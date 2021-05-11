Гилерме и Смолов пролетят мимо Евро-2020, а Жирков и Захарян поедут?

Другое наблюдение – похоже, Гилерме в сборную уже не вернется. Именно он стал преемником Игоря Акинфеева после ЧМ-2018, но в 2020 году пост номер один перешел к более стабильному Антону Шунину. Динамовец не смог принять участия в трех ноябрьских матчах сборной, и Гилерме пропустил от Турции и Сербии восемь мячей. Несмотря на мощную игру «Локо» и его вратаря по весне, вызова он так и не дождался. Гилерме уже 35, так что, видимо, это конец романа со сборной. К тому же Черчесову не нужны два вратаря, претендующие на место в основе, а Сафонов, Лунев и Дюпин более спокойно отнесутся к тому, что не играют.

В этой связи два примечательных факта. В диалоге о том, кто сильнее, Черчесов (бывший вратарь, к слову) вновь предпочел спартаковцу Александру Максименко (остался в резервном списке) краснодарца Матвея Сафонова. Осенью он уже вызывал Сафонова в сборную, но затем последовала тяжелая травма, выбившая его из строя на несколько месяцев. Казалось, что на сей раз настал черед поехать в первую команду Максименко, но тренер решил иначе, хотя Сафонов провел весной в РПЛ всего шесть матчей. Возможно, на решение повлияло выступление молодежной сборной России на Евро-2021, где без Сафонова команда не вышла из группы.

В основной список Черчесова вошли четыре вратаря: Юрий Дюпин, Андрей Лунев, Матвей Сафонов и Антон Шунин. Скорее всего, все они, если не случится эксцессов, и поедут на чемпионат Европы. Первым номером видится динамовец, вторым зенитовец, остальные – для подстраховки.

В основной список на Евро-2020 вошли 30 футболистов (в окончательную заявку в нынешнем году в виде исключения УЕФА разрешил внести до 26 игроков) и еще семеро попали в резервный. Эти футболисты могут получить вызов «в случае необходимости». В отличие от последнего года, все кандидаты в сборную здоровы, поэтому Черчесов спокойно мог выбирать оптимальный состав.

Ну и конечно, порадуемся за Дюпина. Нынешний сезон 33-летний вратарь проводит действительно очень здорово и заслуживает поехать на Евро-2020, пусть и сыграть ему там вряд ли придется. Думается, что пару лет назад, выступая за разобранный «Анжи», он о таком скачке в карьере и мечтать не мог.

Сослан Джанаев пропустит Евро из-за травмы.

МОЛОДЕЖЬ В ЗАЩИТЕ – САМОШНИКОВ, ДИВЕЕВ, ЕВГЕНЬЕВ

В обороне Черчесов предпочитает доверять проверенным бойцам. По сравнению с мартовскими сборами к команде присоединятся Игорь Дивеев и Роман Евгеньев, однако стоит учитывать, что двумя месяцами ранее они не были задействованы в первую очередь потому, что выступали на молодежном Евро. Осенью-то уже дебютировали в сборной. Выбыли же из строя Александр Жиров и Роман Нойштедтер, что вряд ли вызывает у кого-то вопросы, а Игорь Смольников попал в резерв, что тоже логично – Марио Фернандесу и Вячеславу Караваеву он уступает, но может быть довызван в случае чего.

Удивляет только присутствие в расширенном списке Юрия Жиркова, проведшего весной в РПЛ (внимание!) 19 минут – в Уфе, уже после победы «Зенита» в чемпионате. Видимо, Черчесов будет выбирать между ним и отлично играющим за «Рубин» Ильей Самошниковым уже на сборах, ну а место Федора Кудряшова не подвергается сомнениям.

Пару центральных защитников на Евро-2020 предсказуемо составят Георгий Джикия и Андрей Семенов, а их дублерами будут Дивеев и Евгеньев. Впрочем, любопытно, кому Черчесов отдаст предпочтение в случае, если решит сыграть в три центральных защитника. А такое почти наверняка произойдет, как минимум, в матче с Бельгией в группе. Вот здесь возможны варианты, ведь нередко левого центрального в таком случае играл Кудряшов. Но в этом случае и Жирков, и Самошников выглядят крайне спорными вариантами.

Опять не дождался вызова проводящий в «Ростове» добротный сезон Максим Осипенко, а его бывший партнер Дмитрий Чистяков оказался в резервном списке. Как нет и довызванного в марте вместо Жирова спартаковца Ильи Кутепова, отметившегося неделю назад автоголом, но вообще-то игравшего достойно и ранее пользовавшегося доверием Черчесова.

ОБЛЯКОВ И АХМЕТОВ ОСТАЮТСЯ ДОМА

Наиболее интересная ситуация складывается в средней линии. В расширенную заявку Черчесова попали 14 полузащитников, то есть они составляют без малого половину всего списка, так что наибольшая «чистка» к старту турнира ожидается именно здесь. В первую очередь бросается в глаза возвращение набравших форму после травмы Дмитрия Баринова и Дениса Черышева, а также вызов сверкнувшего по весне Арсена Захаряна и проводящего лучший сезон в карьере Дениса Макарова. А вот армейцы Ильзат Ахметов и Иван Обляков останутся без чемпионата Европы.

Сразу шестеро хавбеков – игроки центра поля: Баринов, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Даниил Фомин и Максим Мухин. При таком роскошном выборе последний кажется аутсайдером. Баринов очень хорош в игре без мяча, Зобнин дает движение в центре, универсальный Кузяев может закрыть любую позицию, а Оздоев один из игроков основы чемпиона. Вообще-то динамовец Фомин тоже хорош, так вопрос будет в том, хватит ли ему места в заявке. А вот без Мухина сборную представить легко.

В позиции под нападающими место Александра Головина не подвергается сомнению, как и Алексея Миранчука. Значит, Рифату Жемалетдинову и Захаряну придется бороться за одну оставшуюся строчку в заявке. И тут обратная картина – уже железнодорожник ярче, опытнее и стабильнее, тогда как вызов Захаряна, скорее всего, вызван желанием познакомиться и дать возможность почувствовать атмосферу сборной.

ЗА ФЛАНГИ ТРЕВОЖНО, В ПОРЯДКЕ ТОЛЬКО МАКАРОВ

А вот на флангах все предельно просто – Алексей Ионов, Макаров (справа), Денис Черышев и Андрей Мостовой (слева) наверняка окажутся и в финальной заявке. Просто потому, что других нет. Черышев давно заслужил кредит доверия, правда, сильно смущает его весенняя форма – он то травмирован, но плох (впрочем, как и вся «Валенсия»). Однако и Мостовой, в отличие от редких всплесков в «Зените», в сборной ничего не показывает, так что это наша слабая зона. В этой связи примечательно, что Черчесов оставил техничных Резиуана Мирзова и Даниила Лесового только в резерве.

Справа же Ионов долгое время не имел альтернатив, хотя тоже уже больше года почти не напоминает о себе на футбольном поле. Хочется надеяться, что на Евро ставка будет сделана на куда более техничного и разностороннего Макарова, способного взять игру на себя за счет дриблинга. Однако в матчах, в которых сборная будет играть в контратаку (Бельгия, возможно, Дания и наверняка в плей-офф) прямолинейный бегунок Ионов будет пользоваться у тренерского штаба большим спросом. То есть стилистически он больше подходит Черчесову.

В любом случае, еще стоит учесть, что на любом краю могут сыграть и Кузяев с Миранчуком.

Также отметим, что из хорошо проводящих сезон игроков середины поля Черчесов обошел стороной сочинца Артура Юсупова и химчанина Дениса Глушакова, а краснодарец Юрий Газинский остался в резерве.

ТРИ СТОЛБА

Решение Черчесова оставить Федора Смолова только в резервном списке немало удивило. Понятно, что сборная играет в одного нападающего, и это всегда Артем Дзюба, тем не менее, мы в редакции были уверены, что вся четверка форвардов попадет в расширенный список. Тем более, что Смолов – единственный нападающий, для которого игра внизу является наиболее сильной стороной. А это важный фактор для перехода на игру в двух форвардов в ситуации, когда надо спасаться. К тому же только у Смолова – сильный поставленный удар.

Но тренер оставил только троих столбов – Дзюбу, Соболева и Антона Заболотного. Это значит, что навес/навал/подача останутся основным оружием сборной, и это удручает. Особенно в свете воспоминаний о том, как Заболотный транжирил момент за моментом в Сербии. И еще одно. Наличие только форвардов таранного типа говорит о том, что в больших матчах сборная будет выходить из обороны через длинные передачи с последующими скидками мяча крайним полузащитникам, а значит, Черышев и Ионов будут первым выбором тренерского штаба.

Среди тех, кто еще год назад приезжал в сборную, в списках не оказалось Александра Ерохина, Зелимхана Бакаева и Николая Комличенко, но по ним вопросов нет – все трое весной почти не играют.

БАЗОВЫЙ КЛУБ СБОРНОЙ – «ЗЕНИТ»

Ну, и в завершение о клубном представительстве. Согласно основному расширенному списку, базовым клубом сборной остается чемпион «Зенит» (семь игроков), а на втором месте неожиданно оказывается «Динамо» (четыре).

Не удивляют и по три представителя от «Локомотива» (все – полузащитники) и «Спартака» (по одному в каждой полевой линии), тогда как взлет «Рубина» (три игрока) – это прорыв, за который надо благодарить Леонида Слуцкого.

А вот неудачи ЦСКА и «Краснодара» в сезоне сильно сказались на их представительстве в сборной – по два игрока, из которых только Марио Фернандес является железным игроком основы. Еще по одному футболисту вызваны из «Ахмата» и «Сочи».

В сборной есть легионеры сразу четырех зарубежных клубов из четырех разных чемпионатов – «Монако» (Франция), «Валенсия» (Испания), «Аталанта» (Италия) и «Антальяспор» (Турция).

ОСНОВНОЙ РАСШИРЕННЫЙ СПИСОК СБОРНОЙ РОССИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЕВРО-2020

Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семенов («Ахмат»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

РЕЗЕРВНЫЙ СПИСОК

Вратари: Александр Максименко («Спартак»).

Защитники: Игорь Смольников («Краснодар»), Дмитрий Чистяков («Зенит»).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо»), Резиуан Мирзов («Химки»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»).