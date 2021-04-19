Сергей Хусаинов: Действия Кутепова - бандитизм, Вилков освободил себя для Суперлиги

65-я минута – пенальти на Крыховяке. Читал много комментариев по данному эпизоду, но в данном случае с Вилковым согласен. Многие в единоборствах обращают внимание только на ноги, но в данном случае Терентьев сделал акцентированное движение рукой в район плеча Крыховяка. На мой взгляд, это фол.

Желтую карточку Гиговичу в этом эпизоде показать было невозможно, потому что правила нарушал Жемалетдинов. Единоборство началась именно с этого. Объяснить решение Вилкова можно только околофутболом – ему нужно было, чтобы висевший на карточке Гигович отмахнулся, поэтому не зафиксировал нарушение со стороны железнодорожника и дождался необходимой реакции. Провокатор остался в игре, а пострадавший ушел с поля. Это преднамеренная ошибка. Вилкова опять отстранят (то же делали и Александр Егоров с Андреем Будогосским), но задание-то уже выполнено.

52-я минута – вторая желтая карточка Гиговичу. Арбитр Вилков, конечно, явление в нашем футболе. Говорят, после этого матча он будет отстранен. У меня есть теория о том, что он таким образом специально освободил себя от обязанностей в РФС и УЕФА для работы в Суперлиге.

36-я минута – пенальти за игру рукой Тикнизяна. Со стороны армейца было акцентированное движение рукой в мяч, снизу вверх. У меня вопрос только к Васильеву. Он отлично располагался, видел эпизод с идеальной позиции, но продолжил игру, и даже когда пошел смотреть VAR, очень долго не решался назначить пенальти. В правилах все понятно – это черное или белое. Никакой пограничной трактовки здесь быть не может, а значит, у Васильева только начальное судейское образование. Как его вообще выпустили на трассу из автошколы, если он еще за рулем еще не сидел?

Есть мнение, что Тикнизяна подтолкнули в спину, но после нескольких повторов я с этой позицией согласиться не могу. Армеец, наоборот, уклонялся от мяча и целенаправленно сыграл рукой по мячу.

«Ахмат» - «Химки» - 3:1

Судья: Василий Казарцев

25-я минута – гол Харина. Первый гол «Ахмата» засчитывать было нельзя, так как при отборе на чужой половине поля Ильин нарушил правила на Тихом – упал, оказался за спиной защитника и руками повалил его на газон. Если после всех скандальных матчей с участием Казарцева он продолжает судить, значит, он чей-то фаворит.

30-я минута – нет красной карточки за единоборство Ненахова с Камышевым. В данном случае согласен с решением Казарцева. Ненахов точно наступил на ногу Камышеву, чем мог нанести тяжелую травму, и если захотеть, то придраться можно, но в целом это игровой эпизод – агрессии и злонамеренности со стороны игрока «Ахмата» не было.

«Краснодар» - «Зенит» - 2:2

Судья: Сергей Иванов

7-я минута – гол Ионова. Тут особо разбирать нечего – гол чистый. В борьбе Барриоса и Газинского нарушения правил не было. По вне игры судить не берусь, теперь чертят линии. Но если есть сомнения в наличии офсайда, гол надо засчитывать.

«Урал» – «Рубин» – 0:1

Судья: Артем Любимов

82-я минута – пенальти на Панюкове. Тоже правильное решение арбитра. Правда, Любимов принял его после подсказки VAR, хотя находился в хорошей позиции. Панюков владел мячом в штрафной, а Уремович толкнул его в спину. Это не попытка сыграть в отборе, а нарушение правил.

«Арсенал» - «Тамбов» - 4:0

Судья: Евгений Кукуляк

11-я минута – пенальти на Пантелееве. Это дно РПЛ. Действия защитника Кайкова невозможно объяснить с точки зрения игры. Обратите внимание, после того, как он махнул ногой по бедру Пантелеева, лежа на животе повернулся в сторону нападающего, мол, я тебя не очень сильно укусил, браток? Это чистейший сплав «Тамбова», на Украине таких называли зарабитчиками (те, кто таким образом зарабатывают себе на жизнь).

К судье вопросов нет. Касание было минимальным, и Пантелеев запросто мог устоять на ногах, но нарушение правил было, так что нападающий имел право упасть, подчеркнув фол. Этим он просто помог арбитру принять правильное решение. Устоял бы и не забил – и кому бы стало легче? Более того, Кайков, кажется, удивился, что после контакта Пантелеев еще пытался увернуться вместо того, чтобы упасть сразу.

«Спартак» - «Уфа» - 1:3

Судья: Виталий Мешков

87-я минута – фол Кутепова. Не могу пройти мимо данного эпизода, хотя он и не был результативным. Сразу после того, как Камилов добил отбитый Максименко с пенальти мяч, Кутепов (он этот 11-метровый и заработал) грубо врезался в игрока «Уфы». Это был преднамеренный, очень агрессивный и, можно сказать, хоккейный удар в шейный отдел позвоночника. Просто бандитизм.

Слава богу, что Камилов поднялся без посторонней помощи. Вопрос к Мешкову и варовцам – а что, игра уже закончилась? Нельзя так расслабляться. Это все равно, как если бы Кутепов после гола подошел к сопернику, оскорбил его и плюнул в лицо. Сейчас вон в Европе за оскорбление на расистской почве дисквалифицируют на десяток матчей. А где степень трагедийности выше – в оскорблении или том факте, что игрок вообще мог стать инвалидом или закончить с футболом?