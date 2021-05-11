Кого Русский крушитель Задоров будет раскалывать на ЧМ-2021 в Риге? Пока вопрос…

О чем говорить, если в опубликованном вчера расширенном списке кандидатов в команду действующих чемпионов из Финляндии из 35 игроков только три заокеанских легионера – вратарь Ланкинен («Чикаго»), защитник Мяятя («Лос-Анджелес»), нападающий Руотсалайнен («Баффало»). Все остальные - из европейских команд. Среди лиг безусловный лидер КХЛ – 14 игроков, в том числе два свежеиспеченных чемпиона из «Авангарда» Покка и Каски. А вот из «Салавата Юлаева» нет никого, зато семеро – из «Йокерита», который давным-давно сезон завершил. Судя по всему, в Суоми решили не искать добра от добра и формируют состав по типу золотого образца ЧМ-2019 в Братиславе. Работяги, которые будут грызть лед и действовать строго по системе. Тем более что отказались прибыть в Латвию звездные нападающие Лайне, Какко, Хинтц.

Очень мало информации о североамериканских сборных. В обеих звонких имен после сверхсжатого пандемийного сезона НХЛ ждать не приходится. Канада подтвердила приезд трех игроков «Аризоны» - вратарей Кемпера, Хилла, нападающего Бантинга, а также форварда «Чикаго» Хагеля. Погуще у американцев – «рейнджеры» Джонс, Руни, Блеквелл, защитник «Нью-Джерси» Теннисон, нападающие Гарланд («Аризона»), Лабанк («Сан-Хосе»). Кемпер и Лабанк – пока самые громкие фамилии.

Совсем хило у шведов, матчем с которыми мы завтра откроем заключительный этап Евротура в Чехии. Тренеру Юхану Гарпенлеву из НХЛ дали добро два нападающих-ноунейма – Лундестрем («Анахайм») и Серенсен («Сан-Хосе»). Сейчас на сборе Тре Крунур – три вратаря, в том числе Рейдеборн («Ак Барс»), 10 защитников и 15 нападающих. От КХЛ еще девятеро. Выделим среди них столичных армейцев Дальбека и Кемпе, «металлургов» Хольма и Расмуссена, московского динамовца Линдберга.

Чехи надеются минимум на семерых энхаэловцев. Однако билеты в Прагу на сегодня лишь у троих – «рейнджеров» Гайека и Хытила, а также молодого лидера «Чикаго» Кубалика. В целом при усредненном уровне оппонентов чешская сборная, очевидно делающая ставку на новую генерацию, вполне может сотворить сенсацию – не только после длительного перерыва вернуться на пьедестал, но и замахнуться на золото. Крайне интересно будет посмотреть на хозяев на стартующем завтра Евротуре.

Матчем с чехами 21 мая мы начинаем ЧМ-2021, а 29 мая сойдемся со швейцарцами, которым давеча дважды уступили в Еврочеллендже. Причем альпийцы играли без представителей четырех ведущих клубов, сражавшихся в национальном плей-офф. Крестоносцы серьезно укрепятся капитаном «Нью-Джерси» Хиширом, его одноклубником Зигенталером, нападающими Курашевым («Чикаго»), Майером («Сан-Хосе»).