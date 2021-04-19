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12 клубов – слишком мало, чтобы быть уверенным в победе в войне, устроенной за американские деньги
19 апреля 12:36
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: The Sun

12 клубов – слишком мало, чтобы быть уверенным в победе в войне, устроенной за американские деньги

Дюжина европейских топ-клубов объявила о создании нового турнира – Суперлиги, которая должна стартовать в августе 2021-го.

12 топ-клубов Старого Света ввязались в большую авантюру. Футбольный мир настолько широк и многогранен, что его нельзя вместить в рамки одного турнира с участием небольшого количества команд. Пусть все они замечательные, прославленные, богатые и крутые. Футбол - уже давно не игра. Это социальное явление, а ко всему прочему – еще и большая политика. Не похоже, что революционеры со всеми договорились.

О том, что это так, быстро дали понять премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмануэль Макрон. Первый осудил английские клубы, ввязавшиеся в проект, который грозит разрушить футбольный мир. Второй поддержал решение французских команд, не пожелавших (во всяком случае пока) вступать в новый турнир.

Первая же реакция на объявление о запуске проекта дала понять, что спокойная жизнь раскольником теперь только снится. Их осудили многие известные и авторитетные люди в мире футбола, среди которых полно англичан – известных консерваторов. Новоделы перешли красную черту, к прыжку через которую готовились несколько лет. Ранее все попытки создать такой турнир для блатных расценивались как инструменты шантажа – для выбивания себе все новых привилегий со стороны УЕФА. Та шла навстречу, всякий раз бросая новый кусок толстосумам. Но им все мало.

Идея закрытой лиги скопирована с профессионального спорта Северной Америки. Неслучайно главным спонсором Суперлиги выступит банк JP Morgan. Компания намеренна вложить в проект 4,6 миллиарда фунтов, из них более трех миллиардов достанутся 15 клубам-основателям. Но, судя по всему, от американской затеи пока есть только почти что закрытая лига. Никогда США не пошли бы по пути построения лиги, набирая в нее участников за спортивные заслуги. Где географический принцип, широта охвата, вовлеченность стран, потолок зарплат, драфт и прочие атрибуты успешного американского спортивного бизнеса?

Похоже, что организаторы просто тонко прочувствовали момент, понимая, что нового шанса для старта может не быть. У многих клубов, ставших учредителями Суперлиги, финансы сегодня поют романсы. Пандемия нанесла серьезной урон по их экономике. О «Барселоне», например, в этом плане совсем недавно говорили как о компании, находящейся в коматозном состоянии. Сегодня новичкам лиги предлагают гарантированные суммы около 300 миллионов евро. Это самый легкий способ быстро поправить свои финансовые огрехи. И именно этим, вероятно, руководствуются люди, ведущие в неизвестность европейский футбол, давая добро на участие. По принципу – надо ввязаться в драку, а там разберемся, что делать дальше.

В Англии бывшим звездам «МЮ», «Ливерпуля» и компании стыдно за богатые клубы, за их алчность и жажду бесконечной наживы. Болельщики «Челси» называют свою любимую команду предателем. Но куда все они смотрели, когда эти славные своей историей клубы скупали миллиардеры-чужаки. Теперь они и заказывают музыку в европейском клубном футболе. Они пришли в него не для того, чтобы стать хранителями многолетней истории. А чтобы делать на этом большие деньги.

Разрушение спортивного принципа, о котором сегодня напоминают официальные власти в связи с созданием Суперлиги, началось давным-давно. Последний раз в финале Лиги чемпионов играл клуб, не входящий в число вероятных кандидатов на участие в новом турнире, в 2002-м. Немецкий «Байер» проиграл тогда в решающей встрече «Реалу». Перед этим два года кряду в финале оступалась испанская «Валенсия» - сначала все с тем же королевским клубом, а затем с «Баварией». В середине 90-х многие симпатизировали «Аяксу». Голландцы также дважды подряд играли в главном матче европейского клубного футбола, взяв один титул. Но те времена давно в прошлом. Сегодня нет никаких сенсаций в еврокубках. И не может быть.

Об этом стоит вспомнить всем, кто возмущается нынче детищем президента «Реала» Флорентино Переса и его последователей. Где все критики были со своими «Это позор», «Это стыдно», «Это война», когда футбол превращали из спорта в игру денежных мешков на их условиях, искореняя из любимой забавы миллионов такие понятия как интрига и справедливость. Когда взрывался в угоду сильных трансферный рынок, задирались умышленно цены на футболистов в желании быть монополистами при приобретении звезд.

Перес и компания просто подытожили итоги этой коммерческой операции. Она пришла к своему закономерному финалу. Клубы-учредители новой лиги де-юре оформляют те правила игры, которые в европейском клубном футболе существуют де-факто полтора десятка лет. Им осталось сменить вывеску, оградить VIP-зону от младших сотрудников и пригласить на работу новых функционеров. Не удивлюсь, если через какое-то время президент ФИФА Джанни Инфантино или глава УЕФА Александер Чеферин попросятся на работу в новую организацию.

Но пока они повоюют. Исход этой битвы вовсе не очевиден и будет зависеть не только от желания сильных мира сего, но и от того, как поведет себя остальная футбольная Европа в этой ситуации. 12 клубов – слишком мало, чтобы быть уверенным в победе в войне, устроенной за американские деньги.

источник: «Советский спорт»
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