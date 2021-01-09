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09 января 22:24
автор: Виктор Шарафудинов

Дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «РБ Лейпциг». Холанд сделал дубль

«Бавария» осталась лидером бундеслиги.

В 15-м туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» на своем поле проиграл дортмундской «Боруссии» с результатом 1:3.

По ходу встречи гости вели 3:0. На 55-й минуте после передачи Марко Ройса счет открыл Джейдон Санчо, а затем дубль оформил Эрлинг Холанд. Норвежец поразил ворота «красных быков» на 71-й и 84-й, а в роли ассистентов выступили Санчо и Ройс.

Единственный гол «Лейпцига» забил на 89-й минуте норвежец Александр Серлот.

«РБ Лейпциг» остался на втором месте, а «Бавария», проигравшая вчера в гостях у менхенгладбахской «Боруссии» (2:3), сохранила лидерство. У мюнхенцев 33 очка, а у команды Юлиана Нагельсманна – 31.

Дортмундская «Боруссия» находится на четвертой строчке таблицы, набрав 28 очков.

16 января состоятся матчи «Вольфсбург» – «РБ Лейпциг» и «Боруссия» (Дортмунд) – «Майнц»

источник: «Советский спорт»
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