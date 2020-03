Регбистка-медсестра о Covid-19: Будьте дома, я вижу, как люди умирают

Когда вы будете читать этот текст, ирландская регбистка Линда Джоганг будет во всю трудиться в больнице. Они приезжает в госпиталь с рассветом и не покидает его до самой ночи. Линда приняла вызов коронавируса и сменила овальный мяч на маску и белый халат.

Рабочий день Джоганг начинается в 7:30 утра. Чтобы успеть на работу, нужно встать в 5:30, позавтракать и отложить примерно час на дорогу от дома до больницы. На самом деле для Линды такая тяжелая работа – не в новинку. Девушка начала проходить последний год практики в Таллахтской больнице в январе, как раз перед началом Кубка шести наций среди женщин. В свободное время от тренировок со сборной Ирландии Джоганг работала по 13 часов. Теперь 23-летняя регбистка и вовсе не отходит от больных.

«ЭТО СТРАШНО. ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ВАС ЖДЕТ»

Сегодня Линда вышла на свою четвертую смену подряд и все это не похоже на привычную ей стажировку. Эпидемия распространяется по всему миру, растет число заболевших коронавирусом и в Ирландии. Поэтому фразы «обычный день в больнице» в лексиконе регбистки больше нет. Все изменилось. Джоганг больше не может с улыбкой неспешно встречать своих пациентов, болтать с ними за завтраком о регби. В палате ей разрешено находиться только в течение 15 минут. Перед входом и выходом она обязана тщательно вымыть руки и проложить маршрут до больного, стараясь не прикасаться ни к чему. Как вы понимаете, эти строгие меры предосторожности важны не только для нее самой, но и коллег, друзей, семьи и общества.

«Все это очень страшно. Вы не знаете, что ждет вас на следующей смене. Всего пару недель назад я заходила в обычную больничную палату, теперь тут совершенно другая опасная атмосфера. Нам нужно носить средства индивидуальной защиты весь день: сетка для волос, перчатки, маски и очки. Необходимо максимально обезопасить себя от заражения. Так что теперь переживаешь не только за больных, но и за себя тоже», - рассказывает Джоганг официальному сайту Федерации регби Ирландии.

«ЛЮДИ НЕ СИДЯТ ДОМА И ПОТОМ УМИРАЮТ В ОДИНОЧЕСТВЕ»

Работая на передовой борьбы с эпидемией, Линда стала невольным свидетелем самых разрушительных последствий короновируса для организма человека. В минувший четверг она потеряла своего пациента. Голос Джоганг дрожит, ей тяжело говорить. Коронавирус не щадит никого, он не делает исключений, никто не застрахован и никто не освобожден от ответственности.

«Еще недавно пустая палата больницы стремительно заполняется пациентами. Их все больше и больше. Ты смотришь на это все и задаешь себе миллион вопросов. Почему люди не сидят дома? Почему не следуют рекомендациям медиков и правительства? Это очень страшно. Вы просто видите, как люди умирают с высокой скоростью и не знаете, чем именно им помочь. Это не просто цифры в новостях. Один из моих пациентов скончался в четверг вдали от семьи. Они не могли быть с ним, потому что мы не принимаем посетителей. Люди умирают в одиночестве. Мы стараемся делать все, что в наших силах и даже больше, но иногда вы уже понимаете, что ничем больше не сможете помочь зараженному человеку», - рассказывает Линда Джоганг.

Linda Djougang...What a HERO!!👏👏👏 Linda is used to a busy routine, when not normally fighting panedmics, Linda juggles being apart of the @IrishRugby team & a final year nursing student! We stay at home 🏘 for her! So thankful for all our #HealthcareHeroes #COVID19ireland pic.twitter.com/qvq9FsUwpI