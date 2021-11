Как обломать Макдэвида: самый дорогой игрок мира показал свой дом и остался с носом в Далласе

Зафиксируем шаги большого осеннего пути главной ударной силы Канады на Олимпиаде-2022 в Пекине:

14 октября. 2 (0+2) очка. Ванкувер - 3:2 бул.

17 октября. 3 (3+0). Калгари - 5:2.

20 октября. 3 (1+2). Анахайм - 6:5.

22 октября. 3 (2+1). Аризона - 5:1.

23 октября. 2 (0+2). Вегас - 5:3.

28 октября. 2 (1+1). Филадельфия - 3:5.

31 октября. 1 (0+1). Ванкувер - 2:1.

02 ноября. 1 (0+1). Сиэтл - 5:2.

04 ноября. 2 (0+2). Нэшвилл - 5:2.

06 ноября. 3 (1+2). Рейнджерс - 6:5 ОТ.

10 ноября. 1 (1+0). Детройт - 2:4.

12 ноября. 1 (0+1). Бостон - 5:3.

13 ноября. 1 (0+1). Баффало - 2:3.

15 ноября. 2 (1+1). Сент-Луис - 5:4.

17 ноября. 2 (0+2). Виннипег - 2:5.

19 ноября. 1 (1+0). Виннипег - 2:1 бул.

21 ноября. 2 (1+1). Чикаго - 5:2.

24 ноября. 0 (0+0). Даллас - 1:4.

Всего - 32 (12+20) очка в 18 матчах.

В последние 25 лет только у форварда «Оттавы» Дэни Хитли в 2005 году результативная серия со старта сезона длилась дольше - 22 тура. Макдэвид с 17 матчами присоединился к Хенрику Зеттербергу: капитан «Детройта» с 2007 года единолично удерживал второе место.

Сегодня в Далласе самый высокооплачиваемый хоккеист мира с годовым окладом 12,5 млн долларов был почти незаметен. «Звезды» применили самое действенное оружие против «Ойлерз» - не удалялись. До 35-й минуты. Когда уже вели 3:1. Второй раз хозяева сфолили только за 40 секунд до финальной сирены: Робертсон, автор победной шайбы, завалил как раз Макдэвида. Но отыграться с 1:4 гостям, понятно, уже было невозможно.

В этот вечер молнию Макдэвида вдруг исполнил Гурьянов. В середине второго периода, на исходе большинства «Старз», Денис подобрал шайбу в средней зоне, резко ускорился, обкатил, как стоячих снеговиков, двух защитников и аккуратно положил шайбу меж щитков канадского вратаря Скиннера. На табло вспыхнуло 3:0 - именно тогда Коннор и Ко поняли, что ловить им тут нечего.

Не исключено, Макдэвид в тот момент крепко пожалел, что накануне в твиттере вместе с подругой-дизайнером Лорен хвастливо засветил все блага и активности своего роскошного коттеджа в стиле хай-тек в пригороде Эдмонтона. Официальный сайт НХЛ вчера растиражировал на весь мир 140-секундную экскурсию по черно-белому дому властелина шайбы, заработавшего на сегодня 59 миллионов долларов.

Минимум мебели и прочего никчемного барахла-пылесборников - максимум пространства, света и удобства. Заведует всем этим добром двухлетний пес Лен (Леонард), идеально вписывающийся в двухцветный колор помещений. Здесь даже все фото на стенах черно-белые. Больше всего умиляет неоновая надпись в бильярдной: «Если ты не любишь собак - пошел вон».

Все остальное - стандартный набор преуспевающего буржуа. Гараж на пару лимузинов. Лифт меж первым и вторым этажами. Кинотеатр на десять персон - естественно, с попкорн-машиной. Рабочий кабинет, который герлфренд передала в пользование Коннору, причем на столе только пара книг, а монитор и клавиатура без единого провода. Спальня с огромной кроватью с выдвигающимся из панели у ног телевизором. Каминный зал с двумя мягкими диванами и барной стойкой. Циклопических размеров ванная. С этим согласен и сам хозяин:

- Она слишком большая для нас двоих, - вздыхает Макдэвид. На что завистливый поклонник в твиттере парировал: «А по мне, так тут все несуразно большое!»

- Коннор чаще меня пользуется ванной, - уточняет Лорен. - Я была в ней только раз, а он - постоянно. Ему это очень нравится. Помогает восстанавливаться, особенно снимать боли в ногах.

Разумеется, есть и где подкачаться, потренироваться на досуге - комната с тренажерами, а также нехилый такой игровой зал с баскетбольным щитом и хоккейными воротами.

Когда у пары появятся дети, они смогут легко устраивать велобаталии по сотням квадратных метров их просторного жилища.

Но самое любимое место канадской иконы НХЛ - патио: гигантская открытая лоджия с джакузи и… качелями!

- После игр порой тяжело заснуть, а джакузи помогает расслабиться, - поясняет капитан «Ойлерз». - Отсюда открывается замечательный вид на долину реки Эдмонтон. Там есть парк, где можно гулять с собакой. Мы проводим там много времени с Леном. Когда мы кайфуем в джакузи, он сидит здесь, охраняя нас…

Да, чуть не забыл упомянуть: в хоромах короля хоккея я заметил лишь одну книгу, скорее это даже фотоальбом «История моды от Петера Линдберга». Это уже покойный популярный немецкий фэшн-фотограф польских кровей. Считается создателем феномена супермоделей 90-х годов. Среди прочих див снимал Наталью Водянову и Ольгу Родионову, Настасью Кински и Наоми Кемпбелл, Линду Евангелисту и Синди Кроуфорд.

Такие вот интересы у MVP НХЛ-2021 и его второй половинки…

When your dog matches your home decor 🙌



Take a full tour of @EdmontonOilers player Connor McDavid's ( @cmcdavid97 ) cozy, yet modern abode which was designed by his girlfriend Lauren 👉 https://t.co/8hXQLEudu3 pic.twitter.com/vftBioS4m2