Акинфеев снова отказал Черчесову, «Ман Сити» – чемпион, финал ЛЧ-2021 могут отдать Порту

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НБА - регулярный чемпионат 3-я четверть, 26' Лос-Анджелес Л 59 Нью-Йорк Никс 61 П1 1.50 П2 2.60
НБА - регулярный чемпионат 3-я четверть, 32' Сакраменто Кин 86 Оклахома-Сити 77
НБА - регулярный чемпионат 3-я четверть, 33' Голден Стэйт У 81 Финикс Санз 85 П1 4.50 П2 1.20
Россия - Молодёжное первенство 12:00 Зенит-мол. 0 Ростов-мол. 0 П1 1.18 Х 6.40 П2 10.5
Россия - Молодёжное первенство 12:00 Академия футбо 0 Тамбов-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 13:00 Рубин-мол. 0 Спартак-мол. 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 1.90
Россия - Молодёжное первенство 13:00 Строгино-мол. 0 Ахмат-мол. 0 П1 2.23 Х 3.80 П2 2.60
Россия - Молодёжное первенство 13:00 Ротор-мол. 0 УОР №5 0 П1 3.00 Х 3.60 П2 2.05
Россия - Молодёжное первенство 14:00 Уфа-мол. 0 Чертаново-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 14:00 ЦСКА-мол. 0 Сочи-мол. 0 П1 1.07 Х 9.00 П2 19.0
Россия - Молодёжное первенство 15:00 Динамо-мол. 0 Химки-мол. 0 П1 1.63 Х 3.80 П2 4.50
Россия - Молодёжное первенство 16:30 Локомотив-мол. 0 Краснодар-мол. 0 П1 2.75 Х 3.60 П2 2.20
Болгария - Первая лига 17:00 Арда 0 ЦСКА 1948 0 П1 1.58 Х 3.80 П2 5.60
Греция - Суперлига 19:30 Олимпиакос 0 ПАОК 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.10
Греция - Суперлига 19:30 Арис 0 Панатинаикос 0 П1 1.80 Х 3.50 П2 4.70
Греция - Суперлига 19:30 Астерас 0 АЕК Афины 0 П1 3.80 Х 3.50 П2 2.00
Болгария - Первая лига 19:30 ЦСКА С 0 Лудогорец 0 П1 2.10 Х 3.60 П2 3.10
Италия - Серия А 19:30 Кальяри 0 Фиорентина 0 П1 2.45 Х 3.00 П2 3.40
БЕТСИТИ Кубок России 20:00 Локомотив М 0 Крылья Советов 0 П1 1.97 Х 3.40 П2 4.50
Испания - Примера 20:00 Севилья 0 Валенсия 0 П1 1.46 Х 4.80 П2 7.10
Испания - Примера 21:00 Сельта 0 Хетафе 0 П1 2.47 Х 3.20 П2 3.10
Испания - Примера 21:00 Уэска 0 Атлетик Б 0 П1 2.65 Х 3.20 П2 2.90
Италия - Серия А 21:45 Сассуоло 0 Ювентус 0 П1 5.00 Х 4.30 П2 1.66
Италия - Серия А 21:45 Аталанта 0 Беневенто 0 П1 1.17 Х 8.20 П2 17.0
Италия - Серия А 21:45 Лацио 0 Парма 0 П1 1.19 Х 7.40 П2 16.5
Италия - Серия А 21:45 Болонья 0 Дженоа 0 П1 2.47 Х 3.20 П2 3.10
Италия - Серия А 21:45 Интер М 0 Рома 0 П1 1.68 Х 4.20 П2 5.00
Италия - Серия А 21:45 Сампдория 0 Специя 0 П1 2.60 Х 3.60 П2 2.65
Италия - Серия А 21:45 Торино 0 Милан 0 П1 4.20 Х 3.90 П2 1.85
Англия - Премьер-лига 22:15 Челси 0 Арсенал 0 П1 1.75 Х 3.80 П2 5.20
Акинфеев снова отказал Черчесову, «Ман Сити» – чемпион, финал ЛЧ-2021 могут отдать Порту
12 мая 06:25
автор: Дмитрий Кузнецов

Акинфеев снова отказал Черчесову, «Ман Сити» – чемпион, финал ЛЧ-2021 могут отдать Порту

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Черчесову не нужны Гилерме, Смолов и Антон Миранчук

Тренерский штаб сборной России опубликовал расширенную заявку на чемпионат Европы, в которую вошли 30 футболистов. Еще семеро попали в резервный список. Заявка предварительная, в окончательный вариант состава войдут 26 игроков.

Обращает внимание отсутствие даже в резервистах вратаря «Локомотива» Гилерме, который еще год назад был у Станислава Черчесова первым номером. В опалу голкипер попал после провального матча в Белграде, где россияне в Лиге наций уступили сербам – 0:5, а Гилерме был заменен в перерыве матча после четырех пропущенных мячей. Главный тренер пояснил невызов натурализованного бразильца неуверенной игрой в решающей встрече чемпионата в Санкт-Петербурге, где «Локо» был разгромлен «Зенитом» – 6:1.

Спартаковец Максименко оказался в резерве, в то время как в расширенной заявке сразу четверо вратарей Шунин, Лунев, Дюпин и Сафонов. При этом Черчесов признался, что 9 мая звонил Акинфееву, однако голкипер ЦСКА в очередной раз ответил отказом на предложение вернуться в сборную.

Нет в основе нападающего железнодорожников Федора Смолова, что тоже вызывает вопросы. Он только в резерве. Ему тренеры предпочли Дзюбу, Соболева и Заболотного. Явно авансом включены в список Захарян и Мухин. Не вызвало кривотолков отсутствие Антона Миранчука. Хавбек «Локо» в последних матчах резко сдал. А вот его брат Алексей, как и три других наших легионера – Головин, Черышев и Кудряшов, в обойме.

«МЮ» проиграл «Лестеру» и сделал чемпионом «Ман Сити»

«Манчестер Сити» досрочно за три тура до окончания чемпионата Англии завоевал золотые медали. Это стало известно после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Лестера» в домашнем матче 36-го тура АПЛ – 1:2. Отрыв «горожан» от «МЮ» составляет 10 очков.

«Ман Сити» стал чемпионом страны седьмой раз в истории и третий за четыре последних года. В прошлом сезоне титул выиграл «Ливерпуль». Хосеп Гвардиола взял 31-й трофей в тренерской карьере, 10 из них добыты с «горожанами»: три чемпионства, 4 победы в Кубке английской лиги, одна в Кубке Англии и две в Суперкубке Англии. Еще один успех испанец может отпраздновать в конце мая, когда «Сити» в финале Лиги чемпионов сразится с «Челси».

Финал Лиги чемпионов перенесут из Стамбула в Порту?

А вот где именно пройдет финал ЛЧ-2021 – пока неизвестно. Вчера источник сообщил, что матч будет перенесен в Порту. Ранее говорилось о том, что игру примет «Уэмбли» или один из стадионов в Лиссабоне.

Проблема с возможным переносом финала из Стамбула муссируется в СМИ уже давно. Великобритания включила Турцию в «красный список» государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Все прибывающие из этой страны граждане обязаны пройти 10-дневный карантин в гостинице за свой счет. Правда, в последние дни дела с коронавирусом в Турции пошли на поправку. Так что стоит дождаться официальной информации от УЕФА, будет перенос или нет.

Буффон собрался в «Барсу»

Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне». Как информирует источник, 43-летний вратарь «Ювентуса» уже провел переговоры с каталонской стороной. Несколько дней назад Буффон сообщил о своем намерении покинуть туринский клуб.

Тем временем саму «Барсу», похоже, ждут большие перемены. В начале недели пошли слухи о планах клуба расстаться после окончания сезона с главным тренером Роналдом Куманом. Вчера сине-гранатовые практически лишились шансов на чемпионство, упустив победу в выездной игре с «Леванте» (3:3). Гости вели к 57-й минуте 2:0, однако наделали ошибок в защите. «Барселона» набрала 76 очков, на одно больше у «Атлетико», у «Реала» – 75, но у обоих мадридских клубов матч в запасе.

Зуб и Задоров сыграют на ЧМ

Защитники Артем Зуб («Оттава») и Никита Задоров («Чикаго») пополнят состав сборной России, которая продолжает подготовку к чемпионату мира в Риге. Клубы НХЛ уже дали добро на участие своих хоккеистов в турнире, который стартует 21 мая. Еще один игрок обороны «Сенаторз» Никита Зайцев пока не получил разрешение от руководства, но его также хотят видеть в составе национальной команде. А вот одноклубник Зуба и Зайцева форвард Евгений Дадонов в столицу Латвии не приедет – у него ожидается прибавление в семье. Не выступит на ЧМ из-за травмы нападающий ЦСКА Максим Мамин.

11 мая наша команда прибыла в Прагу, где сегодня стартует на «Чешских играх» матчем со шведами. 13-го Россия играет с Финляндией, а завершит четвертый этап Евротура поединком против хозяев 15 мая.

«Торонто» сыграет с «Монреалем» в плей-офф

Определились еще две пары первого раунда Кубка Стэнли. «Торонто» сыграет с «Монреалем», а «Эдмонтон» – с «Виннипегом». «Джетс» гарантировали себе третье место в Северном дивизионе после победы над «Ванкувером» – 5:0. «Канадиенс» остались на четвертой строчке.

«Торонто» и «Монреаль» встретятся в плей-офф впервые за 42 года. Ранее стали известны еще четыре пары Кубка Стэнли: «Каролина» – «Нэшвилл», «Вашингтон» – «Бостон», «Флорида» – «Тампа-Бэй», «Питтсбург» – «Айлендерс».

источник: «Советский спорт»
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