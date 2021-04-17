ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Аргентина - Примера не начался Ньюэллс Олд Бо 0 Патронато 0 П1 1.80 Х 3.30 П2 4.60
Нидерланды - Первый дивизион 2-й тайм, 55' Гоу Эхед Иглс 1 Алмере Сити 0 П1 1.30 Х 4.50 П2 10.0
Италия - Серия А перерыв Олимпия Милан 53 Виртус Болонья 39
Италия - Серия А 1-й тайм, 27' Кальяри 0 Парма 1 П1 11.0 Х 7.70 П2 1.20
НХЛ - регулярный чемпионат не начался Баффало Сэйбрз 0 Питтсбург Пинг 0 П1 4.40 Х 4.80 П2 1.62
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 11' Норвич Сити 1 Борнмут 0
Англия - Премьер-лига не начался Вулверхэмптон 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.75 Х 3.80 П2 4.70
Португалия - Примейра 22:30 Риу Аве 0 Брага 0 П1 4.70 Х 4.00 П2 1.74
Кубок Испании 22:30 Атлетик Б 0 Барселона 0 П1 5.80 Х 4.40 П2 1.60
НБА - регулярный чемпионат 23:30 Лос-Анджелес Л 0 Юта Джаз 0 П1 1.88 П2 1.95
Возрождение Ионова! Дубль краснодарца позволил притормозить «Зенит» (видео)
17 апреля 21:03
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК "Краснодар"

Возрождение Ионова! Дубль краснодарца позволил притормозить «Зенит» (видео)

В Winline-дерби «Краснодар» в концовке упустил победу над «Зенитом» (2:2). Экс-зенитовец Ионов оформил дубль, Сафонов подарил гол Азмуну, а спас чемпиона Мостовой.

ИОНОВ УМЕЕТ В ЦЕНТРЕ НАПАДЕНИЯ

Противостояние нечуждым армейским цветам Виктора Гончаренко (а там еще и целых трое помощников, включая Василия Березуцкого) и Сергея Семака не в новинку российским болельщикам, но теперь белорусский специалист возглавляет «Краснодар». В первом матче под его руководством «быки» уступили в Туле, закрепившись во второй половине турнирной таблицы. Прерывать неудачную серию (а она насчитывала уже три матча) предстояло в Winline-дерби с действующим и будущим (разве есть сомнения?) чемпионом «Зенитом».

У хозяев не было двоих игроков – травмированного Кристиана Рамиреса и дисквалифицированного Маркуса Берга. В отсутствие форварда Гончаренко доверил место в нападении не Ари или Евгению Маркову (зачем он вообще в команде?), а Алексею Ионову. Ему предстояло противостоять Ярославу Ракицкому и Дмитрию Чистякову, заменившему травмированного Деяна Ловрена.

Уже в дебюте встречи Ионов оправдал свой выход на поле, блестяще отреагировав на неудачный удар Кристофера Олссона и грамотно подставив ногу под стелющийся по газону мяч. Эпизод предваряло падение Вильмара Барриоса в борьбе с Юрием Газинским, но причин для отмены гола Сергей Иванов не увидел. И кажется, был прав. А еще отметим пассивную реакцию Чистякова на пролетавший мимо него мяч, что и позволило Ионову выскочить у него из-за спины.

КАБЕЛЛА – КРАСНОДАРСКИЙ ВЛАШИЧ?

Обе команды играли по схожей схеме – разновидностях 4-4-2, которые у «быков» были ближе к 4-4-1-1. Справедливо будет сказать, что Гончаренко отзеркалил расстановку соперника. Показательно, что на левый фланг он отправил Сергея Петрова и Вандерсона, привычных к игре на противоположном краю. Вероятно, это решение под наиболее скоростных оппонентов Вячеслава Караваева и Малкома.

Этот план сработал. В том смысле, что защитник действительно реже обычного добирался до чужой штрафной, а перекос на противоположный фланг заметно сильнее. Впрочем, редкое появление Караваева в атаке связано еще и с тем, что обе команды очень быстро проходили центр поля. Зенитовцы значительно больше владели мячом и регулярно остро доставляли его в штрафную, куда помимо Артема Дзюбы и Сердара Азмуна врывались ложные крайние полузащитники Малком и Далер Кузяев.

Краснодарцы же играли в непривычный для команды футбол. Не совсем на контратаках, но зачастую продвигая мяч вперед на скорости после перехватов. Во всяком случае, когда были такие возможности. Этому способствовали хорошая скорость Ионова, Виктора Классона и Вандерсона, а также вдохновенная игра Реми Кабелла. Кажется, он в «Краснодаре» при Гончаренко будет выполнять ту роль, которую в ЦСКА брал Никола Влашич – француз не имеет такого поставленного удара, зато намного тоньше понимает футбол и играет в пас.

КАКОЙ РЫВОК ИОНОВА!

С турнирной точки зрения Winline-дерби не было принципиальным, поскольку «Зенит» вряд ли упустит преимущество над конкурентами, а «Краснодар» - дотянется до еврокубков. Тем не менее, значение результата было велико. Хозяевам важно вернуть уверенность в своих силах, а питерцам потренироваться в редкой для РПЛ интенсивной игре с высоким уровнем сопротивления.

Во втором тайме подопечные Семака прижали соперника к штрафной, постоянно нагружая Дзюбу и пореже Азмуна. Артем мог сравнивать счет, нанося удар с разворота (Кайо чудовищно проиграл ему позицию), но вместо ответного гола пришел второй краснодарский. Сработала новинка от Гончаренко. В том смысле, что до него «Краснодар» никогда не играл столь рационально, сбалансированно и от соперника, а не от себя. Это Ионов открылся на позиции правого инсайда, блестяще грудью обработал сложную передачу, на замахе уложил на ягодицы Ракицкого и зряче уложил мяч в дальнюю девятку.

Реакция Семака была невероятной – он заменил сразу четверых игроков, включая Дзюбу, Малкома и Барриоса. Уровень исполнителей, конечно, разом упал, но ставка в концовке была на свежесть. Гончаренко спустя пару-тройку минут ответил своей тройной заменой, пытаясь не позволить сопернику превзойти его команду в движении.

ОШИБКА САФОНОВА И КАМБЭК СЕМАКА

Тем не менее, оставшееся время гости провели на чужой половине и сумели-таки отыграться. Сначала Азмун воспользовался неразберихой в действиях Кайо и Матвея Сафонова – краснодарцы вдвоем пошли на мяч, столкнулись и подарили иранцу гол, 10-й в 10 последних матчах. Вина на вратаре, он зря рванул в единоборство защитника с нападающим.

А за четыре минуты до окончания основного времени отличился вышедший на замену Андрей Мостовой, в касание замкнув классную передачу на ход от Дугласа Сантоса. Этому моменту предшествовало единоборство с участием Магомеда-Шапи Сулейманова, которого обобрали на его половине поля. Эпизод будет обсуждаться, но краснодарец должен винить себя за эту потерю сам. Вот так замена Семака сработала, а Гончаренко – нет.

В каком бы состоянии «Краснодар» ни находился, его встречи с «Зенитом» (особенно в родных стенах) неизменно становятся украшением нашего чемпионата. И эта игра не стала исключением – динамичная, зрелищная, результативная и драматичная. Несмотря на то, что «быкам» не удалось удержать победный результат, питерцев они немного приостановили. Отрыв лидера от «Локо» составляет шесть очков, а «Спартак» в случае победы над «Уфой» может сократить его до пяти.

РПЛ. 26-й тур

«Краснодар» - «Зенит» - 2:2 (1:0)

Голы: Ионов, 7 – 1:0. Ионов, 60 – 2:0. Азмун, 75 – 2:1. Мостовой, 86 – 2:2.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Кайо, Петров (Чернов, 70), Газинский (Вилена, 70), Олссон, Классон (Камболов, 89), Кабелла (Шапи-Сулейманов, 70), Вандерсон (Стоцкий, 81), Ионов.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Чистяков (Оздоев, 66), Ракицкий, Дуглас Сантос, Малком (Мостовой, 65), Барриос (Дриусси, 68), Вендел, Кузяев, Дзюба (Сутормин, 67), Азмун.

Предупреждения: Чистяков, 44. Олссон, 54. Чернов, 71. Классон, 89. Азмун, 90+2.

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Анна Щербакова стала лучшей по итогам произвольной программы на World Team Trophy"Украинский Хабиб" подерется с Дугласом Лимой на Bellator 260Опубликовано видео произвольной программы Евгения Семененко на турнире World Team TrophyЯгудин не сдержал эмоций после выступления ТуктамышевойПочему японцы ополчились против фигуристки из России ЩербаковойТрусова сделала заявление об уходе от Плющенко
«А вратарь у «Ростова» выйдет?» Разгром команды Карпина начался с грубой ошибки Песьякова
В матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» дома переиграл «Ростов» (4:1), победив во всех матчах 2021 года.
Полный триумф, да еще и с гимном. Российские фигуристы впервые выиграли командный ЧМ
Сборная России завоевала золото командного чемпионата мира по фигурному катанию в Осаке с космическим отрывом от преследователей по сумме баллов.
Как «Авангард» может победить ЦСКА после 18 поражений в 20 матчах
Судя по статистике, «Авангард» - один из самых удобных соперников для ЦСКА. Однако это не отменяет интригу в финале Кубка Гагарина-2021.
Эта женщина родила Гризманну трех детей в один день, но… в разные годы. Ставка на красоту #24
Очередной героиней нашей рубрики стала Эрика Чоперена - супруга звезды "Барселоны" и сборной Франции Антуана Гризманна.
Легкое движение руки датского футболиста принесло жителю России 2,3 миллиона рублей
Один из игроков БК "Лига Ставок" сорвал приличный куш благодаря тройному экспрессу на первые матчи европейского футбольного уик-энда.
«У «Краснодара» слабые защитники. «Зенит» победит в гостях 2:1″. Ловчев — о главном матче 26-го тура
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит», который состоится 17 апреля.
«Играть с ЦСКА не так уж сложно, «Сочи» сделает ничью 1:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Сочи» — ЦСКА, который состоится 18 апреля.
«Дисквалификация Гилерме не помешает «Локо» победить ростовчан». Прогноз Ловчева
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов», который состоится 17 апреля.
Почему «Ман Сити» не выиграет ЛЧ, а «Реал» не станет чемпионом. Полезная статистика для любителей ставок
"Плеймейкер" проверил, как часто клубам удавалось совместить победы в Лиге чемпионов и своем национальном чемпионате. Исходя из этого, мы оценили перспективы четырех полуфиналистов ЛЧ-2021 - "Реала", "ПСЖ", "Челси" и "Манчестер Сити" - на финише клубного сезона.
В судейскую заходил — давления не оказывал. КДК РФС вынес интересный вердикт по «делу Сухины и Козловцева»
Начальники "Локомотива" и "Спартака" Станислав Сухина и Василий Козловцев заплатят штраф, а дисквалифицирована в итоге "РЖД Арена".
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Югорский лыжный марафон. Большунов, Легков, Непряева, Сорина, Ступак, Устюгов и другие. 10.04.2021.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика