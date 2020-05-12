В РПЛ смогут тренироваться, Капризов не сыграет в НХЛ-2019/20, а в фигурке переоценили прыжки - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 мая 2020 08:00ХоккейКузнецов Дмитрий

В РПЛ смогут тренироваться, Капризов не сыграет в НХЛ-2019/20, а в фигурке переоценили прыжки

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера.

ДЕДЛАЙН ПО ФУТБОЛУ – 27 МАЯ

Россия остается одной из немногих стран Европы, где не решен вопрос с дальнейшей судьбой футбольного чемпионата. Исполком РФС намечен на 15 мая, возможно, ясность появится после этого заседания, хотя понятно, что решение – возобновлять или завершать сезон РПЛ будет приниматься в Кремле.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в понедельник рассказал, что 27 мая является крайним днем для принятия решения о продолжении турнира. Он также сообщил, что после того как было объявлено о завершении периода нерабочих дней в России с 12-го числа, о чем 11 мая объявил президент Владимир Путин, клубы постепенно смогут возвращаться к тренировкам.

«Заявление президента отражает то, что мы достигли фазы стабилизации, из нерабочего режима выходим. При соблюдении всех нормативов это позволяет постепенно вернуться к тренировочному процессу и, надеюсь, возобновлению чемпионата», подчеркнул Медведев.

При этом большинство клубов премьер-лиги выступают против доигровки сезона, а руководство РФС категорически «за». По оценкам экспертов, шансов на возобновление чемпионата не больше 50 процентов. Но хорошо, что и не меньше.

КАПРИЗОВ НЕ СМОЖЕТ ДЕБЮТИРОВАТЬ ЛЕТОМ ЗА «МИННЕСОТУ»

Американское издание The Athletic со ссылкой на источники в НХЛ сообщило, что 23-летний нападающий ЦСКА Кирилл Капризов, скорее всего, не сможет сыграть за «Миннесоту» в сезоне-2019/20, который был остановлен из-за пандемии и планируется возобновить в конце лета или осенью, если позволит ситуация с коронавирусом. Лига проинформировала клубы, что все новые контракты будут должны начинаться с сезона-2020/21.

В заокеанском клубе ожидали, что форвард российской сборной подписал бы контракт новичка, однако НХЛ проинформировала «Уайлд», что шансов дебютировать в текущем чемпионате, если он будет возобновлен, у россиянина нет.

Для новичка в его возрасте в НХЛ предусматривается двухлетнее соглашение с окладом 925 тысяч долларов плюс бонусы, которые могут достигать максимально 2,85 миллиона долларов. Капризов рассчитывал, что контракт новичка позволит уже при завершении нынешнего сезона «сжечь» один год соглашения, чтобы летом следующего года после чемпионата-2020/21 он смог бы заключить новое соглашение на лучших условиях.

В минувшем сезоне Капризов в 57 матчах забил 33 гола и сделал 29 результативных передач. В плей-офф форвард набрал 4 (2+2) очка в четырех играх первого раунда, после чего розыгрыш Кубка Гагарина был остановлен. Контракт игрока с ЦСКА истек 30 апреля.

ТРОЙНОЙ ЛУТЦ ПОНИЗИЛИ ДО ФЛИПА

Международный союз конькобежцев (ISU) после долгих обсуждений решил изменить базовую стоимость четверных и тройных прыжков в фигурном катании. Нововведения вступают в силу в сезоне-2020/21 и касаются одиночного и парного катания.

Стоимость тройного лутца снизилась с 5,9 до 5,3 балла, как сегодня стоит и тройной флип, а четверного риттбергера повысилась с 10,5 до 11 баллов.

Оставшиеся тройные прыжки будут оцениваться, как и прежде: аксель 8,0, риттбергер 4,9, сальхов 4,3, тулуп 4,2. Четверные прыжки риттбергер, флип и лутц отныне уравняли в оценке – по 11 баллов. Стоимость оставшихся четверных прыжков осталась без изменений: аксель 12,5 балла (его пока никто из фигуристов не исполняет), сальхов 9,7, тулуп 9,5.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что изменения в правилах незначительные и на них не стоит обращать большого внимания.

В календаре ISU изменений не произошло. Юниорская серия Гран-при должна стартовать 26 августа, а турниры серии «челленджер» 9 сентября.

ФЕТТЕЛЬ ПОКИНЕТ «ФЕРРАРИ»

Себастьян Феттель по окончании сезона-2020 решил покинуть «Феррари», за которую выступает с 2015 года. Стороны не смогли прийти к новому соглашению. О расставании с немецким пилотом команда должна объявить официально во вторник.

«Феррари» предлагала Феттелю продлить контракт на один сезон с понижением зарплаты, однако он ответил отказом. В Скудерии, очевидно, сделали ставку на другого гонщика Шарля Леклера. Возможно, что после ухода Феттеля к «Феррари» присоединится также Карлос Сайнс.

ВО ФРАНЦИИ СЧИТАЮТ, ЧТО «РОЛАН ГАРРОС» БУДЕТ ИНТЕРЕСЕН И БЕЗ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Президент Французской федерации тенниса Бернар Джудичелли предполагает, что «Ролан Гаррос» может быть проведен при закрытых трибунах. Турнир был перенесен на осень из-за пандемии коронавируса.

Планируется, что соревнование пройдет в Париже с 20 сентября по 4 октября. Однако Джудичелли не исключает, что старт может быть сдвинут на неделю на 27 сентября, так как, по его мнению, это не имеет большого значения.

Глава FFT считает, что и без болельщиков «Ролан Гаррос» будет интересен организаторам из-за спонсоров и прав на трансляцию.

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