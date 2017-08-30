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80 процентов летних трансферов – с нулевой суммой

Алексей Захаров
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Новички "Зенита" Леандро Паредес и Себастьян Дриусси - самые дорогостоящие игроки РФПЛ в летнее трансферное окно
Новички "Зенита" Леандро Паредес и Себастьян Дриусси - самые дорогостоящие игроки РФПЛ в летнее трансферное окноФото: ФК «Зенит»

Корреспондент «Советского спорта» свел в таблицу переходы этого лета и попытался рассмотреть, что стоит за сухой цифирью.

Летнее российское трансферное окно в этом году имеет две очень характерные черты.

Первая: подавляющее число новичков, даже игроков не оборонительного плана, пока что почти никак не помогает своим новым командам в плане результативности. Самый дорогой «незенитовский» трансфер этого межсезонья, краснодарец Вандерсон Соуза, вообще до сих пор не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи за 11 матчей. Заметно выделяются разве что зенитовцы Дриусси и Кузяев, имеющие 2+4 и 3+2 по «гол плюс пас» соответственно.

Вторая черта тоже имеет непосредственное отношение к «Зениту». На одного Паредеса лидер чемпионата потратил практически столько же, сколько все остальные команды на всех своих новичков, вместе взятые - а ведь, кроме Паредеса, «Зенит» и без того в это межсезонье купил уже десяток новичков! Особенно контрастирует такая селекционная работа, конечно, с приобретениями чемпиона (два бесплатных игрока) и второго призера (ноль игроков) предыдущего сезона, «Спартака» и ЦСКА.

Практически 80 процентов всех летних трансферов - либо с нулевой трансферной суммой, либо аренды, либо же их сумма и вовсе неизвестна. «Зенит» на этом фоне выглядит, если использовать жаргон компьютерных онлайн-игр, типичным «донатером». Пока остальные копаются, старательно зарабатывая внутриигровую валюту, и что-то пытаются на нее приобрести, питерцы купили на реальные деньги два сета - из «редких» аргентинцев и «необычных» россиян - и готовятся, как, опять же, говорят геймеры, «нагибать».

Что можно противопоставить донату, кроме собственных эквивалентных денежных вливаний? Разве что заметное превосходство в навыках и физической форме (знаменитое «порядок бьет класс») и/или везение. В прошлом сезоне этим отличался «Спартак», но на старте нового чемпионата у чемпионов со всем этим пока не ладится. Неожиданно лихо стартовал «Локомотив», но у него главные трансферы - внутренние: Антон Миранчук, Баринов, Лысов. «Ростов» на старте сезона показывает мастер-класс «как, раздав бесплатно полкоманды вместе с тренером, так же бесплатно укрепиться и держаться наверху», но у команды Кучука, не считая матча с «Зенитом», был довольно легкий летний календарь.

До закрытия трансферного окна еще остается немного времени, мы наверняка увидим какие-нибудь еще переходы «на флажке» - должен же, в конце концов, хоть кем-нибудь пополниться ЦСКА перед стартом Лиги чемпионов, да и «Спартак» после всех разговоров и слухов просто обязан осуществить какой-нибудь громкий трансфер, чтобы не потерять лицо. Но главный вывод можно сделать уже сейчас: летом 2017 года на российском трансферном рынке был «Зенит» - и были все остальные. Можно сколько угодно сокрушаться о «модерн-футболе», о том, что донат убивает интерес к игре и о прочем подобном, но питерцы сработали на трансферном рынке и эффектнее, и эффективнее (два новичка уже приняли участие в добром десятке голов команды) соперников.

Игрок

Гражданство

Возраст

Клуб

Откуда пришел

Матчей

Минут

Голы

Передачи

Стоимость

Примечание

п

Пашалич Марио

Хорватия

22

«Спартак» М

«Челси»

5

348

1

0

аренда

з

Петкович Марко

Сербия

24

«Спартак» М

«Црвена Звезда»

3

216

0

0

бесплатно

з

Тигиев Георгий

Россия

22

«Спартак» М

«Анжи»

2

117

0

0

1,000,000.00 €

выкуплен, был в аренде

н

Дриусси Себастьян

Аргентина

21

«Зенит»

«Ривер Плейт»

12

733

2

4

15,000,000.00 €

п

Паредес Леандро

Аргентина

23

«Зенит»

«Рома»

11

948

1

0

23,000,000.00 €

п

Кузяев Далер

Россия

24

«Зенит»

«Ахмат»

10

769

3

2

4,000,000.00 €

п

Ерохин Александр

Россия

27

«Зенит»

«Ростов»

11

887

1

0

бесплатно

з

Маммана Эмануэль

Аргентина

21

«Зенит»

«Лион»

7

660

0

0

16,000,000.00 €

н

Полоз Дмитрий

Россия

26

«Зенит»

«Ростов»

7

419

0

2

бесплатно

з

Терентьев Денис

Россия

25

«Зенит»

«Ростов»

4

252

0

0

2,000,000.00 €

п

Краневиттер Матиас

Аргентина

24

«Зенит»

«Атлетико»

6

211

0

0

8,000,000.00 €

п

Нобоа Кристиан

Эквадор

32

«Зенит»

«Ростов»

2

145

0

0

бесплатно

н

Панюков Андрей

Россия

22

«Зенит»

«Атлантас»

1

10

0

0

бесплатно

п

Ригони Эмилиано

Аргентина

24

«Зенит»

«Индепендьенте»

0

0

0

0

9,000,000.00 €

з

Кверквелия Соломон

Грузия

25

«Локомотив»

«Рубин»

9

840

2

0

2,500,000.00 €

выкуплен, был в аренде

з

Рыбус Мацей

Польша

28

«Локомотив»

«Лион»

6

451

0

0

1,750,000.00 €

п

Корян Аршак

Россия

22

«Локомотив»

«Витесс»

2

26

0

0

бесплатно

п

Денисов Игорь

Россия

33

«Локомотив»

«Динамо»

9

831

0

0

бесплатно

выкуплен, был в аренде

в

Медведев Никита

Россия

22

«Локомотив»

«Ростов»

0

0

0

0

бесплатно

н

Эдер

Португалия

29

«Локомотив»

«Лилль»

0

0

0

0

аренда

в

Абаев Илья

Россия

36

«Ростов»

«Локомотив»

2

180

-2

0

бесплатно

в

Песьяков Сергей

Россия

28

«Ростов»

«Спартак» М

6

540

-1

0

бесплатно

п

Зуев Александр

Россия

21

«Ростов»

«Спартак» М

8

386

1

1

аренда

п

Юсупов Артур

Россия

27

«Ростов»

«Зенит»

8

639

0

0

аренда

з

Устинов Виталий

Россия

26

«Ростов»

«Рубин»

7

620

0

0

аренда

з

Ингасон Сверрир

Исландия

24

«Ростов»

«Гранада»

7

585

0

1

2,000,000.00 €

з

Паршивлюк Сергей

Россия

28

«Ростов»

«Анжи»

7

551

0

0

неизвестно

н

Дядюн Владимир

Россия

29

«Ростов»

«Рубин»

6

505

1

2

бесплатно

з

Вилюш Мацей

Польша

28

«Ростов»

«Лех»

6

540

0

0

бесплатно

н

Шомуродов Эльдор

Узбекистан

22

«Ростов»

«Бунёдкор»

5

93

1

0

неизвестно

п

Майер Жан

Словения

25

«Ростов»

«Домжале»

4

144

0

1

250,000.00 €

з

Бобен Матия

Словения

23

«Ростов»

«Горица»

3

226

0

0

300,000.00 €

п

Кинтеро Жосимар

Колумбия

20

«Ростов»

«Челси»

0

0

0

0

аренда

п

Вандерсон Соуза

Бразилия

22

«Краснодар»

«Ред Булл»

11

772

0

0

8,000,000.00 €

п

Ристич Михайло

Сербия

21

«Краснодар»

«Црвена Звезда»

6

421

0

1

2,000,000.00 €

н

Иван Андрей

Румыния

20

«Краснодар»

КСУ

2

33

0

0

3,000,000.00 €

з

Янбаев Ренат

Россия

33

«Краснодар»

«Локомотив»

2

180

0

0

бесплатно

з

Шишкин Роман

Россия

30

«Краснодар»

«Локомотив»

7

480

0

0

бесплатно

выкуплен, был в аренде

з

Грицаенко Алексей

Россия

22

«Краснодар»

«Луч-Энергия»

1

90

0

0

бесплатно

з

Гранат Владимир

Россия

30

«Рубин»

«Ростов»

8

720

0

0

неизвестно

н

Азмун Сердар

Иран

22

«Рубин»

«Ростов»

8

352

0

1

неизвестно

з

Кудряшов Фёдор

Россия

30

«Рубин»

«Ростов»

7

630

0

0

неизвестно

з

Сигурдссон Рагнар

Исландия

31

«Рубин»

«Фулхэм»

2

110

0

0

аренда

в

Джанаев Сослан

Россия

30

«Рубин»

«Ростов»

0

0

0

0

бесплатно

з

Сесар Навас

Испания

37

«Рубин»

«Ростов»

0

0

0

0

бесплатно

з

Филипе Сампайо

Бразилия

22

«Ахмат»

«Боавишта»

8

681

0

0

бесплатно

п

Лео Жаба

Бразилия

19

«Ахмат»

«Коринтианс»

7

605

2

0

2,000,000.00 €

п

Швец Антон

Россия

24

«Ахмат»

«Вильярреал»

5

450

1

0

бесплатно

п

Раванелли

Бразилия

20

«Ахмат»

«Понте Прета»

5

155

0

1

800,000.00 €

п

Маэл Силва

Бразилия

22

«Ахмат»

«Кальмар»

3

201

1

1

1,000,000.00 €

н

Апти Ахъядов

Россия

24

«Ахмат»

«Спартак» Нч

2

136

0

0

бесплатно

з

Табидзе Джемал

Грузия

21

«Уфа»

«Урал»

8

676

0

0

неизвестно

в

Годзюр Ярослав

Россия

32

«Урал»

«Ахмат»

8

720

-7

0

бесплатно

п

Бавин Юрий

Россия

23

«Урал»

«Зенит»

8

362

0

1

бесплатно

з

Ароян Вараздат

Армения

25

«Урал»

«Падидех»

7

630

1

0

неизвестно

п

Григорьев Максим

Россия

27

«Урал»

«Оренбург»

7

438

0

0

бесплатно

п

Евсеев Алексей

Россия

23

«Урал»

«Зенит»

3

85

1

0

бесплатно

н

Портнягин Игорь

Россия

28

«Урал»

«Локомотив»

3

47

0

0

аренда

п

Бумаль Петрюс

Камерун

24

«Урал»

ЦСКА Сф

1

23

0

0

бесплатно

з

Чернов Никита

Россия

21

«Урал»

ЦСКА М

0

0

0

0

аренда

н

Панченко Кирилл

Россия

27

«Динамо»

ЦСКА М

8

656

4

0

1,800,000.00 €

выкуплен, был в аренде

н

Вандерсон Карнейро

Бразилия

31

«Динамо»

«Краснодар»

8

365

1

2

бесплатно

п

Соу Самба

Мали

28

«Динамо»

«Кайсериспор»

7

522

0

1

бесплатно

з

Шуньич Тони

Босния

28

«Динамо»

«Штутгарт»

6

540

0

0

700,000.00 €

п

Ионов Алексей

Россия

28

«Динамо»

ЦСКА М

5

398

0

0

аренда

з

Цаллагов Ибрагим

Россия

26

«Динамо»

«Зенит»

2

180

0

0

аренда

п

Тиан Кали

Сенегал

23

«Динамо»

«Газиантепспор»

1

24

0

0

аренда

в

Юрченко Давид

Россия

31

«Тосно»

«Анжи»

8

720

-8

0

неизвестно

п

Карницкий Александр

Беларусь

28

«Тосно»

«Гомель»

8

720

0

0

неизвестно

н

Мелкадзе Георгий

Россия

20

«Тосно»

«Спартак» М

8

501

0

0

аренда

з

Чернов Евгений

Россия

24

«Тосно»

«Зенит»

8

720

0

1

аренда

п

Нуну Роша

Кабо-Верде

25

«Тосно»

свободный агент

8

629

0

1

неизвестно

з

Шахов Виталий

Россия

26

«Тосно»

«Факел»

7

545

0

0

неизвестно

п

Казаев Ян

Россия

25

«Тосно»

«Химки»

6

327

0

0

бесплатно

з

Дудиев Аслан

Россия

27

«Тосно»

«Анжи»

4

356

0

0

бесплатно

п

Мирзов Резиуан

Россия

24

«Тосно»

«Ростов»

4

125

0

0

аренда

п

Трошечкин Александр

Россия

21

«Тосно»

«Ростов»

2

35

0

0

аренда

з

Кутин Денис

Россия

23

«Тосно»

«Спартак» М

2

144

0

0

аренда

п

Андерсон Карвальо

Бразилия

27

«Тосно»

«Боавишта»

1

27

0

0

бесплатно

в

Опарин Михаил

Россия

24

«Тосно»

«Енисей»

0

0

0

0

бесплатно

п

Быстров Владимир

Россия

33

«Тосно»

«Краснодар»

0

0

0

0

бесплатно

п

Полетанович Марко

Сербия

24

«Тосно»

«Гент»

0

0

0

0

бесплатно

в

Гутор Александр

Беларусь

28

«Тосно»

«Оренбург»

0

0

0

0

бесплатно

п

Чаушич Горан

Сербия

25

«Арсенал»

«Осасуна»

8

697

0

0

бесплатно

н

Джорджевич Лука

Черногория

23

«Арсенал»

«Зенит»

7

538

1

0

аренда

п

Ткачёв Сергей

Россия

28

«Арсенал»

ЦСКА М

7

602

2

2

аренда

з

Альварес Виктор

Испания

24

«Арсенал»

«Эспаньол»

4

360

0

0

бесплатно

н

Кангва Эванс

Замбия

24

«Арсенал»

«Газиантепспор»

0

0

0

0

неизвестно

в

Солосин Алексей

Россия

30

«Анжи»

«Томь»

7

630

-16

0

бесплатно

в

Будаков Александр

Россия

32

«Анжи»

«Ислочь»

1

90

0

0

бесплатно

п

Афонин Вадим

Россия

29

«Анжи»

«Оренбург»

8

720

0

0

бесплатно

н

Маркелов Иван

Россия

29

«Анжи»

«Динамо»

8

668

1

0

бесплатно

з

Полуяхтов Владимир

Россия

28

«Анжи»

«Оренбург»

7

630

0

0

бесплатно

п

Данченко Олег

Украина

23

«Анжи»

«Черноморец» Од

7

488

0

0

аренда

н

Мамтов Хасан

Россия

33

«Анжи»

«Тюмень»

6

295

0

1

неизвестно

п

Гулиев Аяз

Россия

20

«Анжи»

«Спартак» М

5

275

0

0

аренда

п

Липартия Джаба

Грузия

29

«Анжи»

«Заря»

5

199

0

0

бесплатно

н

Базелюк Константин

Россия

24

«Анжи»

«Эшторил»

5

149

0

0

аренда

п

Карасёв Павел

Россия

25

«Анжи»

СКА Хб

4

224

0

0

бесплатно

н

Лескано Хуан

Аргентина

24

«Анжи»

СКА Хб

3

181

1

0

неизвестно

з

Багаев Алан

Россия

26

«Анжи»

«Мордовия»

1

90

0

0

бесплатно

з

Армаш Игорь

Молдова

30

«Анжи»

«Кубань»

1

90

0

1

бесплатно

п

Чайковский Игорь

Украина

25

«Анжи»

«Заря»

0

0

0

0

бесплатно

з

Удалый Игорь

Россия

32

«Анжи»

СКА Хб

0

0

0

0

бесплатно

п

Паном Гатош

Эфиопия

23

«Анжи»

«Эфиопиэн Кофи»

0

0

0

0

бесплатно

п

Бакаев Михаил

Россия

30

«Анжи»

«Кайрат»

0

0

0

0

неизвестно

в

Лория Георгий

Грузия

31

«Анжи»

«Крылья Советов»

0

0

0

0

аренда

з

Пуцко Александр

Россия

24

СКА Хб

«Уфа»

8

720

0

0

аренда

п

Баляйкин Евгений

Россия

29

СКА Хб

«Томь»

7

547

0

0

бесплатно

з

Наваловский Георгий

Грузия

31

СКА Хб

«Нефтчи»

6

525

0

0

бесплатно

п

Габулов Георгий

Россия

28

СКА Хб

«Оренбург»

5

269

0

0

бесплатно

з

Гришко Дмитрий

Украина

31

СКА Хб

«Олимпик»

5

422

0

0

бесплатно

н

Маркович Мирослав

Сербия

27

СКА Хб

«Богемианс»

5

383

1

0

бесплатно

п

Федотов Виталий

Украина

26

СКА Хб

«Рига»

4

182

0

0

бесплатно

н

Христов Венцислав

Болгария

28

СКА Хб

«Нефтохимик»

3

78

1

0

бесплатно

п

Савичев Константин

Россия

23

СКА Хб

«Спартак» М

2

89

0

0

бесплатно

з

Тишкин Максим

Россия

27

СКА Хб

«Томь»

1

90

0

0

бесплатно

в

Нигматуллин Артур

Россия

26

«Амкар»

«Тосно»

8

720

-8

0

бесплатно

п

Рязанцев Александр

Россия

30

«Амкар»

«Зенит»

7

541

1

0

аренда

з

Сиваков Михаил

Беларусь

29

«Амкар»

«Оренбург»

7

630

0

0

бесплатно

п

Гащенков Михаил

Россия

25

«Амкар»

«Химки»

3

73

1

0

бесплатно

п

Мельников Иван

Россия

20

«Амкар»

«Торпедо» М

0

0

0

0

неизвестно

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