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У Большунова отняли победу, «Спартак» забил 6 мячей «Краснодару», Лапорта – президент «Барсы»
08 марта 08:30
автор: Дмитрий Кузнецов

У Большунова отняли победу, «Спартак» забил 6 мячей «Краснодару», Лапорта – президент «Барсы»

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Клэбо лишил золота и себя, и Большунова

Скандалом завершился чемпионат мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе. В заключительный день соревнований победителя марафона на 50 км Йоханнеса Клэбо пришлось дисквалифицировать после финиша. В борьбе с Александром Большуновым в финишном створе норвежец нарушил правила, задев рукой нашего лыжника, в результате чего тот сломал палку, резко сбросил скорость и пришел только третьим. Однако после судейского разбирательства результат Клэбо был аннулирован, Большунов поднялся на второе место, а золото досталось другому представителю Норвегии Эмилю Иверсену.

Российский спортсмен был крайне расстроен произошедшим и даже расплакался после гонки. По горячим следам он заявил, что не пойдет на награждение. Однако после дисквалификации Клэбо свое решение переменил. Но стоял на пьедестале с каменным лицом, медаль от организатором принял, но на грудь себе не повесил. После церемонии Александр подчеркнул, что не видит смысла в решениях судей. Оно и понятно: победу ему никто уже не вернет.

Большунов пытался на последних метрах дистанции закрыть коридор Клэбо, как это получилось на январском этапе Кубка мира у финна Йони Мяки. Тогда нарушал правила наш лыжник, а вчера ситуация была обратной. В итоге российская сборная завершила турнир с одной золотой медалью, которую выиграл в скиатлоне Большунов.

«Спартак» устроил погром в Тушино

В РПЛ состоялись три матча 21-го тура. «Спартак» в Москве в Winline-дерби разгромил «Краснодар» - 6:1. По дублю у хозяев сделали Александр Соболев и Джордан Ларссон. Первый мяч за красно-белых после возвращения забил голландец Квинси Промес, еще один гол у москвичей на счету Эсекеля Понсе. Голом престижа у «быков» отметился Юрий Газинский.

Гости испытывали огромные кадровые проблемы в защите. Не смогли принять участие в матче Сергей Петров, Игорь Смольников, Дмитрий Стоцкий, Александр Мартынович и Кристиан Рамирес. Не удивительно, что уже к 8-й минуте москвичи дважды разорвали оборонительные порядки «Краснодара», которые были представлены явно в экспериментальном виде.

«Спартак» после победы снова вернул себе третье место, опередив «Сочи» на очко. На два красно-белые отстают от ЦСКА и на четыре от «Зенита», который свой матч проведет сегодня в Казани против «Рубина». «Краснодар» же не выиграл после зимней паузы ни одной официальной встречи. Команда Мурада Мусаева дважды уступила в Лиге Европы загребскому «Динамо», выбыла из Кубка России после поражения в 1/8 финала от «Сочи» и сыграла вничью с «Уралом» в чемпионате страны. На послематчевой пресс-конференции Мусаев ушел от ответа о своем будущем в клубе, заявив: «Это вопрос к руководству, я не готов на него ответить».

На чистое пятое место с 36 очками вышло «Динамо», победившее «Тамбов» - 2:0. Еще в одном матче дня «Урал» и «Уфа» не выявили победителя – 0:0.

«Ман Сити» прервал победную серию, «Реал» спасся в дерби с «Атлетико»

Прервалась 21-матчевая победная серия «Ман Сити» во всех турнирах. «Горожане» в АПЛ проиграли «Манчестер Юнайтед» - 0:2. Голы у «красных дьяволов» забили в начале каждого из таймов Бруну Фернандеш (с пенальти) и Люк Шоу. «МЮ» поднялся на вторую строчку таблицы, обойдя «Лестер» на одно очко. Но отстает от «Сити» на 11 баллов.

«Ливерпуль» снова уступил на своем поле – шестой раз подряд, и это рекорд за знаком минус для «красных». Чемпион Англии-2020 потерпел поражение от одного из аутсайдеров «Фулхэма» - 0:1 и идет седьмым. Команда Юргена Клоппа рискует пролететь мимо Лиги чемпионов. «Челси», находящийся на четвертом месте, опережает «Ливерпуль» на 4 очка и имеет матч в запасе.

В чемпионате Испании состоялся один из центральных матчей. В мадридском дерби «Реал» на 88-й минуте ушел от поражения в игре с «Атлетико» (1:1). Спас королевский клуб Карим Бензема, появившийся в составе впервые за три недели. «Сливочные» играли без капитана Серхио Рамоса, а также ряда игроков основы. У «Атлетико» отличился Луис Суарес, забивший 17-й гол в сезоне. «Матрасники» сохраняют за собой первое место, по потерянным очкам на шесть опережая «Барселону» и на восемь - «Реал».

Лапорта – новый президент «Барселоны»

Испанский юрист Жоан Лапорта избран новым президентом «Барселоны». Пресс-служба клуба обнародовала результаты выборов, которые прошли в воскресенье. Лапорта набрал 54,28 процента голосов (30 184), у Виктора Фонта – 29,99% (16 679), а Тони Фрейша замкнул тройку претендентов - 8,58% (4 769).

58-летний Лапорта ранее уже занимал этот пост. При нем «Барса» четырежды становилась чемпионом Испании, была обладателем Кубка страны, трижды брала Суперкубок Испании, дважды выигрывала Лигу чемпионов, а также побеждала в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Первоначально выборы планировались на 24 января, однако были перенесены на март из-за пандемии. Напомним, что осенью прошлого года должность президента каталонского клуба оставил Хосеп Мария Бартомеу. Его критиковали на фоне неудачных результатов, конфликта с лидером команды Лео Месси и плохой финансовой ситуации в клубе.

Голы Овечкина и Орлова, Малкин набрал два очка

В матче с «Филадельфией» капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 363-ю шайбу в гостях за карьеру в НХЛ и вышел на чистое второе место по этому показателю, опередив Стива Айзермана (362). Впереди только Уэйн Гретцки (402). «Кэпиталз» победили «летчиков» 3:1. Решающий гол на счету российского защитника Дмитрия Орлова, который был признан первой звездой встречи. Голкипер «столичных» Илья Самсонов парировал 36 бросков.

Второй звездой в матче «Питтсбурга» с «Рейнджерс» (5:1) стал нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин. Наш легионер набрал 2 (1+1) очка во второй игре подряд.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 броска из 25 в матче с «Чикаго» (6:3) и одержал уже 15-ю победу в регулярном чемпионате. Он лидирует среди голкиперов по этому показателю. По 12 выигрышей у Марка-Андре Флери («Вегас»), Филиппа Грубауэра («Колорадо») и Фредерика Андерсена («Торонто»).

ЦСКА, «Ак Барс» и «Локомотив» уже в шаге от выхода в четвертьфинал

В КХЛ пропала интрига в сериях ЦСКА – «Спартак», «Ак Барс» - «Торпедо» и «Локомотив» - «Йокерит». Команды с высшим номером посева ведут в этих противостояниях 3-0.

Армейцы уверенно победили красно-белых 3:0, забив по голу в каждом из периодов. В трех матчах спартаковцы забросили всего одну шайбу, пропустив девять раз. С такой атакой команде Олега Знарка в Кубке Гагарина не место. Уже 9 марта она с большой вероятностью завершит бесславный сезон, в котором со скрипом завоевала путевку в плей-офф.

«Йокерит» в качестве хозяев проводил третью встречу в Ярославле против «Локомотива». Как известно, все матчи серии «шуты» играют в городе на Волге из-за ограничений по коронавирусу в Финляндии. Во втором периоде финны впервые в серии размочили ворота железнодорожников, но все равно уступили в овертайме 2:3. На 77-й минуте «Йокерит» огорчил их земляк Теему Пулккинен, на счету которого в этом матче дубль.

Матчи в Нижнем Новгороде и Челябинске, где «Трактор» принимал «Салават», закончились с одинаковым счетом 4:0 в пользу гостей. Уфимцы вышли вперед в серии 2-1.

Рублев победил в Роттердаме

Андрей Рублев выиграл восьмой титул в карьере и одержал 20-ю победу подряд на «пятисотниках». В воскресенье он стал лучшим на турнире в Роттердаме, победив в финале Мартона Фучовича – 7:6 (7:4), 6:4. Венгр начал выступления с квалификации, но сумел добраться до решающего поединка, в котором сказался класс россиянина.

По продолжительности победной серии на турнирах ATP 500 Рублев опередил Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. Впереди лишь Энди Маррей и Роджер Федерер.

источник: «Советский спорт»
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