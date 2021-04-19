12 клубов – слишком мало, чтобы быть уверенным в победе в войне, устроенной за американские деньги

12 топ-клубов Старого Света ввязались в большую авантюру. Футбольный мир настолько широк и многогранен, что его нельзя вместить в рамки одного турнира с участием небольшого количества команд. Пусть все они замечательные, прославленные, богатые и крутые. Футбол - уже давно не игра. Это социальное явление, а ко всему прочему – еще и большая политика. Не похоже, что революционеры со всеми договорились.

О том, что это так, быстро дали понять премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмануэль Макрон. Первый осудил английские клубы, ввязавшиеся в проект, который грозит разрушить футбольный мир. Второй поддержал решение французских команд, не пожелавших (во всяком случае пока) вступать в новый турнир.

Первая же реакция на объявление о запуске проекта дала понять, что спокойная жизнь раскольником теперь только снится. Их осудили многие известные и авторитетные люди в мире футбола, среди которых полно англичан – известных консерваторов. Новоделы перешли красную черту, к прыжку через которую готовились несколько лет. Ранее все попытки создать такой турнир для блатных расценивались как инструменты шантажа – для выбивания себе все новых привилегий со стороны УЕФА. Та шла навстречу, всякий раз бросая новый кусок толстосумам. Но им все мало.

Идея закрытой лиги скопирована с профессионального спорта Северной Америки. Неслучайно главным спонсором Суперлиги выступит банк JP Morgan. Компания намеренна вложить в проект 4,6 миллиарда фунтов, из них более трех миллиардов достанутся 15 клубам-основателям. Но, судя по всему, от американской затеи пока есть только почти что закрытая лига. Никогда США не пошли бы по пути построения лиги, набирая в нее участников за спортивные заслуги. Где географический принцип, широта охвата, вовлеченность стран, потолок зарплат, драфт и прочие атрибуты успешного американского спортивного бизнеса?

Похоже, что организаторы просто тонко прочувствовали момент, понимая, что нового шанса для старта может не быть. У многих клубов, ставших учредителями Суперлиги, финансы сегодня поют романсы. Пандемия нанесла серьезной урон по их экономике. О «Барселоне», например, в этом плане совсем недавно говорили как о компании, находящейся в коматозном состоянии. Сегодня новичкам лиги предлагают гарантированные суммы около 300 миллионов евро. Это самый легкий способ быстро поправить свои финансовые огрехи. И именно этим, вероятно, руководствуются люди, ведущие в неизвестность европейский футбол, давая добро на участие. По принципу – надо ввязаться в драку, а там разберемся, что делать дальше.