Финиш с флагом. Командный ЧМ Россия выиграла бы даже в меньшинстве

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Англия - Первая лига 2-й тайм, 83' Бёртон Альбион 0 Плимут Аргайл 1 П1 21.0 Х 5.80 П2 1.17
Англия - Первая лига 2-й тайм, 82' Рочдейл 2 Аккрингтон Стэ 1
Англия - Первая лига 2-й тайм, 84' Блэкпул 1 Сандерленд 0 П1 1.15 Х 6.20 П2 23.0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 82' Милтон-Кинс До 1 Портсмут 0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 77' Ноттингем Форе 0 Хаддерсфилд Та 2 П1 31.0 Х 33.0 П2 1.01
Англия - Первая лига 2-й тайм, 78' Бристоль Ровер 0 Линкольн Сити 1 П1 24.0 Х 7.10 П2 1.12
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 79' Шеффилд Уэнсде 1 Бристоль Сити 0 П1 1.04 Х 17.0 П2 32.0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 86' Шрусбери Таун 0 Донкастер Рове 2
Англия - Первая лига 2-й тайм, 81' Уиган Атлетик 2 Кру Александра 0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 81' Чарльтон Атлет 0 Ипсвич Таун 0 П1 5.10 Х 1.37 П2 6.70
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 80' Суонси Сити 0 Уиком Уондерер 2 П1 13.0 Х 4.70 П2 1.30
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 81' Сток Сити 0 Престон Норт Э 0 П1 4.80 Х 1.40 П2 7.80
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 78' Лутон Таун 1 Уотфорд 0 П1 1.20 Х 5.70 П2 17.0
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 83' Ньюкасл Юнайте 2 Вест Хэм Юнайт 2 П1 1.12 Х 7.90 П2 30.0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 82' Брентфорд 0 Миллуолл 0 П1 4.50 Х 1.35 П2 9.80
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 79' Мидлсбро 1 Куинз Парк Рей 2
Англия - Первая лига 2-й тайм, 78' Халл Сити 2 Флитвуд Таун 1
Италия - Серия B 2-й тайм, 56' Монца 2 Кремонезе 0 П1 1.07 Х 14.0 П2 21.0
Испания - Сегунда 2-й тайм, 56' Луго 1 Алькоркон 1 П1 3.80 Х 2.00 П2 3.50
Италия - Серия B не начался Пескара 0 Виртус Энтелла 0
Италия - Серия B 2-й тайм, 54' Салернитана 0 Венеция 1 П1 11.0 Х 5.20 П2 1.30
Италия - Серия B 2-й тайм, 55' Реджина 1 Реджана 1 П1 2.75 Х 2.08 П2 4.50
Италия - Серия B 2-й тайм, 56' Эмполи 3 Брешия 1 П1 1.01 Х 35.0 П2 30.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 58' Виченца 0 Лечче 1 П1 13.0 Х 4.80 П2 1.30
Италия - Серия B 2-й тайм, 56' Пиза 1 Козенца 0 П1 1.27 Х 5.80 П2 12.0
Италия - Серия А 1-й тайм, 13' Кротоне 0 Удинезе 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.15
Италия - Серия А 1-й тайм, 12' Сампдория 0 Верона 0 П1 6.80 Х 5.40 П2 1.40
Германия - Бундеслига 16:30 Унион 0 Штутгарт 0 П1 2.14 Х 3.40 П2 3.60
Германия - Бундеслига 16:30 Фрайбург 0 Шальке-04 0 П1 1.70 Х 3.90 П2 5.20
Германия - Бундеслига 16:30 Боруссия М 0 Айнтрахт Ф 0 П1 2.45 Х 3.90 П2 2.70
Финиш с флагом. Командный ЧМ Россия выиграла бы даже в меньшинстве
17 апреля 14:55
автор: Лев Тигай
автор фото: Федерация фигурного катания на коньках России

Финиш с флагом. Командный ЧМ Россия выиграла бы даже в меньшинстве

В Осаке завершился последний крупный турнир сезона – командный чемпионат мира. Золото с большим отрывом завоевала наша сборная, впервые ставшая обладателем этого титула.

Анна Щербакова, чье выступление закрывало этот чемпионат, по идее могла бы и не кататься. У ближайшего соперника – сборной США - Россия в Осаке выиграла 15 очков, а за одну программу один участник может заработать максимум 12. Что Щербакова, все-таки выйдя на лед, сегодня и сделала. Из восьми дисциплин турнира наши фигуристы первенствовали в шести, их сумма в 125 баллов – новый рекорд командных ЧМ, на семь больше прежнего достижения американцев двухлетней давности. Даже окажись российская сборная в Осаке в численном меньшинстве - скажем, без Евгения Семененко, - она все равно стала бы первой.

Хотя именно Семененко с Михаилом Колядой вчера предопределили триумф нашей команды. Передали «эстафету» катавшимся в последний день с таким отрывом, что те могли спокойно получать удовольствие от процесса, говоря по лыжно-биатлонному – финишировать с флагом. Как Анастасия Мишина и Александр Галлямов, утром безупречно исполнившие свою произвольную, включая дорогой прыжковый каскад из тройных сальховов через ойлер. Правда, поставили им чуть меньше, чем на победном личном ЧМ-2021, но это из-за компонентов и это объяснимо: под конец проката темп заметно упал (все-таки усталость) и в нем не было того блеска, как в марте в Стокгольме.

ЯПОНСКАЯ ВЫСКОЧКА

Мишина и Галлямов опередили всех с громадным отрывом. А вот нашим девушкам в «теплую ванну» вдруг подбросила льда японская фигуристка – причем не Рика Кихира, вновь наделавшая кучу ошибок и ни разу даже не попытавшаяся прыгнуть аксель в три с половиной оборота, а Каори Сакамото. На кураже она почти безошибочно исполнила свою «Матрицу», сильно улучшила личный рекорд и впервые преодолела рубеж 150 баллов за произвольную. Ликованию Сакамото и болельщиков на трибунах не было предела…

Ну, о’кей, 150 так 150. В принципе, обойти Сакамото вполне могла первая же из наших одиночниц - капитанша российской команды в Осаке Елизавета Туктамышева. Ученица Алексея Мишина лихо скрутила оба тройных акселя, но выезд с первого – того, что в каскаде, - получился с «тройкой»: разворот на 360 градусов перед вторым прыжком. Потом была и еще одна помарка: степ-аут в середине программы. Вроде ничего страшного, но судьи, конечно, ухватились за редкий шанс пощипать сборную России.

ЗОЛОТАЯ ТОЧКА

По технической оценке Туктамышева у Сакамото не выиграла ничего, а компоненты японке поставили выше аж на четыре балла – почти как Щербаковой. Это, конечно, смешно, но давайте простим хозяевам турнира их маленькую слабость. Все равно она не могла ни повлиять на что-либо существенное, ни испортить настроение Атаманше Лизе от блестящей концовки. На здоровье, пусть в этот день Сакамото будет второй.

Первой? Ну уж нет! Знайте меру, господа японцы, не заговаривайтесь. Щербакова с ходу приземлила четверной флип и все остальное сделала абсолютно по-чемпионски - на заслуженно высокие «плюсы» и с фирменно-неподражаемым артистизмом. Вот он, этот прокат, смотрите фрагмент трансляции Первого канала – и наслаждайтесь.

СЕЛФИ НА ПОДИУМЕ

Японской выскочке Сакамото Щербакова нахлобучила полновесную «десятку» и даже улучшила в Осаке личное достижение по сумме двух программ, обойдя по этому показателю Александру Трусову – 241,65 против 241,02. Больше набирала только Алена Косторная, и сделай Щербакова сегодня второй четверной (кто не в курсе, у нее и по три бывало), она, скорее всего побила, бы сразу два мировых рекорда – и сумму в 247 от Косторной, и трусовские 166 за произвольную.

Но не сделала и не побила - еще успеется. Для Осаки и одного четверного хватило за глаза, и вскоре Аня вместе с партнерами по сборной разбирала с бархатных столов золотые медали и пела сквозь маску российский гимн на церемонии награждения, проходившей в режиме «самообслуживания. Чемпионский кубок оказался довольно скромным: обычная хрустальная ваза – в самый раз дома цветы ставить. Фотокорреспондентов на катке тоже не наблюдалось, но наших и это не смутило. Они прямо на подиуме собрались в кучку и рослый Галлямов, задрав в воздух руку со смартфоном, щелкнул на память золотую российскую команду. Дело сделано.

Командный чемпионат мира. Осака (Япония)

Женщины. Произвольная программа

1. Анна Щербакова (Россия) – 160,58

2. Каори Сакамото (Япония) – 150,29

3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 146,23

4. Брэйди Теннелл (США) – 133,19

5. Рика Кихира (Япония) – 132,39

6. Карен Чен (США) – 127,24

7. Лара Гутманн (Италия) – 119,14

8. Элисон Шумейкер (Канада) – 111,98

9. Гиневра Негрелло (Италия) – 110,65

10. Гэбриэль Дэлмен (Канада) – 107,30

11. Майя Маццара (Франция) – 100,11

12. Леа Серна (Франция) – 97,63

Пары. Произвольная программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 151,59

2. Алекса Симека/Брэндон Фрэзер (США) – 133,63

3. Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) – 130,83

4. Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) – 128,24

5. Клео Хамон/Денис Стрекалин (Франция) – 104,81

6. Лори-Энн Мэтт/Тьерри Ферлэнд (Канада) – 101,83

Командный зачет. Итог

источник: «Советский спорт»
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