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Этот поезд в огне! «Локомотив» разобрался с «Ростовом» и обошел «Спартак» (видео)
17 апреля 18:35
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК "Локомотив"

Этот поезд в огне! «Локомотив» разобрался с «Ростовом» и обошел «Спартак» (видео)

«Локомотив» в матче с «Ростовом» (3:1) продлил победную серию в РПЛ до семи матчей и вышел на чистое второе место, однако у команды Карпина наверняка возникнут вопросы к судье Вилкову по удалению Гиговича и пенальти на Крыховяке.

ПОСВЯЩЕНИЕ ГИЛЕРМЕ

«Локомотив» подошел к этому матчу в великолепной форме – восемь побед подряд, из них шесть – в РПЛ, в том числе над «Спартаком» (2:0) в предыдущем туре. Та игра стоила железнодорожникам аж четырех футболистов – Максим Мухин, Дмитрий Баринов и его тезка Живоглядов перебрали предупреждений, а герой той встречи Гилерме получил дисквалификацию за непристойные жесты в адрес болельщиков красно-белых.

Эпизод получился сколь скандальным, столь и неоднозначным (фанаты соперника весь матч скандировали в адрес вратаря оскорбления на расистской почве), поэтому в «Локо» очень активно поддержали Гилерме. Многие появились на стадионах в футболках вратаря (даже Станислав Черчесов держал ее в руках), он же объявлял составы команд на матч. А болельщики подготовили большой красивый баннер, посвященный вратарю. Показательная реакция железнодорожников на решение КДК.

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Публикация от Матч ТВ (@matchtv_channel)

Ростовчане, напротив, по весне в РПЛ выиграли только один матч из шести (две ничьи, три поражения), однако перед игрой Валерий Карпин подчеркнул, что доволен атакующей игрой команды, в которой она заметно прибавляет, поэтому надеется, что и в Черкизово подопечные не отойдут от агрессивного стиля игры. Из потерь у гостей только травмированные Матиас Норманн и Хаитам Алеесами.

ЭТОТ «ЛОКО» В ОГНЕ

Как и обещал Карпин, желто-синие попытались начать матч в атакующей манере, но оказался прав он в другом – «Локо» сейчас в таком огне, что залетает у команды вообще все. Уже к шестой минуте хозяева вели в счете 2:0, хотя не создали ни одного голевого момента. Сначала Сергей Песьяков неудачно обработал простую передачу Денниса Хаджикадунича и подарил гол Франсуа Камано (уже четвертый для гвинейца в пяти последних матчах РПЛ)…

… а в первой уже самостоятельной атаке железнодорожников Рифат Жемалетдинов зацепился за вертикальную передачу низом от Ведрана Чорлуки и метко выстрелил в дальний угол не успевшего прийти в себя после ошибки Песьякова. Дебют матча для «Локо» получился невероятно (даже необъяснимо) удачным. Слова из песни Бориса Гребенщикова «этот поезд в огне» в нынешнем сезоне приобретают совершенно новый смысл, и соперникам «Локо» действительно «некуда больше бежать».

Нынешней весной до этого матча команда Марко Николича пропустила в РПЛ всего один мяч, так что показалось, что оставшиеся 84 минуты станут пустой формальностью, однако еще до перерыва ростовчанам удалось реализовать территориальное преимущество. Николич перед игрой отмечал у соперника хороший розыгрыш стандартов, и именно это оружие сработало. Правда, в известной степени случайно – Кенто Хасимото на дальней штанге неудачно пробил по воротам, и мяч отскочил к противоположной стойке Хаджикадуничу. Защитник с нескольких метров зарядил что было сил, вернув в игру интригу и «Ростов».

РЕЗУЛЬТАТ СДЕЛАЛИ ПЕСЬЯКОВ, ГИГОВИЧ И ВИЛКОВ

На старте второй половины ростовчане с новыми силами пошли вперед (Чорлука выручил партнеров после удара Али Соу из центра штрафной) и вновь сами сделали сопернику подарок. На сей раз имевший желтую карточку Армин Гигович в борьбе с Жемалетдиновым заработал второе предупреждение и на 52-й минуте отправился в раздевалку.

Решение Михаила Вилкова не выглядит однозначным, поскольку швед, владея мячом, в единоборстве выставил локоть оказавшемуся за спиной оппоненту, но не наносил удара, тот сам сватал оппонента руками и, выглядывая из-за плеча, подбородком наткнулся на выставленный локоть. Если бы речь шла о верховом единоборстве, вопросов по эпизоду не было бы, но внизу все выглядит далеко не так очевидно.

Так или иначе «Локомотив» получил количественное преимущество, вскоре передвинул игру на чужую половину поля и заработал пенальти. Тоже спорное. Гжегож Крыховяк, пытаясь опередить Дениса Терентьева к прострелу с фланга, зацепился за ногу соперника и упал. VAR оставил решение Вилкова в силе, и сам же поляк удвоил преимущество москвичей. Так два решения арбитра из серии «50 на 50» в течение 14 минут выбили «Ростов» из игры и продлили победную серию «Локомотива» в РПЛ до семи.

Так что впечатление от игры железнодорожников двоякое. С одной стороны, уже не в первый раз по весне по игре они соперника не превосходят, с другой, за счет великолепной организации, дисциплины и формы демонстрируют идеальную эффективность. Если учесть, что реально высококлассных футболистов в распоряжении Николича всего двое (Чорлука и Крыховяк), работу тренера на зимних сборах стоит оценить, как потрясающую. Удастся ли ему и дальше давать 100-процентный результат? В среду в полуфинале Кубка России его ждет ЦСКА Ивицы Олича, а через тур (2 мая) «Зенит».

РПЛ. 26-й тур

«Локомотив» - «Ростов» - 4:1 (2:1)

Голы: Камано, 4 – 1:0. Жемалетдинов, 6 – 2:0. Хаджикадунич, 33 – 2:1. Грыховяк, 66 – с пенальти – 3:1. Эдер, 90 – 4:1.

«Локомотив»: Коченков, Рыбчинский, Чорлука, Пабло, Рыбусь, Магкеев, Куликов, Крыховяк (Титков, 90+1), Жемалетдинов (Миранчук, 79), Смолов (Лисакович, 63), Камано (Эдер, 78).

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Байрамян, 84), Осипенко, Хаджикадунич, Поярков (Тугарев, 83), Глебов, Хасимото, Гигович, Полоз (Павловец, 76), Альмквист (Саплинов, 75), Соу (Махатадзе, 89).

Предупреждения: Хасимото, 8. Магкеев, 12. Гигович, 17.

Удаление: Гигович, 52 (2 жк).

Судья: Вилков (Нижний Новгород).

источник: «Советский спорт»
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