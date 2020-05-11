Александр Медведев: 27 мая является крайним днем для принятия решения о продолжении чемпионата Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о крайнем сроке для принятия решения о возобновлении чемпионата России.

- Надеюсь, что такое решение будет принято, но 15 мая не является критической датой. Было определено, что 27 мая является крайним днем для того, чтобы принять решение о продолжении или полной остановке чемпионата, - приводит слова Медведева ТАСС.

Ранее Медведев опроверг информацию итальянских СМИ о том, что «Наполи» ведет переговоры по поводу трансфера иранского форварда «Зенита» Сердара Азмуна, а также рассказал, что клуб из Санкт-Петербурга отпразднует юбилей в онлайн-формате.

Накануне Медведев опроверг информацию СМИ о том, что «Наполи» ведет переговоры по поводу трансфера иранского форварда «Зенита» Сердара Азмуна, а также рассказал, что клуб из Санкт-Петербурга отпразднует юбилей в онлайн-формате.

Ранее сообщалось, что 15 мая состоится очередное заседание исполкома РФС, на котором будет обсуждаться дальнейшая судьба чемпионата России.

Напомним, что нынешний сезон был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса сроком до 10 апреля, однако 1 апреля РФС принял решение продлить паузу до 31 мая.