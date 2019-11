Новая Зеландия завоевала бронзу Кубка мира по регби

Сборная Новой Зеландии стала бронзовым призером Кубка мира по регби в Японии.

В матче за третье место в Токио «Олл Блэкс» нанесли поражение сборной Уэльса (40:17).

Отметим, что Новая Зеландия побеждала на двух предыдущих Кубках мира в 2011 и 2015 годах, а бронзовым призером стала в третий раз после турниров 1991 и 2003 годов. В свою очередь Уэльс во второй раз за восемь лет занял четвертое место.

For the last time at #RWC2019 the @AllBlacks bow to their fans pic.twitter.com/HhUO5F4zia