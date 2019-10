Малкин подтвердил слухи о гражданстве США

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин подтвердил информацию о наличии американского паспорта. Об этом сообщает журналист Шелли Андерссон.

Также хоккеист отметил, что планирует вернуться в строй к домашнему матчу против «Эдмонтона», который состоится 2 ноября.

Напомним, Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года. В феврале 2018 года стало известно о том, что форвард инвестировал четыре миллиона долларов в проект, который работает на блокчейне.

Evgeni Malkin said he hopes to return Saturday against Edmonton. Also confirmed he got his U.S. citizenship, now dual with Russia.