Возрождение Ионова! Дубль краснодарца позволил притормозить «Зенит» (видео)

Уже в дебюте встречи Ионов оправдал свой выход на поле, блестяще отреагировав на неудачный удар Кристофера Олссона и грамотно подставив ногу под стелющийся по газону мяч. Эпизод предваряло падение Вильмара Барриоса в борьбе с Юрием Газинским, но причин для отмены гола Сергей Иванов не увидел. И кажется, был прав. А еще отметим пассивную реакцию Чистякова на пролетавший мимо него мяч, что и позволило Ионову выскочить у него из-за спины.

У хозяев не было двоих игроков – травмированного Кристиана Рамиреса и дисквалифицированного Маркуса Берга. В отсутствие форварда Гончаренко доверил место в нападении не Ари или Евгению Маркову (зачем он вообще в команде?), а Алексею Ионову. Ему предстояло противостоять Ярославу Ракицкому и Дмитрию Чистякову, заменившему травмированного Деяна Ловрена.

Противостояние нечуждым армейским цветам Виктора Гончаренко (а там еще и целых трое помощников, включая Василия Березуцкого) и Сергея Семака не в новинку российским болельщикам, но теперь белорусский специалист возглавляет «Краснодар». В первом матче под его руководством «быки» уступили в Туле, закрепившись во второй половине турнирной таблицы. Прерывать неудачную серию (а она насчитывала уже три матча) предстояло в Winline-дерби с действующим и будущим (разве есть сомнения?) чемпионом «Зенитом».

КАБЕЛЛА – КРАСНОДАРСКИЙ ВЛАШИЧ?

Обе команды играли по схожей схеме – разновидностях 4-4-2, которые у «быков» были ближе к 4-4-1-1. Справедливо будет сказать, что Гончаренко отзеркалил расстановку соперника. Показательно, что на левый фланг он отправил Сергея Петрова и Вандерсона, привычных к игре на противоположном краю. Вероятно, это решение под наиболее скоростных оппонентов Вячеслава Караваева и Малкома.

Этот план сработал. В том смысле, что защитник действительно реже обычного добирался до чужой штрафной, а перекос на противоположный фланг заметно сильнее. Впрочем, редкое появление Караваева в атаке связано еще и с тем, что обе команды очень быстро проходили центр поля. Зенитовцы значительно больше владели мячом и регулярно остро доставляли его в штрафную, куда помимо Артема Дзюбы и Сердара Азмуна врывались ложные крайние полузащитники Малком и Далер Кузяев.

Краснодарцы же играли в непривычный для команды футбол. Не совсем на контратаках, но зачастую продвигая мяч вперед на скорости после перехватов. Во всяком случае, когда были такие возможности. Этому способствовали хорошая скорость Ионова, Виктора Классона и Вандерсона, а также вдохновенная игра Реми Кабелла. Кажется, он в «Краснодаре» при Гончаренко будет выполнять ту роль, которую в ЦСКА брал Никола Влашич – француз не имеет такого поставленного удара, зато намного тоньше понимает футбол и играет в пас.

КАКОЙ РЫВОК ИОНОВА!

С турнирной точки зрения Winline-дерби не было принципиальным, поскольку «Зенит» вряд ли упустит преимущество над конкурентами, а «Краснодар» - дотянется до еврокубков. Тем не менее, значение результата было велико. Хозяевам важно вернуть уверенность в своих силах, а питерцам потренироваться в редкой для РПЛ интенсивной игре с высоким уровнем сопротивления.

Во втором тайме подопечные Семака прижали соперника к штрафной, постоянно нагружая Дзюбу и пореже Азмуна. Артем мог сравнивать счет, нанося удар с разворота (Кайо чудовищно проиграл ему позицию), но вместо ответного гола пришел второй краснодарский. Сработала новинка от Гончаренко. В том смысле, что до него «Краснодар» никогда не играл столь рационально, сбалансированно и от соперника, а не от себя. Это Ионов открылся на позиции правого инсайда, блестяще грудью обработал сложную передачу, на замахе уложил на ягодицы Ракицкого и зряче уложил мяч в дальнюю девятку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР | футбол онлайн (@matchpremier)

Реакция Семака была невероятной – он заменил сразу четверых игроков, включая Дзюбу, Малкома и Барриоса. Уровень исполнителей, конечно, разом упал, но ставка в концовке была на свежесть. Гончаренко спустя пару-тройку минут ответил своей тройной заменой, пытаясь не позволить сопернику превзойти его команду в движении.

ОШИБКА САФОНОВА И КАМБЭК СЕМАКА

Тем не менее, оставшееся время гости провели на чужой половине и сумели-таки отыграться. Сначала Азмун воспользовался неразберихой в действиях Кайо и Матвея Сафонова – краснодарцы вдвоем пошли на мяч, столкнулись и подарили иранцу гол, 10-й в 10 последних матчах. Вина на вратаре, он зря рванул в единоборство защитника с нападающим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР | футбол онлайн (@matchpremier)

А за четыре минуты до окончания основного времени отличился вышедший на замену Андрей Мостовой, в касание замкнув классную передачу на ход от Дугласа Сантоса. Этому моменту предшествовало единоборство с участием Магомеда-Шапи Сулейманова, которого обобрали на его половине поля. Эпизод будет обсуждаться, но краснодарец должен винить себя за эту потерю сам. Вот так замена Семака сработала, а Гончаренко – нет.

В каком бы состоянии «Краснодар» ни находился, его встречи с «Зенитом» (особенно в родных стенах) неизменно становятся украшением нашего чемпионата. И эта игра не стала исключением – динамичная, зрелищная, результативная и драматичная. Несмотря на то, что «быкам» не удалось удержать победный результат, питерцев они немного приостановили. Отрыв лидера от «Локо» составляет шесть очков, а «Спартак» в случае победы над «Уфой» может сократить его до пяти.

РПЛ. 26-й тур

«Краснодар» - «Зенит» - 2:2 (1:0)

Голы: Ионов, 7 – 1:0. Ионов, 60 – 2:0. Азмун, 75 – 2:1. Мостовой, 86 – 2:2.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Кайо, Петров (Чернов, 70), Газинский (Вилена, 70), Олссон, Классон (Камболов, 89), Кабелла (Шапи-Сулейманов, 70), Вандерсон (Стоцкий, 81), Ионов.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Чистяков (Оздоев, 66), Ракицкий, Дуглас Сантос, Малком (Мостовой, 65), Барриос (Дриусси, 68), Вендел, Кузяев, Дзюба (Сутормин, 67), Азмун.

Предупреждения: Чистяков, 44. Олссон, 54. Чернов, 71. Классон, 89. Азмун, 90+2.

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).