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04 октября 20:09
автор: Александр Бойченко

Чемпион Англии Раньери возглавил «Уотфорд»

Контракт подписан на два года.

Итальянский тренер Клаудио Раньери возглавил английский футбольный клуб «Уотфорд». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 69-летним специалистом рассчитано на два сезона. Последним клубом тренера была итальянская «Сампдория».

За свою карьеру Раньери тренировал итальянские «Кальяри», «Наполи», «Фиорентину», «Парму», «Ювентус», «Рому», «Интер» и «Сампдорию», испанские «Валенсию» и «Атлетико», французские «Монако» и «Нант», сборную «Греции», а также английские «Челси», «Фулхэм» и «Лестер», с которым он стал чемпионом Англии в сезоне 2015/16. В качестве тренера «Валенсии» он выигрывал Кубок Испании, Кубок Интертото и Суперкубок УЕФА, «Фиорентина» под руководством итальянца выиграла Кубок Италии и Суперкубок.

источник: ФК «Уотфорд»
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