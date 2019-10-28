Малкин получил американское гражданство Форвард играет за «Питтсбург» с 2006 года.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин имеет американское гражданство. Об этом сообщил юрист Дмитрий Мачихин, занимавшийся поддержкой бизнес-проекта, в котором участвовал 33-летний российский нападающий.

«Имя Малкина всплыло, когда мы готовили пакет документов, – приводит Sports.ru слова Мачихина, – собирали стандартную информацию, задавали вопросы о бенефициарах и их гражданстве, – приводит Sports.ru слова Мачихина. – Эти вопросы вызвали у Тихонова и Полуляхова (партнеров Малкина по бизнесу) напряжение: стали шептаться, а потом сказали, что в проекте есть гражданин США. Узнал я об этом, только когда пришел загранпаспорт Малкина. Сам он вообще ни разу не появлялся в нашем офисе».

Напомним, Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года. В феврале 2018 года стало известно о том, что форвард инвестировал четыре миллиона долларов в проект, который работает на блокчейне.