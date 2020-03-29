Регбистка-медсестра о Covid-19: Будьте дома, я вижу, как люди умирают - Советский спорт
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29 марта 2020 14:00РегбиАнисимов Вадим

Регбистка-медсестра о Covid-19: Будьте дома, я вижу, как люди умирают

Ирландская регбистка посвятила себя лечению больных, потеряла пациента и призывает всех оставаться дома.

Когда вы будете читать этот текст, ирландская регбистка Линда Джоганг будет во всю трудиться в больнице. Они приезжает в госпиталь с рассветом и не покидает его до самой ночи. Линда приняла вызов коронавируса и сменила овальный мяч на маску и белый халат.

Рабочий день Джоганг начинается в 7:30 утра. Чтобы успеть на работу, нужно встать в 5:30, позавтракать и отложить примерно час на дорогу от дома до больницы. На самом деле для Линды такая тяжелая работа – не в новинку. Девушка начала проходить последний год практики в Таллахтской больнице в январе, как раз перед началом Кубка шести наций среди женщин. В свободное время от тренировок со сборной Ирландии Джоганг работала по 13 часов. Теперь 23-летняя регбистка и вовсе не отходит от больных.

«ЭТО СТРАШНО. ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ВАС ЖДЕТ»

Сегодня Линда вышла на свою четвертую смену подряд и все это не похоже на привычную ей стажировку. Эпидемия распространяется по всему миру, растет число заболевших коронавирусом и в Ирландии. Поэтому фразы «обычный день в больнице» в лексиконе регбистки больше нет. Все изменилось. Джоганг больше не может с улыбкой неспешно встречать своих пациентов, болтать с ними за завтраком о регби. В палате ей разрешено находиться только в течение 15 минут. Перед входом и выходом она обязана тщательно вымыть руки и проложить маршрут до больного, стараясь не прикасаться ни к чему. Как вы понимаете, эти строгие меры предосторожности важны не только для нее самой, но и коллег, друзей, семьи и общества.

«Все это очень страшно. Вы не знаете, что ждет вас на следующей смене. Всего пару недель назад я заходила в обычную больничную палату, теперь тут совершенно другая опасная атмосфера. Нам нужно носить средства индивидуальной защиты весь день: сетка для волос, перчатки, маски и очки. Необходимо максимально обезопасить себя от заражения. Так что теперь переживаешь не только за больных, но и за себя тоже», - рассказывает Джоганг официальному сайту Федерации регби Ирландии.

«ЛЮДИ НЕ СИДЯТ ДОМА И ПОТОМ УМИРАЮТ В ОДИНОЧЕСТВЕ»

Работая на передовой борьбы с эпидемией, Линда стала невольным свидетелем самых разрушительных последствий короновируса для организма человека. В минувший четверг она потеряла своего пациента. Голос Джоганг дрожит, ей тяжело говорить. Коронавирус не щадит никого, он не делает исключений, никто не застрахован и никто не освобожден от ответственности.

«Еще недавно пустая палата больницы стремительно заполняется пациентами. Их все больше и больше. Ты смотришь на это все и задаешь себе миллион вопросов. Почему люди не сидят дома? Почему не следуют рекомендациям медиков и правительства? Это очень страшно. Вы просто видите, как люди умирают с высокой скоростью и не знаете, чем именно им помочь. Это не просто цифры в новостях. Один из моих пациентов скончался в четверг вдали от семьи. Они не могли быть с ним, потому что мы не принимаем посетителей. Люди умирают в одиночестве. Мы стараемся делать все, что в наших силах и даже больше, но иногда вы уже понимаете, что ничем больше не сможете помочь зараженному человеку», - рассказывает Линда Джоганг.

Особенно страшно читать эти строки, когда буквально на твоих глазах жители Москвы откровенно наплевательски относятся к рекомендациям самоизолироваться и остаться дома. Бары, шашлыки и поездки в Сочи на выходные… К сожалению, мы наступаем на те же грабли, на которые шагнули пациенты Линды Джоганг.

«Я МОГУ СТАТЬ ПОСЛЕДНИМ, КОГО ОН УВИДЕЛ В ЖИЗНИ»

«Все это очень печально. Когда вы находитесь там, в палате для зараженных, ухаживаете за больным, разговариваете, то в какой-то момент вам в голову приходит мысль: «А ведь я могу стать последним человеком, с которым он говорит, которого он увидит в своей жизни». Это ужасно! Родственникам своего умершего пациента я звонила сама. Да, нас хорошо готовили и в целом ожидали именно такую работу медсестры. Но это очень трудно. Я иду домой, а по радио, в новостях, в телефоне, по телевизору, вся эта трагедия все равно со мной. Но я наблюдаю ужас и масштабы эпидемии своими глазами каждый день», - с грустью в голосе продолжает Линда.

На самом деле Джоганг не просто так попала в эпицентр борьбы с пандемией. Ее пробивной характер на регбийном поле спровоцировал неукротимое желание помогать в самом пекле. «Я тоже думала об этом. Работа с больными – это почти то же самое, что я делаю на поле. Я рада, что могу помочь. И это мой выбор – ответить на призыв страны в трудную минуту», - размышляет девушка.

«ЧТО БЫ НЕ ПРОИЗОШЛО, Я СНОВА ПОЙДУ В БОЛЬНИЦУ»

«Я всегда хотела стать медсестрой. А сейчас моя работа важнее, чем что бы то ни было. Вся страна находится в кризисе и мой долг – сделать все возможное для Ирландии и моих пациентов. Это командная работа, как в регби. И что бы не случилось, я снова пойду в больницу, и снова сменю своих коллег, которые были там всю ночь», - говорит Линда.

Кстати, Джоганг – не единственный представитель ирландского регби на передовой. Клэр Маклафлин провела неделю на дежурстве в больнице Белфаста, а Клэр Кеохейн готовится вступить в борьбу с коронавирусом в качестве недавно квалифицировавшегося врача.

«Я прошу вас, оставайтесь дома! Этот вирус убивает и делает это очень быстро! Я становлюсь свидетелем этого каждый день. Держитесь в двух метрах от людей и чаще мойте руки. И если уж вы идете в магазин, то пусть это делает всегда один человек, а не вся семья. Просто присматривайте друг за другом. Жизнь так драгоценна и мы должны заботиться друг о друге. Мы должны бороться с эпидемией вместе», - призывает Линда Джоганг.

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