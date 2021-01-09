Месси стал первым игроком в истории, забившим не менее 10 голов в 15 сезонах примеры подряд

Лионель Месси стал первым игроком в истории чемпионата Испании, которому удалось забить не менее 10 голов в 15 сезонах подряд.
В выездном матче 18-го тура против «Гранады» капитан «Барселоны» отметился дублем, а всего на его счету 11 забитых мячей в 17 играх примеры в нынешнем сезоне.
В активе 33-летнего аргентинца 455 голов в 502 играх элитного испанского дивизиона. Впервые рубеж в 10 забитых мячей он преодолел в сезоне-2006/07, когда отличился 14 раз.
Самым результативным для Месси был чемпионат-2011/12, по ходу которого Лионель забил 50 голов.
10 - Lionel Messi 🇦🇷 del @FCBarcelona_es ha marcado 10 goles en cada una de sus últimas 15 temporadas en @LaLiga (11 en la 20/21), único jugador capaz de lograrlo en toda la historia de la competición. Extraterrestre. pic.twitter.com/w3NicAZurB— OptaJose (@OptaJose) January 9, 2021