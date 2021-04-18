У Овечкина 730 шайб, хет-трик Бучневича, первая победа фигуристов на командном ЧМ, Месси взял Кубок

Дубль Овечкина, хет-трик Бучневича , 50 очков Панарина

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче с «Филадельфией» (6:3), и теперь у него 730 голов в чемпионатах НХЛ. Российская звезда всего на одну шайбу отстает от занимающего пятое место в списке лучших снайперов всех времен Марселя Дионна. До идущего четвертым Бретта Халла – 11 голов, но догнать его в текущем сезоне за оставшиеся 11 встреч будет проблематично.

Оба гола Овечкин забил, реализовав лишнего. По голам в большинстве Александр приблизился к рекордсмену лиги Дэйву Андрейчуку на расстояние 4 шайб. Что до игры с «Флайерз», то всего в ней было пять русских голов. По шайбе забросили партнеры Овечкина защитник Дмитрий Орлов и форвард Евгений Кузнецов. У «Летчиков» отличился защитник Иван Проворов.

Бенефис наших легионеров случился и в матче «Рейнджерс» – «Нью-Джерси» (6:3). Хет-трик оформил нападающий «синерубашечников» Павел Бучневич, справлявший вчера 26-летие. До этого в «Рейнджерс» никто на забивал три гола в свой день рождения. Его одноклубник Артемий Панарин забросил шайбу и сделал три голевых передачи. На счету Хлебушка 50 очков в 33 играх, и он поднялся на десятое место в списке бомбардиров.

«Миннесота» победила «Сан-Хосе» – 5:2. Нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил 17-ю шайбу в сезоне. Форвард «Шаркс» Патрик Марло провел 1767-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ, догнав рекордсмена всех времен Горди Хоу.

Россия выиграла командный ЧМ по фигурному катанию

Российские фигуристы впервые выиграли командный чемпионат мира. Наша сборная в общем зачете с большим отрывом – в 15 баллов – опередила ставших вторыми американцев. Бронзу завоевали хозяева турнира японцы, всего три балла уступившие команде США.

В последний день соревнований Анна Щербакова стала победительницей в произвольной программе у одиночниц. Второй тут была Каори Сакамото (Япония), а третьей наша Елизавета Туктамышева. В парах в произвольной не было равных российской паре Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Американцы Алекса Симека/Брэндон Фрэзер уступили нашим фигуристам 18 баллов, а японцы Рику Миура/Рюичи Кихара – почти 21.

На церемонии награждения звучал гимн России. В последнее время такая честь – большая редкость для наших спортсменов на крупных международных соревнованиях из-за санкций WADA. Так что вдвойне приятно.

«Локо» продлил победную серию, «Зенит» потерял очки в Краснодаре

В 26-м туре РПЛ «Локомотив» выиграл у «Ростова» – 4:1 и продлил свою победную серию. Гости пропустили два мяча уже к седьмой минуте. Первый из них – после ляпа своего вратаря Песьякова, который подарил мяч Камано, и тот отправил его в пустые ворота. С 52-й минуты команда Валерия Карпина играла в меньшинстве.

После зимней паузы железнодорожники не потеряли ни одного очка в семи встречах чемпионата. Очередной успех позволил им подняться на второе место. «Спартак» отстает на два очка, но играет свой матч сегодня 18 апреля в Москве с «Уфой».

Кроме того, железнодорожники сократили отставание от «Зенита» до шести очков. Питерцы вчера добыли волевую ничью в Краснодаре – 2:2. Команда Виктора Гончаренко, который руководил «быками» всего вторую встречу, вела в счете 2:0. Однако позволила гостям вернуться в игру после грубой ошибки вратаря Сафонова. Он выбежал на перехват и помешал своему же защитнику. Сравнял счет Мостовой прекрасным ударом с лета.

В других матчах дня «Ахмат» в Грозном выиграл у «Химок» – 3:1, а «Динамо» на выезде одолело «Ротор» – 3:0.

Месси выиграл с « Барсой » 35-й трофей

«Барселона» в 31-й раз выиграла Кубок Испании, разгромив в финале «Атлетик» из Бильбао – 4:0. Два гола на счету Лионеля Месси, по мячу забили Антуан Гризманн и Френки де Йонг. Все четыре гола сине-гранатовые уместили в промежуток с 60-й по 72-ю минуту, выдав ударный отрезок.

Месси выиграл 35-й трофей с «Барсой», Кубок Испании он взял с командой в седьмой раз. Для главного тренера каталонцев Роналда Кумана это первая победа у руля клуба. После игры голландец сказал: «Надеюсь, что это не последняя игра Месси за «Барсу в Кубке Испании». Убежден, что аргентинец хочет остаться в клубе, и президент сине-гранатовых Жоан Лапорта.

«Челси» выбил « Ман Сити» из Кубка Англии

«Чесли» выиграл у «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии – 1:0 благодаря голу Зиеша на 55-й минуте. В финале лондонцы сыграют с победителем другой полуфинальной пары «Лестер» – «Саутгемптон».