Финиш с флагом. Командный ЧМ Россия выиграла бы даже в меньшинстве

Мишина и Галлямов опередили всех с громадным отрывом. А вот нашим девушкам в «теплую ванну» вдруг подбросила льда японская фигуристка – причем не Рика Кихира, вновь наделавшая кучу ошибок и ни разу даже не попытавшаяся прыгнуть аксель в три с половиной оборота, а Каори Сакамото. На кураже она почти безошибочно исполнила свою «Матрицу», сильно улучшила личный рекорд и впервые преодолела рубеж 150 баллов за произвольную. Ликованию Сакамото и болельщиков на трибунах не было предела…

Хотя именно Семененко с Михаилом Колядой вчера предопределили триумф нашей команды. Передали «эстафету» катавшимся в последний день с таким отрывом, что те могли спокойно получать удовольствие от процесса, говоря по лыжно-биатлонному – финишировать с флагом. Как Анастасия Мишина и Александр Галлямов, утром безупречно исполнившие свою произвольную, включая дорогой прыжковый каскад из тройных сальховов через ойлер. Правда, поставили им чуть меньше, чем на победном личном ЧМ-2021, но это из-за компонентов и это объяснимо: под конец проката темп заметно упал (все-таки усталость) и в нем не было того блеска, как в марте в Стокгольме.

Анна Щербакова, чье выступление закрывало этот чемпионат, по идее могла бы и не кататься. У ближайшего соперника – сборной США - Россия в Осаке выиграла 15 очков, а за одну программу один участник может заработать максимум 12. Что Щербакова, все-таки выйдя на лед, сегодня и сделала. Из восьми дисциплин турнира наши фигуристы первенствовали в шести, их сумма в 125 баллов – новый рекорд командных ЧМ, на семь больше прежнего достижения американцев двухлетней давности. Даже окажись российская сборная в Осаке в численном меньшинстве - скажем, без Евгения Семененко, - она все равно стала бы первой.

Ну, о’кей, 150 так 150. В принципе, обойти Сакамото вполне могла первая же из наших одиночниц - капитанша российской команды в Осаке Елизавета Туктамышева. Ученица Алексея Мишина лихо скрутила оба тройных акселя, но выезд с первого – того, что в каскаде, - получился с «тройкой»: разворот на 360 градусов перед вторым прыжком. Потом была и еще одна помарка: степ-аут в середине программы. Вроде ничего страшного, но судьи, конечно, ухватились за редкий шанс пощипать сборную России.

ЗОЛОТАЯ ТОЧКА

По технической оценке Туктамышева у Сакамото не выиграла ничего, а компоненты японке поставили выше аж на четыре балла – почти как Щербаковой. Это, конечно, смешно, но давайте простим хозяевам турнира их маленькую слабость. Все равно она не могла ни повлиять на что-либо существенное, ни испортить настроение Атаманше Лизе от блестящей концовки. На здоровье, пусть в этот день Сакамото будет второй.

Первой? Ну уж нет! Знайте меру, господа японцы, не заговаривайтесь. Щербакова с ходу приземлила четверной флип и все остальное сделала абсолютно по-чемпионски - на заслуженно высокие «плюсы» и с фирменно-неподражаемым артистизмом. Вот он, этот прокат, смотрите фрагмент трансляции Первого канала – и наслаждайтесь.

СЕЛФИ НА ПОДИУМЕ

Японской выскочке Сакамото Щербакова нахлобучила полновесную «десятку» и даже улучшила в Осаке личное достижение по сумме двух программ, обойдя по этому показателю Александру Трусову – 241,65 против 241,02. Больше набирала только Алена Косторная, и сделай Щербакова сегодня второй четверной (кто не в курсе, у нее и по три бывало), она, скорее всего побила, бы сразу два мировых рекорда – и сумму в 247 от Косторной, и трусовские 166 за произвольную.

Но не сделала и не побила - еще успеется. Для Осаки и одного четверного хватило за глаза, и вскоре Аня вместе с партнерами по сборной разбирала с бархатных столов золотые медали и пела сквозь маску российский гимн на церемонии награждения, проходившей в режиме «самообслуживания. Чемпионский кубок оказался довольно скромным: обычная хрустальная ваза – в самый раз дома цветы ставить. Фотокорреспондентов на катке тоже не наблюдалось, но наших и это не смутило. Они прямо на подиуме собрались в кучку и рослый Галлямов, задрав в воздух руку со смартфоном, щелкнул на память золотую российскую команду. Дело сделано.

Командный чемпионат мира. Осака (Япония)

Женщины. Произвольная программа

1. Анна Щербакова (Россия) – 160,58

2. Каори Сакамото (Япония) – 150,29

3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 146,23

4. Брэйди Теннелл (США) – 133,19

5. Рика Кихира (Япония) – 132,39

6. Карен Чен (США) – 127,24

7. Лара Гутманн (Италия) – 119,14

8. Элисон Шумейкер (Канада) – 111,98

9. Гиневра Негрелло (Италия) – 110,65

10. Гэбриэль Дэлмен (Канада) – 107,30

11. Майя Маццара (Франция) – 100,11

12. Леа Серна (Франция) – 97,63

Пары. Произвольная программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 151,59

2. Алекса Симека/Брэндон Фрэзер (США) – 133,63

3. Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) – 130,83

4. Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) – 128,24

5. Клео Хамон/Денис Стрекалин (Франция) – 104,81

6. Лори-Энн Мэтт/Тьерри Ферлэнд (Канада) – 101,83

Командный зачет. Итог