шайбу хозяева забросили в пустые ворота. Главный тренер омского клуба Боб Хартли отмечал, что Ковальчук пока только набирает форму после долгого отсутствия игровой практики. Тем не менее, это не мешает показывать ему приличную результативность.

В матче динамовских коллективов Москвы и Минска удача сопутствовала российской команде – 2:0. Ветеран хозяев Александр Еременко отыграл на ноль в КХЛ 60-й матч. Победу москвичам принесли шайбы Андрея Миронова и Ивана Муранова.

Рижское «Динамо» потерпело 35-е поражение в 42 матчах. На этот раз латвийская команда капитулировала перед «Локомотивом» - 1:4. Ярославцы набрали отличный ход и располагаются уже в четырех очках от лидера Запада ЦСКА.

источник: «Советский спорт»
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