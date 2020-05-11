Александр Медведев: Завершение периода нерабочих дней позволяет вернуться к тренировкам Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что после объявления о завершении периода нерабочих дней в России клубы постепенно смогут возвращаться к тренировкам.

- При соблюдении всех нормативов это позволяет постепенно вернуться к тренировочному процессу и, надеюсь, возобновлению чемпионата, - приводит слова Медведева ТАСС.

В понедельник президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней начиная с 12 мая.

Ранее Медведев сообщил, что 27 мая является крайним днем для принятия решения о продолжении чемпионата.

Напомним, что нынешний сезон был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса сроком до 10 апреля, однако 1 апреля РФС принял решение продлить паузу до 31 мая.

Отметим, 15 мая состоится очередное заседание исполкома РФС, на котором будет обсуждаться дальнейшая судьба чемпионата России.