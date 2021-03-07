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Суперсвязка Промес – Ларссон! «Спартак» наколотил «Краснодару» шесть мячей (видео)
07 марта 21:00
автор: Артем Зибрак

Суперсвязка Промес – Ларссон! «Спартак» наколотил «Краснодару» шесть мячей (видео)

Два гола и передача Ларссона в Winline-дерби принесли «Спартаку» разгромную победу над «Краснодаром» (6:1). Отличилась вся атакующая четверка красно-белых – Ларссон, Промес, Соболев и Понсе.

КРАСНО-БЕЛАЯ ФУТБОЛКА ДЛЯ «БЫКОВ»

С тех пор, как «Краснодар» вошел в когорту топ-клубов России, «Спартак» стал красной тряпкой для «быка». За не столь длительную историю противостояния оно пережило уже многих событий, и не только на футбольном поле. Можно вспомнить, как нервно «горожане» отреагировали на переезд в Москву капитана молодежки Ивана Репяха и принципиально отказались продавать Федора Смолова, громили красно-белых и очень болезненно восприняли домашнее поражение в первом круге.

В Winline-дерби «Спартак» - «Краснодар» гостям очки были крайне необходимы. Ни в одном из четырех официальных матчах года они не выиграли, вылетели из Лиги Европы и Кубка России и набрали всего одно очко. А тут еще столь сложная выездная игра на фоне огромных кадровых проблем, в первую очередь в линии обороны – выбыли Сергей Петров, Игорь Смольников, Дмитрий Стоцкий, Александр Мартынович и Кристиан Рамирес.

Мурад Мусаев был обречен на эксперимент – на правом краю обороны расположился полузащитник Алексей Ионов, а пару центральных составили Кайо и Егор Сорокин. Могло быть еще непривычнее, если бы не смог сыграть Евгений Чернов, замененный из-за травмы в игре с «Уралом» (2:2).

КВИНСИ ВЕРНУЛСЯ!

Тем не менее, красно-белым хватило и этого. Уже на второй минуте Наиль Умяров (он вышел вместо дисквалифицированного Романа Зобнина) из зоны ответственности Ионова подал в штрафную, а Александр Соболев перевисел в воздухе Чернова и поразил дальний угол ворот Станислава Агкацева (еще один дублер в отсутствие основного Матвея Сафонова). Чернов действовал не лучшим образом, но вообще-то не его обязанность бороться в воздухе с таким столбом, как Соболев, однако Кайо и Сорокин потеряли позиции и оказались вне игрового эпизода.

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Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)

Спустя несколько минут оказалось, что гости оказались тотально не готовы к тому, что ему готов предложить команда Доменико Тедеско (он смотрел матч рядом с Леонидом Федуном в VIP-ложе). Немец разочаровался в новой расстановке 4-2-3-1 и вернулся к 3-5-2, которые давали результат осенью. Схема эта рискованная, в обороне на флангах по ходу сезона еще будут вопросы, зато у чужих ворот «Спартак» просто неудержим.

Уже к восьмой минуте хозяева забили второй – Промес отметил возвращение в Россию отличным голом, который для него сделал Джордан Ларссон. Швед не играл против «Рубина» (0:2), и без него москвичи выглядели простовато. Зато стоило ему вновь оказаться на поле, появился креатив, командная игра, разнообразие. Во втором голевом эпизоде Ларссон здорово принял мяч спиной к воротам, развернулся в сторону опорной зоны, где у «Краснодара» опять черные дыры, и разрезающей передачей вывел голландца на свидание с вратарем.

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Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)

АТАКА НА АТАКУ

«Спартак» начал Winline-дерби так впечатляюще, что уже в первые 15 минут мог довести счет до разгромного, но все тот же Ларссон, опередив защитников, с нескольких метров головой пробил мимо ближнего угла. Экс-спартаковец Ари, наколотивший в ворота красно-белых 8 мячей в 11 предыдущих играх, быстро понял, что ловить здесь нечего, и попросил замену, сославшись на мышечную травму. Его заменил Магомед-Шапи Сулейманов.

Однако «Спартак» сколь здорово может проявить себя в атаке, столь же безрассудно играет в обороне. Будь гости чуть более удачливы, могли бы отыграться еще к середине первого тайма. Вандерсон в одиночку втащил мяч в штрафную мимо троих защитников, Ионов из расстрельной позиции засадил мяч в перекладину, Александр Максименко несколько раз наблюдал, как мяч летает над ним вдоль линии ворот, Реми Кабелла не хватило скорости, чтобы убежать к воротам, Юрий Газинский из-за пределов штрафной пробил рядом с девяткой. Неплохая подборка, правда?

Главное, что отличает обе команды, кошмарная игра опорных полузащитников в отношении своих прямых обязанностей. Алекс Крал и Умяров (Йоррит Хендрикс остался на скамейке) абсолютно не контролируют зону перед воротами и позволяют на скорости продвигаться к воротам прямо по центру, от чего рассыпается вся оборонительная структура – защитники выбрасываются на подстраховку, оставляя свои позиции, и с каждой секундой становится только горячее. Но и Газинский с Тони Виленой очень многое позволяют оппонентам, отчего в штрафной регулярно возникает пожар.

С точки зрения качества игры и наших надежд что-то там показать в еврокубках это беда, зато зрелищность от такого обоюдоострого футбола только выигрывает. Первый тайм, несмотря на среднего качества газон, получился очень веселым, интересным и для зрителей запоминающимся. Вторая половина тайма прошла с преимуществом «быков», а статистика всех 45 минут: 35 на 65 по проценту владения мячом и 10-13 по ударам (3-2 в створ).

НАДЕЖДА НА ГАЗИНСКОГО

К началу второго тайма возобновилась метель, обошедшая Тушино в первой половине игры. Вместе с ней возобновился и штурм «Краснодара», чудом не отыгравшего первый мяч уже через несколько минут после возвращения на поле, за что спартаковцы должны благодарить проявившего сумасшедшую реакцию Максименко и вовремя оказавшегося на ленточке Самюэля Жиго. Даже удивительно, как мяч не пересек линию ворот. Но и Максименко не мог выручить, когда Газинский метров с 25 пальнул в девятку.

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Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)

Только «горожанам» показалось, что они вернулись в игру, скоростная атака красно-белых в течение трех минут сняла все вопросы о победителе. И вновь стоит подчеркнул значение Ларссона для команды. В первом случае он разогнал контратаку передачей в прорыв Промесу, выступившего ассистентом красивого гола Соболева – крученым ударом под перекладину.

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Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)

«КРАСНОДАР» БЕЗ ОБОРОНЫ. СОВСЕМ

А затем при подаче углового краснодарцы всем составом отправились отыгрываться и пропустили забег Ларссона со своей половины поля. Этот гол станет очередным поводом для разбора работы судей во главе с Виталием Мешковым. Мало того, что он допустил несколько неоднозначных трактовок эпизодов, так еще и упустил тот факт, что бросивший мяч шведу Умяров перед этим забросом подыграл себе рукой. Дождемся решения ЭСК РФС (может, эксперты согласятся с арбитром), но скандальных высказываний нам точно не избежать.

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Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)

С этого момента уже никто не верил в то, что «Спартак» упустит победу – ни в стане хозяев, ни в стане гостей. Но и это было еще не все – за 15 минут до финального свистка вышедший на замену Эсекиэль Понсе замкнул подачу справа.

Но и на этом хозяева не остановились. Казалось бы, можно расслабиться и дожидаться финального свистка, но они продолжали разрывать оборону (а была ли она вообще) «горожан» и даже забили шестой мяч – лучший игрок матча Ларссон сыграл на добивании после удара Мозеса.

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Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)

Такого зрелищного матча (21-17 по ударам) в нынешнем сезоне РПЛ еще не было. Сколько разговоров было после двух поражений «Спартака» в 2021 году – о Тедеско, его нежелании работать, о том, что его надо было отправлять в отставку. После ТАКОГО унизительного разгрома «Краснодара» и столь фантастической игры в атаке (об обороне этого все же не скажешь) эти разговоры нужно завершать. На очереди – второе за год дерби с «Динамо».

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Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)

РПЛ. 21-й тур

«Спартак» - «Краснодар» - 6:1 (2:0)

Голы: Соболев, 2 – 1:0. Промес, 8 – 2:0. Газинский, 56 – 2:1. Соболев, 61 – 3:1. Ларссон, 63 – 4:1. Э. Понсе, 75 – 5:1. Ларссон, 83 – 6:1.

«Спартак»: Максименко, Маслов, Жиго (Кутепов, 78), Джикия, Мозес, Крал (Маркитесов, 88), Умяров, Айртон, Промес (Хендрикс, 70), Ларссон (З. Бакаев, 88), Соболев (Э. Понсе, 70).

«Краснодар»: Агкацев, Ионов, Кайо, Сорокин, Чернов, Газинский (Олссон, 68), Вилена (Камболов, 79), Вандерсон, Кабелла (Марков, 68), Классон (Уткин, 68), Ари (Сулейманов, 19).

Предупреждения: Жиго, 67. Сорокин, 86. Умяров, 87.

Судья: Мешков (Дмитров).

источник: «Советский спорт»
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Промес пришел в Спартак прятаться от уголовного дела?

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