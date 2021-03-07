Рублев уже лучше Надаля! По крайней мере – на турнирах ATP 500

Конечно, мы знаем: главное в теннисе - это титулы на «Больших шлемах». Второе по значимости в мужском туре – Итоговый турнир ATP. Далее идут «Мастерсы». Но категория ATP 500 – это тоже серьезно! Здесь немного меньше призовые, здесь не всегда присутствуют все теннисисты элиты. Но это все равно довольно сильные турниры, где взять трофей «на удачу» не выйдет. Нужно быть топом. Нужно показывать класс. И уж тем более надо сделать нечто особенное, чтобы не проигрывать на них почти полгода!

21 – Энди Маррей

28 – Роджер Федерер

Ну вы поняли, правда? Все представители «Биг-4» плюс чемпион US Open-2009, который только из-за травм не смог стать такой же легендой (хотя все предпосылки к этому у аргентинца были).

Так вот, теперь эту компанию разбавил наш Андрей Рублев. Его победа в Роттердаме в финале стала для россиянина 20-й кряду на «пятисотниках». Он превзошел и Джоковича, и Дель-Потро, и даже Надаля! Опередить Энди Маррея – вопрос техники. А там и до рекорда Федерера не так далеко.

Кто-то еще сомневается, что Андрей – состоявшийся представитель элиты?

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ РОТТЕРДАМЕ

При том, что именно Роттердам в текущем сезоне собрал очень сильную сетку! Ну, по меркам ATP 500. Об этом говорил еще Медведев, который приехал сюда, в надежде сместить Рафу со второй строчки рейтинга уже в ближайший понедельник.

- Наверное, на этих турнирах никогда еще не было такого состава! – признал Даниил. – Просто вдумайтесь – четыре теннисиста из топ-10… Это серьезно!

Помимо Медведева в эту четверку вошли Стефанос Циципас, Александр Зверев и, собственно, Рублев. Плюс в сетке было еще с полдюжины теннисистов топ-20, а также несколько суперзвезд из недавнего прошлого – включая Маррея и Стэна Вавринку. В общем, поверьте – совсем не проходной турнир… И это даже без Надаля, который изначально заявился, но позже снялся из-за травмы (хотя под него специально постелили медленные корты, на что жаловались многие игроки).

И то, что многие фавориты «посыпались» уже в первых кругах – это не просто следствие перелета из дальней Австралии, усталости и акклиматизации. Это именно следствие крутой конкуренции, с которой здесь пришлось столкнуться с самого старта. И жертвой этой конкуренции стал не только Зверев, проигравший Бублику в первом раунде. Но и тот же Медведев, уступивший Душану Лайовичу. А это поражение лишило Даниила возможности опередить Рафу в рейтинге. Нет, он все равно станет второй ракеткой планеты – но лишь 15 марта. А мог бы уже и 8-го.

И вот в таких условиях Рублев взял новый титул. Восьмой в карьере. И четвертый подряд на ATP 500 - после Гамбурга, Санкт-Петербурга и Вены в прошлом году.

КЛЮЧЕВАЯ ПОБЕДА

После вылетов Зверева и Медведева стало ясно, что титул – с высокой долей вероятности – достанется кому-то из пары Рублев-Циципас. Ребята вышли друг на друга в полуфинале. Причем оба - с трудом. Стефанос лишь в трех сетах прошел Хуберта Хуркача и Карена Хачанова, Андрей – справился с Марреем и в упорной борьбе дожал француза Жереми Шарди. На уровне ATP у россиянина с греком был счет 3:2 в пользу Стефаноса (при этом Рублев обыграл Циципаса в финале Гамбурга в прошлом году). Но стал – 3:3. Андрей за счет стабильности и собственных активных действий дожал соперника 6:3, 7:6 (7:2). После чего сказал:

- Похоже, Стефанос был немного уставшим. Он не подавал так, как обычно. А я хорошо себя чувствовал и двигался хорошо. Но это теннис. Когда-нибудь со мной случится то же самое. Не всегда получается так, что ты проводишь сложный матч, но на следующий день снова чувствуешь себя свежим. К этому надо быть готовым.

Собственно, мало кто верил, что Мартон Фучович – начавший выступления с квалификации, но тоже дошедший здесь до финала – сумеет обыграть Рублева. Хотя венгр – довольно опасный игрок. Особенно – на медленных кортах. Вспомним хотя бы, как в прошлом году именно он «убрал» Медведева в первом круге «Ролан Гарроса». И все же, класс слишком разнился. Мартон держался молодцом. Но уступил Андрею в двух сетах – 6:7 (4:7), 4:6.

Эта победа не сделает Рублева легендой. Но подтверждает факт, что россиянин – не просто так в топ-10. И если на уровне ATP 500 он уже вышел на уровень «Биг-4», то скоро придут и другие успехи. На «Мастерсах». И «Больших шлемах».

Андрей определенно к ним готов.