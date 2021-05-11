Кого Русский крушитель Задоров будет раскалывать на ЧМ-2021 в Риге? Пока вопрос…

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Испания - Примера 2-й тайм Леванте 2 Барселона 3 П1 10.0 Х 1.45 П2 3.50
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Вашингтон Кэпи 0 Бостон Брюинз 0 П1 1.79 Х 4.30 П2 3.80
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Шарлотт Хорнет 0 Денвер Наггетс 0 П1 2.90 П2 1.44
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Детройт Пистон 0 Миннесота Тимб 0 П1 3.30 П2 1.36
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Торонто Рэптор 0 Лос-Анджелес К 0 П1 8.00 П2 1.09
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Бостон Селтикс 0 Майами Хит 0 П1 1.95 П2 1.88
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Индиана Пэйсер 0 Филадельфия Си 0 П1 2.85 П2 1.45
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Чикаго Буллз 0 Бруклин Нетс 0 П1 2.60 П2 1.53
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Мемфис Гриззли 0 Даллас Маверик 0 П1 2.15 П2 1.73
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Милуоки Бакс 0 Орландо Мэджик 0 П1 1.10 П2 7.50
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Сакраменто Кин 0 Оклахома-Сити 0 П1 1.19 П2 5.00
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес Л 0 Нью-Йорк Никс 0 П1 1.66 П2 2.30
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Голден Стэйт У 0 Финикс Санз 0 П1 2.55 П2 1.54
Россия - Молодёжное первенство 12:00 Зенит-мол. 0 Ростов-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 12:00 Академия футбо 0 Тамбов-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 13:00 Ротор-мол. 0 УОР №5 0
Россия - Молодёжное первенство 13:00 Строгино-мол. 0 Ахмат-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 13:00 Рубин-мол. 0 Спартак-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 14:00 ЦСКА-мол. 0 Сочи-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 14:00 Уфа-мол. 0 Чертаново-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 15:00 Динамо-мол. 0 Химки-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 16:30 Локомотив-мол. 0 Краснодар-мол. 0
Болгария - Первая лига 17:00 Арда 0 ЦСКА 1948 0 П1 1.58 Х 3.80 П2 5.60
Болгария - Первая лига 19:30 ЦСКА С 0 Лудогорец 0 П1 2.10 Х 3.60 П2 3.10
Греция - Суперлига 19:30 Арис 0 Панатинаикос 0 П1 1.80 Х 3.50 П2 4.70
Греция - Суперлига 19:30 Олимпиакос 0 ПАОК 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.10
Греция - Суперлига 19:30 Астерас 0 АЕК Афины 0 П1 3.80 Х 3.50 П2 2.00
Италия - Серия А 19:30 Кальяри 0 Фиорентина 0 П1 2.50 Х 3.00 П2 3.30
Испания - Примера 20:00 Севилья 0 Валенсия 0 П1 1.44 Х 4.80 П2 7.40
БЕТСИТИ Кубок России 20:00 Локомотив М 0 Крылья Советов 0 П1 1.97 Х 3.40 П2 4.50
Кого Русский крушитель Задоров будет раскалывать на ЧМ-2021 в Риге? Пока вопрос…
11 мая 23:50
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК "Чикаго"

Кого Русский крушитель Задоров будет раскалывать на ЧМ-2021 в Риге? Пока вопрос…

Нас ждет самый странный чемпионат мира с 1995 года, когда энхаэловцы из-за локаута вообще не участвовали. До старта ЧМ-2021 в Риге менее десяти дней, а с десантом из НХЛ у многих сборных полный туман.

О чем говорить, если в опубликованном вчера расширенном списке кандидатов в команду действующих чемпионов из Финляндии из 35 игроков только три заокеанских легионера – вратарь Ланкинен («Чикаго»), защитник Мяятя («Лос-Анджелес»), нападающий Руотсалайнен («Баффало»). Все остальные - из европейских команд. Среди лиг безусловный лидер КХЛ – 14 игроков, в том числе два свежеиспеченных чемпиона из «Авангарда» Покка и Каски. А вот из «Салавата Юлаева» нет никого, зато семеро – из «Йокерита», который давным-давно сезон завершил. Судя по всему, в Суоми решили не искать добра от добра и формируют состав по типу золотого образца ЧМ-2019 в Братиславе. Работяги, которые будут грызть лед и действовать строго по системе. Тем более что отказались прибыть в Латвию звездные нападающие Лайне, Какко, Хинтц.

Очень мало информации о североамериканских сборных. В обеих звонких имен после сверхсжатого пандемийного сезона НХЛ ждать не приходится. Канада подтвердила приезд трех игроков «Аризоны» - вратарей Кемпера, Хилла, нападающего Бантинга, а также форварда «Чикаго» Хагеля. Погуще у американцев – «рейнджеры» Джонс, Руни, Блеквелл, защитник «Нью-Джерси» Теннисон, нападающие Гарланд («Аризона»), Лабанк («Сан-Хосе»). Кемпер и Лабанк – пока самые громкие фамилии.

Совсем хило у шведов, матчем с которыми мы завтра откроем заключительный этап Евротура в Чехии. Тренеру Юхану Гарпенлеву из НХЛ дали добро два нападающих-ноунейма – Лундестрем («Анахайм») и Серенсен («Сан-Хосе»). Сейчас на сборе Тре Крунур – три вратаря, в том числе Рейдеборн («Ак Барс»), 10 защитников и 15 нападающих. От КХЛ еще девятеро. Выделим среди них столичных армейцев Дальбека и Кемпе, «металлургов» Хольма и Расмуссена, московского динамовца Линдберга.

Чехи надеются минимум на семерых энхаэловцев. Однако билеты в Прагу на сегодня лишь у троих – «рейнджеров» Гайека и Хытила, а также молодого лидера «Чикаго» Кубалика. В целом при усредненном уровне оппонентов чешская сборная, очевидно делающая ставку на новую генерацию, вполне может сотворить сенсацию – не только после длительного перерыва вернуться на пьедестал, но и замахнуться на золото. Крайне интересно будет посмотреть на хозяев на стартующем завтра Евротуре.

Матчем с чехами 21 мая мы начинаем ЧМ-2021, а 29 мая сойдемся со швейцарцами, которым давеча дважды уступили в Еврочеллендже. Причем альпийцы играли без представителей четырех ведущих клубов, сражавшихся в национальном плей-офф. Крестоносцы серьезно укрепятся капитаном «Нью-Джерси» Хиширом, его одноклубником Зигенталером, нападающими Курашевым («Чикаго»), Майером («Сан-Хосе»).

Потихоньку проясняются контуры нашего состава. Если на вратарей из-за океана рассчитывать уже не приходится, то ситуация с защитниками обнадеживает. Русский крушитель Задоров из «Чикаго» и ударный новичок «Оттавы» Зуб сегодня дали согласие штабу сборной на участие в ЧМ-2021. Ранее это сделали Гавриков и центрфорвард Григоренко. Оба «колумба» присоединятся к команде уже на Чешских играх. В ближайшее время Валерий Брагин ждет ответа от защитников Зайцева («Оттава»), Кныжова, форварда Барабанова (оба – «Сан-Хосе»). К сожалению, никого не будет из «Рейнджерс» и «Далласа», а Дадонов взял самоотвод по семейным обстоятельствам – в семье «сенатора» ожидается пополнение!

Но самая грустная картина, как это ни странно, у латвийцев. Казалось бы, домашний чемпионат, все флаги в гости к нам. Но нет! Универсальный форвард Блюгер занят в «Питтсбурге». Остальные три прибалтийских энхаэловца уже вне игры: у вратаря Мерзликина («Коламбус») такая же ситуация, как у Дадонова, а нападающие Балцерс («Сан-Хосе»), Гиргенсонс («Баффало») травмированы.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Артём Зуб сможет сыграть на чемпионате мираПеренесен бой между Джеком Херманссоном и Эдменом ШахбазяномВладимир Путин забросил 8 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лигиРумынка, которая свела с ума фотографов и мужчин. ФотоУткин — об избиении Фетисова"Обожаю голое тело": ведущая "Матч ТВ" показала откровенное видео
«Захарян в расширенном списке? Ничего себе…» Мостовой — о заявке сборной России на Евро-2020
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал «Плеймейкеру» мнение о расширенной заявке на чемпионат Европы, которую огласил 11 мая Станислав Черчесов.
Без Гилерме, Ерохина и Миранчука-младшего, со Смоловым в резерве и Мухиным в основе. К выбору Черчесова на Евро-2020 много вопросов
Тренерский штаб сборной России назвал расширенный список игроков для подготовки к Евро-2020. В нем хватает неожиданностей.
Россия золотая. Глава 5. Как Знарок взял реванш за Сочи, «резал горло» шведам, а наши выиграли ЧМ-2014
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ пятый – о золоте-2014 в Минске.
Такой Влахович нескоро пустит Кокорина в состав «Фиорентины». Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
Все участники Кубка Стэнли определены: Овечкин начнет с «мишек», «Тампа» готовит ударное звено темнокожих
Последнюю путевку в плей-офф НХЛ забрал «Монреаль», теперь осталось определить все пары стартующего 15 мая Кубка Стэнли-2021, среди участников которого хватает россиян.
Криштиану на распутье: ждать Зидана, идти к Неймару или Месси, возвращаться в «МЮ»
Провал «Ювентуса» в игре с «Миланом» (0:3) породил новую волну разговоров о дальнейшей судьбе лидера туринцев Криштиану Роналду.
Россия золотая. Глава 4. Как Малкин штамповал хет-трики на победном ЧМ-2012
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ четвертый – о золоте-2012 в Швеции и Финляндии.
Этот день победы. VAR и штанга принесли россиянину 8 миллионов рублей
Клиент БК "Лига Ставок" 9 мая сорвал огромный куш, сделав ставку на экспресс всего из двух событий.
Орзул досрочно победила Нагучева в «Битве полов». Итоги 9-го раунда
После очередного раунда "Битвы полов" Мария Орзул выигрывает у Романа Нагучева со счетом 6:3, а, значит, уже не упустит итоговую победу. Наши поздравления.
Россия золотая. Глава 3. Как нереальный Ковальчук и непробиваемый Брызгалов привели нас к победе на ЧМ-2009
«Плеймейкер» вспоминает все пять триумфов сборной России на чемпионатах мира по хоккею. Рассказ третий – о золоте-2009 в Берне.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Тимур Бекмамбетов - о героях на войне и героях спорта, о футболе и спортивном кино.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика