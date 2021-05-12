Акинфеев снова отказал Черчесову, «Ман Сити» – чемпион, финал ЛЧ-2021 могут отдать Порту

Черчесову не нужны Гилерме , Смолов и Антон Миранчук

Тренерский штаб сборной России опубликовал расширенную заявку на чемпионат Европы, в которую вошли 30 футболистов. Еще семеро попали в резервный список. Заявка предварительная, в окончательный вариант состава войдут 26 игроков.

Обращает внимание отсутствие даже в резервистах вратаря «Локомотива» Гилерме, который еще год назад был у Станислава Черчесова первым номером. В опалу голкипер попал после провального матча в Белграде, где россияне в Лиге наций уступили сербам – 0:5, а Гилерме был заменен в перерыве матча после четырех пропущенных мячей. Главный тренер пояснил невызов натурализованного бразильца неуверенной игрой в решающей встрече чемпионата в Санкт-Петербурге, где «Локо» был разгромлен «Зенитом» – 6:1.

Спартаковец Максименко оказался в резерве, в то время как в расширенной заявке сразу четверо вратарей – Шунин, Лунев, Дюпин и Сафонов. При этом Черчесов признался, что 9 мая звонил Акинфееву, однако голкипер ЦСКА в очередной раз ответил отказом на предложение вернуться в сборную.

Нет в основе нападающего железнодорожников Федора Смолова, что тоже вызывает вопросы. Он только в резерве. Ему тренеры предпочли Дзюбу, Соболева и Заболотного. Явно авансом включены в список Захарян и Мухин. Не вызвало кривотолков отсутствие Антона Миранчука. Хавбек «Локо» в последних матчах резко сдал. А вот его брат Алексей, как и три других наших легионера – Головин, Черышев и Кудряшов, в обойме.

«МЮ» проиграл « Лестеру » и сделал чемпионом « Ман Сити»

«Манчестер Сити» досрочно за три тура до окончания чемпионата Англии завоевал золотые медали. Это стало известно после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Лестера» в домашнем матче 36-го тура АПЛ – 1:2. Отрыв «горожан» от «МЮ» составляет 10 очков.

«Ман Сити» стал чемпионом страны седьмой раз в истории и третий за четыре последних года. В прошлом сезоне титул выиграл «Ливерпуль». Хосеп Гвардиола взял 31-й трофей в тренерской карьере, 10 из них добыты с «горожанами»: три чемпионства, 4 победы в Кубке английской лиги, одна в Кубке Англии и две в Суперкубке Англии. Еще один успех испанец может отпраздновать в конце мая, когда «Сити» в финале Лиги чемпионов сразится с «Челси».

Финал Лиги чемпионов перенесут из Стамбула в Порту?

А вот где именно пройдет финал ЛЧ-2021 – пока неизвестно. Вчера источник сообщил, что матч будет перенесен в Порту. Ранее говорилось о том, что игру примет «Уэмбли» или один из стадионов в Лиссабоне.

Проблема с возможным переносом финала из Стамбула муссируется в СМИ уже давно. Великобритания включила Турцию в «красный список» государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Все прибывающие из этой страны граждане обязаны пройти 10-дневный карантин в гостинице за свой счет. Правда, в последние дни дела с коронавирусом в Турции пошли на поправку. Так что стоит дождаться официальной информации от УЕФА, будет перенос или нет.

Буффон собрался в «Барсу»

Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне». Как информирует источник, 43-летний вратарь «Ювентуса» уже провел переговоры с каталонской стороной. Несколько дней назад Буффон сообщил о своем намерении покинуть туринский клуб.

Тем временем саму «Барсу», похоже, ждут большие перемены. В начале недели пошли слухи о планах клуба расстаться после окончания сезона с главным тренером Роналдом Куманом. Вчера сине-гранатовые практически лишились шансов на чемпионство, упустив победу в выездной игре с «Леванте» (3:3). Гости вели к 57-й минуте 2:0, однако наделали ошибок в защите. «Барселона» набрала 76 очков, на одно больше у «Атлетико», у «Реала» – 75, но у обоих мадридских клубов матч в запасе.

Зуб и Задоров сыграют на ЧМ

Защитники Артем Зуб («Оттава») и Никита Задоров («Чикаго») пополнят состав сборной России, которая продолжает подготовку к чемпионату мира в Риге. Клубы НХЛ уже дали добро на участие своих хоккеистов в турнире, который стартует 21 мая. Еще один игрок обороны «Сенаторз» Никита Зайцев пока не получил разрешение от руководства, но его также хотят видеть в составе национальной команде. А вот одноклубник Зуба и Зайцева форвард Евгений Дадонов в столицу Латвии не приедет – у него ожидается прибавление в семье. Не выступит на ЧМ из-за травмы нападающий ЦСКА Максим Мамин.

11 мая наша команда прибыла в Прагу, где сегодня стартует на «Чешских играх» матчем со шведами. 13-го Россия играет с Финляндией, а завершит четвертый этап Евротура поединком против хозяев 15 мая.

« Торонто » сыграет с «Монреалем» в плей-офф

Определились еще две пары первого раунда Кубка Стэнли. «Торонто» сыграет с «Монреалем», а «Эдмонтон» – с «Виннипегом». «Джетс» гарантировали себе третье место в Северном дивизионе после победы над «Ванкувером» – 5:0. «Канадиенс» остались на четвертой строчке.