Под крики «Спартак» победили «Варвары». Как Волгоград встретил огненное регби

Южный город встретил элиту российского регби пасмурным хмурым небом, холодной погодой, но при этом очень тёплым приемом болельщиков.

Регби здесь не самый популярный и известный вид спорта, но Федерация регби подготовилась - зрителям даже раздавали листовки с кратким сводом правил игры. Так что болельщики довольно быстро сориентировались, что происходит на поле. Чего нельзя сказать о некоторых представителях прессы - довольно забавный диалог состоялся между двумя фотографами у кромки поля: - Что снимать-то? Не пойму, что у них там происходит... - Мда-а, надо было сначала на «Роторе» потренироваться.

Первый тайм прошёл в напряжённой борьбе - обе команды были заряженны на победу и не собирались уступать ни пяди игрового пространства. Зрители неистово поддерживали игроков, крича «Россия! Россия!» и иногда почему-то «Спартак». А скандирование восьми тысяч человек заряжает по-полной. Конечно, поддержка в первую очередь адресовалась «медведям», но и «варвары» внакладе не остались - их удачные игровые решения приветствовались бурными аплодисментами и приветственным криком. В итоге, на перерыв команды ушли со счётом 14:12 в пользу сборной России.

В перерыве произошло важное событие, но не для регби, а для демографической ситуации в стране: местный болельщик Кирилл сделал предложение своей возлюбленной Анне, которое она благосклонно приняла.

Второй тайм сложился в пользу Barbarians, которые набрали 10 очков, и несмотря на все усилия «медведей», практически до самого конца игры не сдавали позиции. В итоге, комментатор матча обратился к зрителям с просьбой поддержать россиян, и сборная, получив мощный заряд поддержки от болельщиков, смогла собраться.

В последние секунды матча «медведи» преодолели сопротивление «варваров» и втолкали мяч в зачетную зону. Затем - четкая реализация, и вот разрыв сократился до одного очка. Но на большее мил и времени уже не было - матч завершился со счётом 22:21 в пользу Barbarians.

После матча тренеры поделились впечатлениями от мероприятия.

Главный тренер сборной России Александр Первухин:

- Это матч упущенных возможностей, но по-началу он выигрывался. В перерыве мы говорили об этом с командой. Первый тайм прошел с небольшим преимуществом, и была задача развить его. Я считаю, что переломным моментом было начало второго тайма, где в чужой зоне мы проиграли три своих коридора. После этого мы уже только в конце взорвались.

Тренер также поблагодарил Волгоград, стадион и болельщиков, которые очень тепло приняли спортсменов.

ДжейПи Нил, главный тренер легионеров, явно был доволен победой своей команды:

- Результат всегда важен. Игра могла повернуться в любую сторону, Россия хорошо себя показала, могла выиграть. К счастью, мы довели игру до победы. Я говорил ребятам перед игрой, что первые 15-20 минут будут тяжелыми, потому что мы только собрались и практически не тренировались вместе. Так и получилось - весь первый тайм был очень тяжёлый. А во втором игра раскрылась, и счет на табло получился таким.