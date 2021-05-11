Станислав Черчесов: Гилерме играл недостаточно удачно, чтобы получить вызов в сборную

– Ситуация какая она есть. Когда мы играли в отборе Лиги наций, мы с этим сталкивались. Не случайно УЕФА дал дополнительную квоту игроков, потому что если кто-то выбыл бы, то заменить было бы некем. В плане тренировочного процесса это не комфортно, потому что игроков на поле много. Но такова необходимость. Если у нас 26 футболистов, то трое из них – Головин, Миранчук и Черышев, появятся первый раз на тренировке 25-го числа. То есть только 25-го у нас будет полный состав. Но ситуация бывает разная. Будем давать отдыхать футболистам ситуативно. План уже соткан, и мы будем подходить к тренировкам индивидуально.

– 26 игроков в заявке на Евро, плюс три позиции. Насколько это упростит подготовку? И определились ли вы с тем, какие позиции необходимо дополнить?

– На этот вопрос точно я не могу ответить. Я сам прививался, и сам знаю уровень антител. Лучше на этот вопрос ответит наш врач Эдуард Безугров. Это мы не учитывали при определении состава. Прививаться, наверное, уже поздно, потому что должно пройти три недели между первым и вторым уколами. У нас много игроков переболело из этого состава. Это тоже позитивный момент. Надеемся, это пройдет мимо нас. Мы несколько раз с этим сталкивались, очень неприятно, когда из-за ковида выбывали.

– У какой части игроков сборной России есть антитела, и учитывался ли этот фактор при определении состава? Будете ли вы советовать прививаться остальным?

– У тех ребят, кто приедет из Европы, не возникнет проблем?

– Это рабочие моменты, которые надо с клубами оговаривать. Тем более чемпионаты закончатся. Они вольны лететь тем или иным рейсом. Мы уже знаем, кто и когда прилетает. Будем встречать. Все расписано, и я уверен, что таких вопросов не будет. Тем более, что Миранчук, Черышев и Головин переболели ковидом.

– Один из главных вопросов – отсутствие в расширенном списке Смолова. Почему его не вызвали? Из «Локомотива» также в заявку не попали Гилерме и Антон Миранчук.

– Начну со Смолова. Мы видим теми же глазами, что и вы. Во втором круге он забил несколько хороших мячей. В последних играх уже не так ярко выглядел. Тем более Дзюба, Соболев и Заболотный также забивают и приносят пользу своим командам. Все это время они были у нас в обойме, и мы не хотим ничего менять. Это разные футболисты, а не однотипные, и они выполняют разные функции. Мы решили остановиться на них, а Федя в резервном списке. Тем более есть Ионов, Черышев, Мостовой, и Жемалетдинов, которые тоже могут играть второго нападающего.

Что касается Антона Миранчука, то он почти не играет. Выходил только на замену несколько раз, поэтому не вошел в заявку. Гилерме был в сборной, но играл недостаточно удачно. Мы внимательно за ним смотрели, и рестарт ему удался. Но решающий матч с «Зенитом» он провел недостаточно удачно. Он не дал результат в важном матче. Лунев, Шунин и Дюпин были на последних сборах. Это хорошая конкурентная среда. К ним присоединился Сафонов. Он выбывал из-за травмы и не играл на молодежном чемпионате мира. Но сейчас сборы длиннее, чем перед конкретными матчами. Хочется реально оценить игроков из молодежки, чтобы мы их подтянули, и друг друга лучше поняли, чтобы они комфортнее себя чувствовали. Сейчас Самошников приехал на сбор, и на третьей тренировке он приболел. Мы до конца его не узнали. Поэтому двух-трех дней мало, чтобы кто-то себя проявил.

– Если бы не было поражения в Питере, Гилерме был бы в составе?

– Не факт. Мы смотрим на картину в общем.

– По возвращению Акинфеева обсуждение шло весь прошлый год. С ним был финальный разговор?

– Финальный разговор у нас был после последнего матча. 9 мая мы созвонились. На сегодня он не готов нам помочь, поэтому ситуация с ним закрыта. Мы нормально поговорили. У нас никогда не было шероховатостей в отношениях. Никакого двойного дна тут нет.

– В окончательной заявке подразумевается четвертая позиция вратаря?

– Нет. 23 плюс 3.

«Мы видим, как растерт Захарян, будем с ним знакомиться»

– Семь человек, которые вошли в резервный список, будут отдельно тренироваться?

– У нас завтра финал Кубка, и 16 мая тур чемпионата. Игроки знают, что их вызывают, но если кто-то приболеет, резервисты на подсознательном уровне должны быть готовы к вызову. Ситуация для них не совсем комфортная, но это профессиональное отношение к работе. Игроки должны понимать, что им надо планировать отпуск, но подсознательно они должны знать, что надо иметь какой-то ручник.

– Есть ли понимание, в каком состоянии находится Черышев, который долгое время не играл?

– Я перед той игрой разговаривал с ним. Он после травмы в постоянном тренировочном процессе. Для нас это важно. 3-4 дня он постоянно работает и провел несколько матчей в основе. Пару матчей он до этого не играл, потому что они поменяли систему. У них смена тренера. Когда в команде такие моменты, это касается каждого игрока. Он в хорошем настроении.

– Как оцените его состояние Головина и Миранчука?

– Головин до болезни постоянно играл в основе, забивал и отдавал. В последнем матче он вышел на замену. Нам приятно, что его болезнь протекала без сильных симптомов. Он в хорошем состоянии.

Что касается Миранчука, то он был на прошлом сборе. Лучшее, что с ним могло случиться – переход в «Аталанту». Мы видим, что он меняется в хорошую сторону и становится более зрелым футболистом. Он сам это понимает. Здесь он приносит пользу. Алексей начал лучше ценить время, которое ему дается. Он будет на сборе, мы поработаем и максимально используем его лучшие качества. Тем более, он там постоянно играет на разных позициях, что для нас важно. Разноплановые игроки сборной нужны.

– Вызов Захаряна может означать признание его таланта?

– На возраст мы не смотрим. Мы видим, как он играет, и развивается. Он играет на нескольких позициях. Есть возможность познакомится с ним побольше. Хотим принять правильное решение. Он проявил себя хорошо, и в молодежной сборной играл, и забил на чемпионат е Европы. Мы стараемся мимо не проходить, не потому что пообещали чаще обращать внимание на игроков молодежки. Есть возможность, и мы делаем те шаги, которые изначально для себя наметили.

– Каково ваше личное стояние? Как вы себя ощущаете? Чувствуете ли нарастающее волнение, и есть ли разница между тем, что было у вас три года назад перед чемпионатом мира?

– У меня было уже три турнира. Все время одно и то же. Состав объявили, и ситуация поменялась. Если вчера я еще думал о чем-то, то сейчас думаю об игроках, которые в списке. Собираем команду и потихоньку начинаем работать.

– На финал Кубка поедете?

– Нет. Есть организационные моменты, и состав объявлен уже. Хочется, чтобы все были здоровы, но опыт подсказывает, что ситуация меняется каждую секунду.

– Как будете просматривать заключительный тур?

– «Спартак» играет на выезде. «Локомотив» в Москве, ЦСКА и «Динамо» – тоже. Поеду на ЦСКА с «Динамо». Там большее кандидатов в сборную.

– Для вас, как для тренера сборной, третье чемпионство одной команды подряд это хорошо, и насколько важна конкуренция в РПЛ?

– Понятно, что результат мы знаем, кто какое место занял. Но мы приходим на игру смотреть на конкретных футболистов без эмоций, отключаясь от турнирных баталий. Конкуренция в любом случае есть. Мы говорим про три чемпионства «Зенита» подряд. В Германии девять раз стали чемпионами, в Италии гегемония «Ювентуса нарушена. ПСЖ, возможно не станет чемпионом четвертый раз. Так что это касается не только нашей страны. «Аякс» выиграл золото пять раз. Это вопрос к тем, кто преследует «Зенит». Нам комфортно, главное, чтобы игроки приезжали готовыми.

«Перед чемпионатом мира я говорил, что хочется победить, и сейчас могу это повторить»

– Уже кто-то был из штаба сборной в Нойштифте? Какие там условия?

– Я сам летам туда ранее. Это недалеко от того места, где я работал. В этот раз не полетел, потому что не знаешь, где что тест покажет. Я только что разговаривал, фото мне прислали. Поле готовится. Три недели назад оно было не в том состоянии, но с каждым днем становится все лучше. К приезду оно будет в идеальном состоянии. Тренажерный шатер тоже знаем. Через пару дней люди туда поедут, поставят его.

– Вы говорили, что связываетесь с игроками. С Кокориным связывались?

– Нет. Дай бог, чтобы он выздоровел и вышел на уровень, который у него был.

– Жирова не оказалось в заявке. Почему?

– Последний сбор он не весь провел. Нет возможности реально его оценить. Нет контрольных матчей, как раньше. Но мы смотрим и на перспективу, хотя авансов не раздаем. Нам надо сегодня решать задачу.

– По Нойштедтеру что?

– То же самое. У нас со всеми хорошее отношение. Они понимают, что если мы что-то делаем, что это объективно. Мы делали тесты на последнем сборе. Есть нюансы.

– По Максименко и Сафонову поясните ситуацию. Сафонов после травмы, и у него были результативные ошибки. У него уровень выше, чем Максименко?

– Он провел отборочный цикл чемпионата Европы, хотя и не смог выступить. Он был у нас на нескольких сборов. Сейчас начал играть. Пару просчетов у него было, но это касается и других вратарей. Максименко в том числе. Есть цикл, который надо пройти. Мы последовательны. Нет никаких пристрастий или предубеждений, но нужно время, чтобы до конца понять каждого футболиста.

– Качество футбола в последних турах команд РПЛ вас удовлетворят?

– Понятно, что идет конец сезона, год не простой, ковидный. Есть разные нюансы. Мы часто не знаем, какое задание получают игроки в матче и можем оценить только их физическое и психологическое состояние. Мы знаем, как обучаемы те ребята, кто у нас уже был. Как они выполняют задания, как воспринимают информацию. Захарян последний матч играл правого полузащитника и практически все время был на фланге, не смещался в середину. Не знаю, дали ли ему такое задание или так получилось. Иногда он выпадал из игры. Оценить его до конца нельзя.

– С тренерами клубов РПЛ планируете провести встречу?

– Если что-то надо – созваниваемся, посещаем тренировки. Я был пару дней назад у «Динамо», на сборах «Локомотива» с Николичем общались.

– Какая цель сборной на чемпионате Европы?

– Сегодня мы одну из своих плановых задач решили – объявили состав. Теперь надо чтобы все были готовы и здоровы. И так по списку. Мы знаем, с кем играем и когда. Наша задача максимально подготовиться. Первый барьер – группа, подборьеры – Бельгия, Финляндия и так далее.

– На Кипре после победы вы сказали, что хочется выиграть кубок Европы. Не отказываетесь от своих слов?

– Я и перед чемпионатом мира говорил, что хочется победить, и сейчас могу повторить. Мы и тогда не были фаворитами и сейчас ими не являемся. Наша задача – правильно подготовить ребят, чтобы показать наш максимум.

– Соперники по контрольным матчам – Польша и Болгария. На кого они похожи из соперников по группе.

– Поляки играют в пять, как нам надо. Потому что и бельгийцы, и финны играют в пять. Этот уровень соперников позволит нам после сборов себя показать. Болгары подходят для домашнего контрольного матча. Нюансов много. И мы выбираем соперников, и они нас. Уровень поляков сопоставим с одними из лучших команд. Все футболисты у них играют в топ клубах.

– Какого числа объявите окончательный состав?

– До 1 числа все должны объявить составы.