Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Под крики «Спартак» победили «Варвары». Как Волгоград встретил огненное регби

Матч национальной сборной России по регби со сборной легионеров PARI Чемпионата России прошёл 29 октября на стадионе «Волгоград Арена».
Под крики «Спартак» победили «Варвары». Как Волгоград встретил огненное регби
29 октября 2022 19:19
автор: Павел Мхеидзе

Южный город встретил элиту российского регби пасмурным хмурым небом, холодной погодой, но при этом очень тёплым приемом болельщиков.

Регби здесь не самый популярный и известный вид спорта, но Федерация регби подготовилась - зрителям даже раздавали листовки с кратким сводом правил игры. Так что болельщики довольно быстро сориентировались, что происходит на поле. Чего нельзя сказать о некоторых представителях прессы - довольно забавный диалог состоялся между двумя фотографами у кромки поля: - Что снимать-то? Не пойму, что у них там происходит... - Мда-а, надо было сначала на «Роторе» потренироваться.

Первый тайм прошёл в напряжённой борьбе - обе команды были заряженны на победу и не собирались уступать ни пяди игрового пространства. Зрители неистово поддерживали игроков, крича «Россия! Россия!» и иногда почему-то «Спартак». А скандирование восьми тысяч человек заряжает по-полной. Конечно, поддержка в первую очередь адресовалась «медведям», но и «варвары» внакладе не остались - их удачные игровые решения приветствовались бурными аплодисментами и приветственным криком. В итоге, на перерыв команды ушли со счётом 14:12 в пользу сборной России.

В перерыве произошло важное событие, но не для регби, а для демографической ситуации в стране: местный болельщик Кирилл сделал предложение своей возлюбленной Анне, которое она благосклонно приняла.

Второй тайм сложился в пользу Barbarians, которые набрали 10 очков, и несмотря на все усилия «медведей», практически до самого конца игры не сдавали позиции. В итоге, комментатор матча обратился к зрителям с просьбой поддержать россиян, и сборная, получив мощный заряд поддержки от болельщиков, смогла собраться.

В последние секунды матча «медведи» преодолели сопротивление «варваров» и втолкали мяч в зачетную зону. Затем - четкая реализация, и вот разрыв сократился до одного очка. Но на большее мил и времени уже не было - матч завершился со счётом 22:21 в пользу Barbarians.

После матча тренеры поделились впечатлениями от мероприятия.

Главный тренер сборной России Александр Первухин:

- Это матч упущенных возможностей, но по-началу он выигрывался. В перерыве мы говорили об этом с командой. Первый тайм прошел с небольшим преимуществом, и была задача развить его. Я считаю, что переломным моментом было начало второго тайма, где в чужой зоне мы проиграли три своих коридора. После этого мы уже только в конце взорвались.

Тренер также поблагодарил Волгоград, стадион и болельщиков, которые очень тепло приняли спортсменов.

ДжейПи Нил, главный тренер легионеров, явно был доволен победой своей команды:

- Результат всегда важен. Игра могла повернуться в любую сторону, Россия хорошо себя показала, могла выиграть. К счастью, мы довели игру до победы. Я говорил ребятам перед игрой, что первые 15-20 минут будут тяжелыми, потому что мы только собрались и практически не тренировались вместе. Так и получилось - весь первый тайм был очень тяжёлый. А во втором игра раскрылась, и счет на табло получился таким.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Под крики «Спартак» победили «Варвары». Как Волгоград встретил огненное регби
Под крики «Спартак» победили «Варвары». Как Волгоград встретил огненное регби
Матч национальной сборной России по регби со сборной легионеров PARI Чемпионата России прошёл 29 октября на стадионе «Волгоград Арена».
29.10.2022 19:19
Регби
автор: Павел Мхеидзе
«Говорил с пацанами - все на высшем уровне»
«Говорил с пацанами - все на высшем уровне»
28 ноября в Волгограде состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящей игре сборной России по регби против сборной клубов PARI Чемпионата России.
28.10.2022 15:52
Регби
автор: Павел Мхеидзе
Алексей Бурдин: На бумаге легионеры выглядят сильнее сборной России по регби
Алексей Бурдин: На бумаге легионеры выглядят сильнее сборной России по регби
Хукер «Стрелы», вызванный в состав «Барбарианс» на матч против сборной России по регби, в интервью «Советскому Спорту» рассказал о настрое сборной клубов PARI Чемпионата России на эту игру, фаворитах и африканских традициях.
28.10.2022 12:39
Регби
автор: Сергей Иванов
Кубок России по регби отправится в Красноярск
Кубок России по регби отправится в Красноярск
«Енисей-СТМ» победил подмосковный ВВА в финале Кубка России по регби и стал девятикратным обладателем трофея.
24.10.2022 10:43
Регби
автор: Александр Евграфов
Алексей Михальцов: «Надеюсь, что на финале PARI Кубка России будет много болельщиков»
Алексей Михальцов: «Надеюсь, что на финале PARI Кубка России будет много болельщиков»
Защитник регбийного «Енисея-СТМ», один из лидеров команды, пятикратный обладатель Кубка России, в интервью «Советскому Спорту» рассказал о предстоящем финале PARI Кубка России с «ВВА-Подмосковьем», настрое команды и важности таких матчей.
14.10.2022 16:46
Регби
автор: Сергей Иванов
«Русские Медведи» устроят шоу на Волгоград Арене
«Русские Медведи» устроят шоу на Волгоград Арене
29 октября в Волгограде впервые состоится матч национальной сборной России по регби. Это будет заключительная игра «русских медведей» в 2022 году.
13.10.2022 12:58
Регби
автор: Сергей Иванов
Второй год подряд в финале PARI Кубка России по регби сыграют «Енисей-СТМ» и «ВВА-Подмосковье»
Второй год подряд в финале PARI Кубка России по регби сыграют «Енисей-СТМ» и «ВВА-Подмосковье»
Матч, который проводится при поддержке Департамента спорта города Москвы, состоится 22 октября на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Начальный удар в 14.00. Это будет 29-й финал в истории турнира.
06.10.2022 21:35
Регби
автор: Сергей Иванов
Сборная Москвы – победитель турнира по регби-7, а в Татарстане лучше всех стреляют местные спортсмен
Сборная Москвы – победитель турнира по регби-7, а в Татарстане лучше всех стреляют местные спортсмен
20-21 августа в Москве на поле спортивного городка в «Лужниках» состоялся финальный турнира по регби-7 среди женщин I Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.
26.08.2022 09:00
Регби
Игорь Артемьев: Международные федерации стараются не терять с нами контакт
Игорь Артемьев: Международные федерации стараются не терять с нами контакт
Регби активно развивается. Проводятся турниры, собирающие немалую аудиторию на трибунах. Появились телетрансляции и даже сериалы. С главой федерации регби России Игорем Артемьевым «Советский спорт» обсудил сегодняшнее положение дел в этом виде спорта.
26.07.2022 17:14
Регби
автор: Николай Яременко
Фильм «Начать сначала»
Фильм «Начать сначала»
Первый полнометражный российский фильм о регби.
15.07.2022 09:00
Регби
автор: Сергей Иванов
«Я зол, что играю по 10-15 минут за матч». Тюкавин — о борьбе за место в составе «Динамо»
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин после победы над «Химками» в 15-м туре РПЛ (6:1) прокомментировал свою игру и прогресс команды.
Новое «секретное оружие» Тутберидзе! Как Петросян ошарашила Трусову тройным акселем в Сочи
На втором этапе Гран-при России короткую программу уверенно выиграла Аделия Петросян. Новая звезда Этери Тутберидзе на восемь баллов оторвалась от ее бывшей воспитанницы – знаменитой Александры Трусовой.
«Химки» самораспускаются? Глушакова отправили с игры домой, тренера удалили, команда получила шесть от «Динамо»
Первый круг РПЛ химчане завершили разгромным поражением от бело-голубых (1:6).
«Смена тренера мгновенно «Локо» не оживит — ЦСКА сейчас сильнее и победит 2:0». Прогноз Ловчева на столичное дерби
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы соперников по одному из центральных матчей 15-го тура РПЛ (29 октября, 19:00).
Не торопитесь ставить все деньги на украинскую Матрицу! Расклады перед боем Ломаченко — Ортис
В ночь на 30 октября в Нью-Йорке пройдет поединок в рамках легкого веса между Василием Ломаченко и Джемейном Ортисом. «Плеймейкер» оценивает шансы боксеров.
«Как капитан, он не имеет права удаляться». Роман Ротенберг — о Яшкине после победы над «Динамо» в тысячном матче СКА
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матчи регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (4:3Б).
Победный дубль или двойной провал? Что принесет Трусовой и Кондратюку первый турнир у одного тренера
В субботу и воскресенье в Сочи пройдет второй этап Гран-при России-2022. Александра Трусова впервые будет выступать под руководством Светланы Соколовской.
А того ли сделали крайним? Как Знарок пошел войной на Радулова в «Ак Барсе»
Как ни старались в Казани делать вид, что все идет по плану у новой версии «Ак Барса», ничего из этого не вышло.
Пересу — титул, Ферстаппену — самый быстрый круг! Расклады и ставки на Гран-при Мексики
28 - 30 октября на автодроме имени братьев Родригес в Мехико пройдет 20-й этап нынешнего сезона «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
Кириллу «сенаторы» не указ! Как Капризов зажег в канадской столице (видео)
Гол и результативная передача Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» одержать волевую выездную победу над «Оттавой» (4:2) в матче чемпионата НХЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика