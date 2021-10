Чемпион Англии Раньери возглавил «Уотфорд»

Итальянский тренер Клаудио Раньери возглавил английский футбольный клуб «Уотфорд». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 69-летним специалистом рассчитано на два сезона. Последним клубом тренера была итальянская «Сампдория».

За свою карьеру Раньери тренировал итальянские «Кальяри», «Наполи», «Фиорентину», «Парму», «Ювентус», «Рому», «Интер» и «Сампдорию», испанские «Валенсию» и «Атлетико», французские «Монако» и «Нант», сборную «Греции», а также английские «Челси», «Фулхэм» и «Лестер», с которым он стал чемпионом Англии в сезоне 2015/16. В качестве тренера «Валенсии» он выигрывал Кубок Испании, Кубок Интертото и Суперкубок УЕФА, «Фиорентина» под руководством итальянца выиграла Кубок Италии и Суперкубок.

