Шведы прервали серию побед России. Но завтра в гору Большунов может идти пешком

Хотя «Тур де Ски» - вотчина выносливых дистанционщиков, нормальные дистанционные гонки на нем закончились вчера. Масс-стартами, где Александр Большунов и Наталья Непряева принесли России второй кряду победный дубль. Завтра многодневка завершится жутким «подъемом в небо» на горе Альп-ди-Чермис, где уклон достигает 28 (!) градусов, а предварять это финальное испытание выпало коротенькому спринту.
В котором можно было отыграть целую минуту – именно такая бонификация полагалась сегодня победителям. Большунов в 1/4 и 1/2 всячески экономил силы, из-за чего чуть не пролетел мимо финала - в шестерку сильнейших ему удалось просочиться только по времени. После чего наш лидер рывком прямо со старта попробовал разорвать решающий забег, но из этой затеи мало что вышло. Трасса в Валь-ди-Фиемме такова, что здесь все обычно решается на сверхдлинной финишной прямой - причем тот, кто выходит на нее первым, как правило проигрывает.
ЯКИМУШКИНУ ОПЯТЬ ПРИШЛОСЬ ОБЪЕЗЖАТЬ ЗАВАЛ
Впрочем, не шибко звездный Оскар Свенссон доказал, что из этого правила бывают и исключения. Пока Большунов с Глебом Ретивых затирали знаменитого итальянского спринтера Федерико Пеллегрино, швед выскочил вперед и был таков. Россияне изо всех сил пытались догнать Свенссона по параллельным лыжням с обеих сторон, но... Пришлось разбираться друг с другом в серебряно-фехтовальной дуэли на последней черте. Ботинок Ретивых оказался на пару сантиметров впереди.
В общем зачете «Тура» ни Свенссон, ни Пеллегрино, не Ретивых, ни на что не претендуют. Там Большунов вновь увеличил свой отрыв от преследователей, который теперь составляет 202 секунды, то есть, больше трех минут. Даже если в воскресенье Александр у подножия горы снимет лыжи и пойдет наверх пешком, он все равно выиграет.
На втором месте чудом удержался француз Морис Манифика, хотя его должен был обходить Иван Якимушкин. Для этого россиянину хватило бы попадания в полуфинал, однако ему не повезло: в забеге 1/4 финн и швед устроили завал, и Якимушкину, чтобы не упасть самому и объехать эту кучу-малу, пришлось выскакивать за пределы трассы. Напомню, что точно такая же история приключилась с ним в одном из масс-стартов этого «Тура», только тогда под ноги Якимушкину свалились партнеры по своей же сборной – Алексей Червоткин и Евгений Белов.
Артем Мальцев увернулся от завала с меньшими потерями, дошел до финала и теперь они с Якимушкиным уступают Манифика символические пять секунд. Также не стоит сбрасывать со счетов Дениса Спицова – на Альп-ди-Чермис этот мастер горных восхождений способен отыграть полминуты у кого угодно. Остальные на итоговый подиум уже не претендуют.
СТУПАК И ДИГГИНС: ПРЕДПОСЛЕДНИЙ РАУНД - ВНИЧЬЮ
У женщин сборная Швеции сегодня вообще заняла весь пьедестал. Хотя к «Туру» в целом это отношения не имеет – медали достались опять же «чистым» спринтершам. Между прочим, еще пару дней назад шведы собирались снимать с многодневки всю команду – после того, как тест на коронавирус Линн Сван, в прошлом году уже им вроде бы переболевшей, вдруг оказался положительным. К счастью, повторная, более тщательная проверка заразы не обнаружила, и Сван благополучно выиграла субботний спринт.
Своей лучшей представительницы в общем зачете «Тура» - Фриды Карлссон – шведки, тем не менее, лишились. Она получила глупую травму - подтягивалась на дверном косяке в гостинице, сорвала его и неудачно упала на пол – и перед спринтом снялась сама. Текущее третье место ненадолго перешло к Эббе Андерссон, а сейчас его занимает финка Криста Пармакоски. Совсем рядом – в 7 и 12 секундах соответственно – наши Наталья Непряева и Татьяна Алешина-Сорина. Обе сегодня дошли до финала и яростно боролись за медали на финишной прямой, но уступили шведкам по нескольку десятых. Завтра Непряевой, Сориной, Пармакоски и Андерссон, видимо, предстоит схватка за бронзу «Тура».
Юлии Белоруковой-Ступак, идущей на серебро, к сожалению, не удалось сократить свое отставание от Джессики Диггинс из США. Они шли вперед по разным половинам «сетки» плей-офф и остановились, так и не встретившись, на стадии 1/2. Диггинс до финала не хватило 17 сотых, Ступак – 18, а разница между ними в основной классификации сократилась всего на секунду: было 55 – стало 54.
Многовато. Да, на Альп-ди-Чермис отыгрывали и вдвое больше, но Диггинс – боец опытный. Вряд ли она настолько даст слабину.
Получается, что в «Туре»-2020 у России должно быть одна-две женских медали и две-три мужских. Включая золотую от Большунова.
Кубок мира. 6-й этап. Тур де Ски. Валь-ди-Фиемме (Италия)
Спринт 1,5 км. Классический стиль. Мужчины. Финал
1. Оскар Свенссон (Швеция) – 3.19,83
2. Глеб Ретивых (Россия) – отставание 0,24
3. Александр Большунов (Россия) – 0,32
4. Федерико Пеллегрино (Италия) – 0,70
5. Валентин Шовен (Франция) – 0,76
6. Артем Мальцев (Россия) – 3,15
Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Александр Терентьев выбыли в 1/2 финала, Иван Якимушкин, Евгений Белов, Алексей Червоткин (все - Россия), Морис Манифика (Франция) – в 1/4 финала, Денис Спицов (Россия) не прошел квалификацию.
Зачет «Тур де Ски»
1. Александр Большунов (Россия) – 2:59.38
2. Морис Манифика (Франция) – 3.22
3. Иван Якимушкин (Россия) – 3.27
4. Артем Мальцев (Россия) – 3.27
5. Денис Спицов (Россия) – 3.50
6. Евгений Белов (Россия) – 5.00
…9. Андрей Мельниченко (Россия) – 5.13
Зачет Кубка мира. Спринт
1. Федерико Пеллегрино (Италия) – 325
2. Александр Большунов (Россия) – 284
3. Глеб Ретивых (Россия) – 253
…6. Артем Мальцев (Россия) - 126
Общий зачет КМ
1. Александр Большунов (Россия) – 851
2. Федерико Пеллегрино (Италия) – 412
3. Иван Якимушкин (Россия) – 397
4. Андрей Мельниченко (Россия) – 381
5. Артем Мальцев (Россия) – 323
6. Евгений Белов (Россия) – 319
7. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 296
8. Алексей Червоткин (Россия) - 291
Спринт 1,2 км. Классический стиль. Женщины. Финал
1. Линн Сван (Швеция) – 3.14,7
2. Майя Дальквист (Швеция) – 0,54
3. Эмма Рибом (Швеция) – 0,84
4. Наталья Непряева (Россия) – 1,60
5. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 1,97
6. Криста Пармакоски (Финляндия) – 2,42
Юлия Белорукова-Ступак (Россия), Джессика Диггинс, Рози Бреннен (обе – США) выбыли в 1/2 финала, Алиса Жамбалова, Христина Мацокина (обе – Россия), Эбба Андерссон (Швеция) – в 1/4 финала, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Анастасия Фалеева (все – Россия) не прошли квалификацию.
Зачет «Тур де Ски»
1. Джессика Диггинс (США) – 2:27.51
2. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 0.54
3. Криста Пармакоски (Финляндия) – 1.51
4. Наталья Непряева (Россия) – 1.58
5. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 2.03
6. Эбба Андерссон (Швеция) – 2.10
7. Рози Бреннен (США) – 2.19
8. Катарина Хенниг (Германия) – 2.27
…10. Алиса Жамбалова (Россия) – 3.31
Зачет Кубка мира. Спринт
1. Анамария Лампич (Словения) – 261
2. Надин Фендрих (Швейцария) – 259
3. Наталья Непряева (Россия) – 214
…8. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 127
…10. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) - 120
Общий зачет КМ
1. Рози Бреннен (США) – 602
2. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 543
3. Наталья Непряева (Россия) - 490
4. Джессика Диггинс (США) - 486
5. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 442
Расписание до конца «Тур де Ски»
10 января, воскресенье
14.45 (мск). Масс-старт 10 км. Свободный стиль. Женщины
17.35. Масс-старт 10 км. Свободный стиль. Мужчины