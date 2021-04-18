У Овечкина 730 шайб, хет-трик Бучневича, первая победа фигуристов на командном ЧМ, Месси взял Кубок

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Премьер-Лига 12:00 Урал 0 Рубин 0 П1 4.10 Х 3.40 П2 2.00
Италия - Серия А 13:00 Брешия 0 Динамо Сассари 0
Португалия - Сегунда 13:15 Каза Пия 0 Академика 0
Италия - Серия А 13:30 Милан 0 Дженоа 0 П1 1.46 Х 4.70 П2 7.20
Россия - Премьер-Лига 14:00 Арсенал 0 Тамбов 0 П1 1.16 Х 7.60 П2 23.0
Франция - Лига 1 14:00 ПСЖ 0 Сент-Этьен 0 П1 1.31 Х 6.00 П2 9.40
Англия - Чемпионшип 14:00 Ротерхэм Юнайт 0 Бирмингем Сити 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Хайденхайм 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Оснабрюк 0 Фортуна 0 П1 4.10 Х 3.40 П2 1.96
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Бохум 0 Ганновер-96 0 П1 1.92 Х 3.60 П2 4.00
Испания - Сегунда 15:00 УД Логроньес 0 Райо Вальекано 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.20
Испания - Примера 15:00 Осасуна 0 Эльче 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.40
Испания - Примера 15:00 Реал Сосьедад 0 Севилья 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
Испания - Сегунда 15:00 Альбасете 0 Мирандес 0 П1 2.65 Х 3.10 П2 2.90
Англия - Премьер-лига 15:30 Арсенал 0 Фулхэм 0 П1 1.76 Х 3.80 П2 4.90
Италия - Серия А 16:00 Лацио 0 Беневенто 0 П1 1.38 Х 5.10 П2 8.70
Италия - Серия А 16:00 Болонья 0 Специя 0 П1 1.98 Х 3.80 П2 3.70
Франция - Лига 1 16:00 Реймс 0 Метц 0
Франция - Лига 1 16:00 Дижон 0 Ницца 0 П1 4.30 Х 3.90 П2 1.83
Франция - Лига 1 16:00 Брест 0 Ланс 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.75
Португалия - Сегунда 16:00 Пенафиел 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 2.20 Х 3.00 П2 3.50
Франция - Лига 1 16:00 Ним 0 Страсбург 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.16
Италия - Серия А 16:00 Аталанта 0 Ювентус 0 П1 2.35 Х 3.60 П2 3.00
Россия - Премьер-Лига 16:30 Сочи 0 ЦСКА 0 П1 3.60 Х 3.60 П2 2.07
Англия - Чемпионшип 17:00 Ковентри Сити 0 Барнсли 0 П1 3.80 Х 3.30 П2 2.12
Португалия - Примейра 17:00 Фамаликан 0 Портимоненсе 0 П1 2.24 Х 3.30 П2 3.50
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Эшторил 0 П1 3.10 Х 3.10 П2 2.32
Испания - Примера 17:15 Атлетико М 0 Эйбар 0 П1 1.45 Х 4.30 П2 8.80
Испания - Примера 17:15 Алавес 0 Уэска 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 3.00
Англия - Премьер-лига 18:00 Манчестер Юнай 0 Бёрнли 0 П1 1.36 Х 5.20 П2 9.20
У Овечкина 730 шайб, хет-трик Бучневича, первая победа фигуристов на командном ЧМ, Месси взял Кубок
18 апреля 07:15
автор: Дмитрий Кузнецов

У Овечкина 730 шайб, хет-трик Бучневича, первая победа фигуристов на командном ЧМ, Месси взял Кубок

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Дубль Овечкина, хет-трик Бучневича, 50 очков Панарина

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче с «Филадельфией» (6:3), и теперь у него 730 голов в чемпионатах НХЛ. Российская звезда всего на одну шайбу отстает от занимающего пятое место в списке лучших снайперов всех времен Марселя Дионна. До идущего четвертым Бретта Халла – 11 голов, но догнать его в текущем сезоне за оставшиеся 11 встреч будет проблематично.

Оба гола Овечкин забил, реализовав лишнего. По голам в большинстве Александр приблизился к рекордсмену лиги Дэйву Андрейчуку на расстояние 4 шайб. Что до игры с «Флайерз», то всего в ней было пять русских голов. По шайбе забросили партнеры Овечкина защитник Дмитрий Орлов и форвард Евгений Кузнецов. У «Летчиков» отличился защитник Иван Проворов.

Бенефис наших легионеров случился и в матче «Рейнджерс» «Нью-Джерси» (6:3). Хет-трик оформил нападающий «синерубашечников» Павел Бучневич, справлявший вчера 26-летие. До этого в «Рейнджерс» никто на забивал три гола в свой день рождения. Его одноклубник Артемий Панарин забросил шайбу и сделал три голевых передачи. На счету Хлебушка 50 очков в 33 играх, и он поднялся на десятое место в списке бомбардиров.

«Миннесота» победила «Сан-Хосе» 5:2. Нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил 17-ю шайбу в сезоне. Форвард «Шаркс» Патрик Марло провел 1767-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ, догнав рекордсмена всех времен Горди Хоу.

Россия выиграла командный ЧМ по фигурному катанию

Российские фигуристы впервые выиграли командный чемпионат мира. Наша сборная в общем зачете с большим отрывом – в 15 баллов – опередила ставших вторыми американцев. Бронзу завоевали хозяева турнира японцы, всего три балла уступившие команде США.

В последний день соревнований Анна Щербакова стала победительницей в произвольной программе у одиночниц. Второй тут была Каори Сакамото (Япония), а третьей наша Елизавета Туктамышева. В парах в произвольной не было равных российской паре Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Американцы Алекса Симека/Брэндон Фрэзер уступили нашим фигуристам 18 баллов, а японцы Рику Миура/Рюичи Кихара почти 21.

На церемонии награждения звучал гимн России. В последнее время такая честь большая редкость для наших спортсменов на крупных международных соревнованиях из-за санкций WADA. Так что вдвойне приятно.

«Локо» продлил победную серию, «Зенит» потерял очки в Краснодаре

В 26-м туре РПЛ «Локомотив» выиграл у «Ростова» 4:1 и продлил свою победную серию. Гости пропустили два мяча уже к седьмой минуте. Первый из них – после ляпа своего вратаря Песьякова, который подарил мяч Камано, и тот отправил его в пустые ворота. С 52-й минуты команда Валерия Карпина играла в меньшинстве.

После зимней паузы железнодорожники не потеряли ни одного очка в семи встречах чемпионата. Очередной успех позволил им подняться на второе место. «Спартак» отстает на два очка, но играет свой матч сегодня 18 апреля в Москве с «Уфой».

Кроме того, железнодорожники сократили отставание от «Зенита» до шести очков. Питерцы вчера добыли волевую ничью в Краснодаре – 2:2. Команда Виктора Гончаренко, который руководил «быками» всего вторую встречу, вела в счете 2:0. Однако позволила гостям вернуться в игру после грубой ошибки вратаря Сафонова. Он выбежал на перехват и помешал своему же защитнику. Сравнял счет Мостовой прекрасным ударом с лета.

В других матчах дня «Ахмат» в Грозном выиграл у «Химок» – 3:1, а «Динамо» на выезде одолело «Ротор» 3:0.

Месси выиграл с «Барсой» 35-й трофей

«Барселона» в 31-й раз выиграла Кубок Испании, разгромив в финале «Атлетик» из Бильбао – 4:0. Два гола на счету Лионеля Месси, по мячу забили Антуан Гризманн и Френки де Йонг. Все четыре гола сине-гранатовые уместили в промежуток с 60-й по 72-ю минуту, выдав ударный отрезок.

Месси выиграл 35-й трофей с «Барсой», Кубок Испании он взял с командой в седьмой раз. Для главного тренера каталонцев Роналда Кумана это первая победа у руля клуба. После игры голландец сказал: «Надеюсь, что это не последняя игра Месси за «Барсу в Кубке Испании». Убежден, что аргентинец хочет остаться в клубе, и президент сине-гранатовых Жоан Лапорта.

«Челси» выбил «Ман Сити» из Кубка Англии

«Чесли» выиграл у «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии – 1:0 благодаря голу Зиеша на 55-й минуте. В финале лондонцы сыграют с победителем другой полуфинальной пары «Лестер» – «Саутгемптон».

Томас Тухель впервые в карьере победил команду Пепа Гвардиолы. До этого тренеры встречались пять раз в Германии. «Майнц», который возглавлял Тухель, дважды уступал «Баварии» Гвардиолы. А «Боруссия» Тухеля проиграла мюнхенцам дважды и один матч свела вничью

источник: «Советский спорт»
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