Шведы прервали серию побед России. Но завтра в гору Большунов может идти пешком

Хотя «Тур де Ски» - вотчина выносливых дистанционщиков, нормальные дистанционные гонки на нем закончились вчера. Масс-стартами, где Александр Большунов и Наталья Непряева принесли России второй кряду победный дубль. Завтра многодневка завершится жутким «подъемом в небо» на горе Альп-ди-Чермис, где уклон достигает 28 (!) градусов, а предварять это финальное испытание выпало коротенькому спринту.

В котором можно было отыграть целую минуту – именно такая бонификация полагалась сегодня победителям. Большунов в 1/4 и 1/2 всячески экономил силы, из-за чего чуть не пролетел мимо финала - в шестерку сильнейших ему удалось просочиться только по времени. После чего наш лидер рывком прямо со старта попробовал разорвать решающий забег, но из этой затеи мало что вышло. Трасса в Валь-ди-Фиемме такова, что здесь все обычно решается на сверхдлинной финишной прямой - причем тот, кто выходит на нее первым, как правило проигрывает.

ЯКИМУШКИНУ ОПЯТЬ ПРИШЛОСЬ ОБЪЕЗЖАТЬ ЗАВАЛ

Впрочем, не шибко звездный Оскар Свенссон доказал, что из этого правила бывают и исключения. Пока Большунов с Глебом Ретивых затирали знаменитого итальянского спринтера Федерико Пеллегрино, швед выскочил вперед и был таков. Россияне изо всех сил пытались догнать Свенссона по параллельным лыжням с обеих сторон, но... Пришлось разбираться друг с другом в серебряно-фехтовальной дуэли на последней черте. Ботинок Ретивых оказался на пару сантиметров впереди.

В общем зачете «Тура» ни Свенссон, ни Пеллегрино, не Ретивых, ни на что не претендуют. Там Большунов вновь увеличил свой отрыв от преследователей, который теперь составляет 202 секунды, то есть, больше трех минут. Даже если в воскресенье Александр у подножия горы снимет лыжи и пойдет наверх пешком, он все равно выиграет.

На втором месте чудом удержался француз Морис Манифика, хотя его должен был обходить Иван Якимушкин. Для этого россиянину хватило бы попадания в полуфинал, однако ему не повезло: в забеге 1/4 финн и швед устроили завал, и Якимушкину, чтобы не упасть самому и объехать эту кучу-малу, пришлось выскакивать за пределы трассы. Напомню, что точно такая же история приключилась с ним в одном из масс-стартов этого «Тура», только тогда под ноги Якимушкину свалились партнеры по своей же сборной – Алексей Червоткин и Евгений Белов.