Война в футболе, новый формат Лиги чемпионов, Вилкову дали пожизненное, рекорды Капризова и Марло

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Авангард 0 П1 1.84 Х 3.90 П2 4.00
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Гройтер Фюрт 0 Айнтрахт Б 0 П1 1.53 Х 4.30 П2 6.20
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Эрцгебирге 0 Нюрнберг 0 П1 3.10 Х 3.50 П2 2.28
Германия - Бундеслига 19:30 Кёльн 0 РБ Лейпциг 0 П1 7.50 Х 4.70 П2 1.45
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Вюрцбургер Кик 0 Дармштадт 98 0 П1 3.80 Х 3.80 П2 1.92
Англия - Чемпионшип 20:00 Брентфорд 0 Кардифф Сити 0 П1 1.68 Х 4.00 П2 5.20
Англия - Первая лига 20:00 Суиндон Таун 0 Портсмут 0 П1 4.10 Х 3.70 П2 1.86
Англия - Чемпионшип 20:00 Норвич Сити 0 Уотфорд 0 П1 2.43 Х 3.30 П2 3.10
Англия - Первая лига 21:00 Аккрингтон Стэ 0 Донкастер Рове 0 П1 2.55 Х 3.30 П2 2.80
Англия - Чемпионшип 21:00 Престон Норт Э 0 Дерби Каунти 0 П1 2.90 Х 3.20 П2 2.65
Англия - Чемпионшип 21:00 Шеффилд Уэнсде 0 Блэкберн Ровер 0 П1 2.70 Х 3.30 П2 2.75
Англия - Чемпионшип 21:00 Суонси Сити 0 Куинз Парк Рей 0 П1 2.00 Х 3.50 П2 4.00
Англия - Первая лига 21:00 Нортгемптон Та 0 Ипсвич Таун 0 П1 3.20 Х 3.10 П2 2.40
Англия - Первая лига 21:00 Бристоль Ровер 0 Милтон-Кинс До 0 П1 2.60 Х 3.40 П2 2.65
Англия - Первая лига 21:00 Уимблдон 0 Оксфорд Юнайте 0 П1 3.10 Х 3.50 П2 2.25
Англия - Первая лига 21:00 Рочдейл 0 Блэкпул 0 П1 4.30 Х 3.50 П2 1.87
Англия - Первая лига 21:00 Шрусбери Таун 0 Уиган Атлетик 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 2.85
Англия - Первая лига 21:00 Бёртон Альбион 0 Линкольн Сити 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.47
Германия - Бундеслига 21:30 Бавария 0 Байер 0 П1 1.44 Х 5.30 П2 6.50
Германия - Бундеслига 21:30 Арминия 0 Шальке-04 0 П1 1.78 Х 3.70 П2 4.90
Германия - Бундеслига 21:30 Айнтрахт Ф 0 Аугсбург 0 П1 1.45 Х 4.70 П2 7.50
Англия - Первая лига 21:45 Флитвуд Таун 0 Кру Александра 0 П1 2.20 Х 3.40 П2 3.30
Англия - Первая лига 21:45 Питерборо Юнай 0 Гиллингем 0
Италия - Серия А 21:45 Верона 0 Фиорентина 0 П1 2.65 Х 3.20 П2 2.90
Англия - Первая лига 21:45 Плимут Аргайл 0 Чарльтон Атлет 0 П1 3.70 Х 3.50 П2 2.00
Англия - Первая лига 21:45 Халл Сити 0 Сандерленд 0 П1 2.24 Х 3.20 П2 3.40
Португалия - Примейра 22:00 Пасуш де Ферре 0 Фаренсе 0 П1 2.40 Х 3.30 П2 3.20
Англия - Премьер-лига 22:00 Челси 0 Брайтон энд Хо 0 П1 1.60 Х 3.90 П2 6.50
Война в футболе, новый формат Лиги чемпионов, Вилкову дали пожизненное, рекорды Капризова и Марло
20 апреля 09:00
автор: Дмитрий Кузнецов

Война в футболе, новый формат Лиги чемпионов, Вилкову дали пожизненное, рекорды Капризова и Марло

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

УЕФА грозит санкциями организаторам Суперлиги

УЕФА пригрозил исключить полуфиналистов Лиги чемпионов «Манчестер Сити», «Реал» и «Челси» из розыгрыша за вхождение этих клубов в число учредителей Суперлиги. 12 топ-клубов Европы объявили о намерении создать и запустить новый турнир с августа 2021 года. Среди основателей шесть английских команд – «МЮ», «Ман Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм», по три испанских – «Реал», «Барселона», «Атлетико» и итальянских – «Ювентус», «Интер» и «Милан».

Новость вызвала переполох в футбольном мире. Подавляющее большинство авторитетных специалистов и официальные власти подвергли инициаторов Суперлиги жесточайшей критике. Их действия называют недопустимыми, ведущими к расколу и вызванными исключительно личными корыстными мотивами. Среди осудивших Суперлигу президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Алекс Фергюсон, Гари Линекер, Луиш Фигу, Гари Невилл, Рио Фердинанд, Александр Дюков. Высказался даже Хабиб Нурмагомедов.

Национальные федерации намерены ввести санкции против этой дюжины клубов. Итальянское трио хотят исключить из Серии А. Фанаты «Ливерпуля» устроили акцию протеста против решения руководства клуба войти в Суперлигу. Болельщики призывают в комментариях убрать всех раскольников из компьютерных игр. Война разгорается, новые схватки не за горами.

Глава новой лиги, президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что у ФИФА и УЕФА не получится отстранить игроков клубов Суперлиги от участия в матчах за национальные сборные. Кроме того, он объяснил решение о создании нового турнира тем, что старая модель, по его мнению, уже не работает. «Никто не понимает новую модель, но к 2024 году мы будем мертвы. Клубы потеряли миллионы евро. Мы планируем обсудить все с ФИФА и УЕФА и начать как можно скорее», – сказал Перес.

Еврокубки с 2024 года получат новую формулу

Исполком УЕФА утвердил реформу Лиги чемпионов. С 2024 года турнир будет играться по новым правилам. Вместо 32 команд, которые при нынешней формуле разбиты на восемь групп, число участников увеличат до 36. Все они будут в одной лиге, проведут предположительно по 10 матчей с разными соперниками. После этого 8 первых команд выходят напрямую в 1/8 финала, а клубы, занявшие места с 9 по 24, проведут плей-офф за выход в эту стадию.

Аналогичным образом реформируют Лигу Европы и Лигу конференций. От wild card и закрытого турнира организаторы отказались. В Лигу чемпионов клубы будут попадать по спортивному принципу.

Загадочная дисквалификация Вилкова

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о пожизненном отстранении от судейства арбитра Михаила Вилкова. «Любимый рефери «Зенита», как нередко называли Вилкова, не понимает причину такого решения и намерен лично встретиться с главой комитета. При этом РФС толком не удосужился об этом рассказать. Формулировка «потерял доверие» не дает четкого представления, за какие именно грехи был столь сурово наказан Михаил. Тем более что тот же Хачоатурянц отметил высокий профессионализм арбитра.

Возможно, вопросы вызвала работа Вилкова на матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» – «Ростов» (4:1). Во втором тайме при счете 2:1 в пользу хозяев судья дал сомнительное предупреждение игроку гостей, что привело к его удалению. Оставшись в меньшинстве, дончане вскоре были «награждены» пенальти в свои ворота, после чего игра была сделана. Но таких неоднозначных решений в нашем футболе очень много, в каждом туре по несколько игр приводят к разбору полетов на ЭСК. Так что остается загадкой, что конкретно спровоцировало такую жесткую реакцию в отношении Вилкова.

Моуринью уволили из «Тоттенхэма»

Жозе Моуринью отправлен в отставку с поста главного тренера «Тоттенхэма». Португалец руководил «шпорами» с ноября 2019 года, однако за это время не смог завоевать с ними ни один трофей. На текущий момент команда занимает седьмое место в чемпионате Англии, имея 50 очков после 32 матчей. Отставание от четвертого места не столь велико – пять баллов. Ранее лондонский клуб выбыл из Кубка Англии и вылетел из Лиги Европы, проиграв загребскому «Динамо».

25 апреля «шпоры» сразятся с «Манчестер Сити» в решающем матче за Кубок английской лиги. Однако боссы «Тоттенхэма» не стали дожидаться этой встречи. Видимо, чтобы не выглядеть потом людьми, которые уволили победителя. Если, конечно, лондонцы сумеют взять Кубок. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Райан Мейсон, которому летом исполнится 30 лет.

Капризов побил рекорд Габорика, Марло превзошел Горди Хоу

23-летний Кирилл Капризов побил рекорд «Миннесоты» для новичков. Российский нападающий забросил 18-ю шайбу в сезоне в игре с «Аризоной» (5:2) и набрал 37 (18+19) очков в текущем чемпионате. Прежнее достижение принадлежало Мариану Габорику – 36 (18+18) очков в 71 игре. Капризов провел 44 матча.

41-летний канадский форвард Патрик Марло установил рекорд НХЛ по числу проведенных матчей. Игра с «Вегасом» стала для ветерана «Сан-Хосе» 1768-й. Марло на один поединок превзошел легендарного Горди Хоу.

источник: «Советский спорт»
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