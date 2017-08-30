80 процентов летних трансферов – с нулевой суммой
Корреспондент «Советского спорта» свел в таблицу переходы этого лета и попытался рассмотреть, что стоит за сухой цифирью.
Летнее российское трансферное окно в этом году имеет две очень характерные
черты.
Первая: подавляющее число новичков, даже игроков не оборонительного плана,
пока что почти никак не помогает своим новым командам в плане результативности.
Самый дорогой «незенитовский» трансфер этого межсезонья, краснодарец
Вандерсон Соуза, вообще до сих пор не забил ни одного мяча и не отдал ни одной
голевой передачи за 11 матчей. Заметно выделяются разве что зенитовцы Дриусси и
Кузяев, имеющие 2+4 и 3+2 по «гол плюс пас» соответственно.
Вторая черта тоже имеет непосредственное отношение к «Зениту». На
одного Паредеса лидер чемпионата потратил практически столько же, сколько все
остальные команды на всех своих новичков, вместе взятые - а ведь, кроме
Паредеса, «Зенит» и без того в это межсезонье купил уже десяток
новичков! Особенно контрастирует такая селекционная работа, конечно, с
приобретениями чемпиона (два бесплатных игрока) и второго призера (ноль
игроков) предыдущего сезона, «Спартака» и ЦСКА.
Практически 80 процентов всех летних трансферов - либо с нулевой
трансферной суммой, либо аренды, либо же их сумма и вовсе неизвестна.
«Зенит» на этом фоне выглядит, если использовать жаргон компьютерных
онлайн-игр, типичным «донатером». Пока остальные копаются,
старательно зарабатывая внутриигровую валюту, и что-то пытаются на нее
приобрести, питерцы купили на реальные деньги два сета - из «редких»
аргентинцев и «необычных» россиян - и готовятся, как, опять же,
говорят геймеры, «нагибать».
Что можно противопоставить донату, кроме собственных эквивалентных денежных
вливаний? Разве что заметное превосходство в навыках и физической форме
(знаменитое «порядок бьет класс») и/или везение. В прошлом сезоне
этим отличался «Спартак», но на старте нового чемпионата у чемпионов
со всем этим пока не ладится. Неожиданно лихо стартовал «Локомотив»,
но у него главные трансферы - внутренние: Антон Миранчук, Баринов, Лысов.
«Ростов» на старте сезона показывает мастер-класс «как, раздав
бесплатно полкоманды вместе с тренером, так же бесплатно укрепиться и держаться
наверху», но у команды Кучука, не считая матча с «Зенитом», был
довольно легкий летний календарь.
До закрытия трансферного окна еще остается немного времени, мы наверняка увидим какие-нибудь еще переходы «на флажке» - должен же, в конце концов, хоть кем-нибудь пополниться ЦСКА перед стартом Лиги чемпионов, да и «Спартак» после всех разговоров и слухов просто обязан осуществить какой-нибудь громкий трансфер, чтобы не потерять лицо. Но главный вывод можно сделать уже сейчас: летом 2017 года на российском трансферном рынке был «Зенит» - и были все остальные. Можно сколько угодно сокрушаться о «модерн-футболе», о том, что донат убивает интерес к игре и о прочем подобном, но питерцы сработали на трансферном рынке и эффектнее, и эффективнее (два новичка уже приняли участие в добром десятке голов команды) соперников.
|
Игрок
|
Гражданство
|
Возраст
|
Клуб
|
Откуда пришел
|
Матчей
|
Минут
|
Голы
|
Передачи
|
Стоимость
|
Примечание
|
п
|
Пашалич Марио
|
Хорватия
|
22
|
«Спартак» М
|
«Челси»
|
5
|
348
|
1
|
0
|
аренда
|
з
|
Петкович Марко
|
Сербия
|
24
|
«Спартак» М
|
«Црвена Звезда»
|
3
|
216
|
0
|
0
|
бесплатно
|
з
|
Тигиев Георгий
|
Россия
|
22
|
«Спартак» М
|
«Анжи»
|
2
|
117
|
0
|
0
|
1,000,000.00
€
|
выкуплен, был в аренде
|
н
|
Дриусси Себастьян
|
Аргентина
|
21
|
«Зенит»
|
«Ривер Плейт»
|
12
|
733
|
2
|
4
|
15,000,000.00
€
|
п
|
Паредес Леандро
|
Аргентина
|
23
|
«Зенит»
|
«Рома»
|
11
|
948
|
1
|
0
|
23,000,000.00
€
|
п
|
Кузяев Далер
|
Россия
|
24
|
«Зенит»
|
«Ахмат»
|
10
|
769
|
3
|
2
|
4,000,000.00
€
|
п
|
Ерохин Александр
|
Россия
|
27
|
«Зенит»
|
«Ростов»
|
11
|
887
|
1
|
0
|
бесплатно
|
з
|
Маммана Эмануэль
|
Аргентина
|
21
|
«Зенит»
|
«Лион»
|
7
|
660
|
0
|
0
|
16,000,000.00
€
|
н
|
Полоз Дмитрий
|
Россия
|
26
|
«Зенит»
|
«Ростов»
|
7
|
419
|
0
|
2
|
бесплатно
|
з
|
Терентьев Денис
|
Россия
|
25
|
«Зенит»
|
«Ростов»
|
4
|
252
|
0
|
0
|
2,000,000.00
€
|
п
|
Краневиттер Матиас
|
Аргентина
|
24
|
«Зенит»
|
«Атлетико»
|
6
|
211
|
0
|
0
|
8,000,000.00
€
|
п
|
Нобоа Кристиан
|
Эквадор
|
32
|
«Зенит»
|
«Ростов»
|
2
|
145
|
0
|
0
|
бесплатно
|
н
|
Панюков Андрей
|
Россия
|
22
|
«Зенит»
|
«Атлантас»
|
1
|
10
|
0
|
0
|
бесплатно
|
п
|
Ригони Эмилиано
|
Аргентина
|
24
|
«Зенит»
|
«Индепендьенте»
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9,000,000.00
€
|
з
|
Кверквелия Соломон
|
Грузия
|
25
|
«Локомотив»
|
«Рубин»
|
9
|
840
|
2
|
0
|
2,500,000.00
€
|
выкуплен, был в аренде
|
з
|
Рыбус Мацей
|
Польша
|
28
|
«Локомотив»
|
«Лион»
|
6
|
451
|
0
|
0
|
1,750,000.00
€
|
п
|
Корян Аршак
|
Россия
|
22
|
«Локомотив»
|
«Витесс»
|
2
|
26
|
0
|
0
|
бесплатно
|
п
|
Денисов Игорь
|
Россия
|
33
|
«Локомотив»
|
«Динамо»
|
9
|
831
|
0
|
0
|
бесплатно
|
выкуплен, был в аренде
|
в
|
Медведев Никита
|
Россия
|
22
|
«Локомотив»
|
«Ростов»
|
0
|
0
|
0
|
0
|
бесплатно
|
н
|
Эдер
|
Португалия
|
29
|
«Локомотив»
|
«Лилль»
|
0
|
0
|
0
|
0
|
аренда
|
в
|
Абаев Илья
|
Россия
|
36
|
«Ростов»
|
«Локомотив»
|
2
|
180
|
-2
|
0
|
бесплатно
|
в
|
Песьяков Сергей
|
Россия
|
28
|
«Ростов»
|
«Спартак» М
|
6
|
540
|
-1
|
0
|
бесплатно
|
п
|
Зуев Александр
|
Россия
|
21
|
«Ростов»
|
«Спартак» М
|
8
|
386
|
1
|
1
|
аренда
|
п
|
Юсупов Артур
|
Россия
|
27
|
«Ростов»
|
«Зенит»
|
8
|
639
|
0
|
0
|
аренда
|
з
|
Устинов Виталий
|
Россия
|
26
|
«Ростов»
|
«Рубин»
|
7
|
620
|
0
|
0
|
аренда
|
з
|
Ингасон Сверрир
|
Исландия
|
24
|
«Ростов»
|
«Гранада»
|
7
|
585
|
0
|
1
|
2,000,000.00
€
|
з
|
Паршивлюк Сергей
|
Россия
|
28
|
«Ростов»
|
«Анжи»
|
7
|
551
|
0
|
0
|
неизвестно
|
н
|
Дядюн Владимир
|
Россия
|
29
|
«Ростов»
|
«Рубин»
|
6
|
505
|
1
|
2
|
бесплатно
|
з
|
Вилюш Мацей
|
Польша
|
28
|
«Ростов»
|
«Лех»
|
6
|
540
|
0
|
0
|
бесплатно
|
н
|
Шомуродов Эльдор
|
Узбекистан
|
22
|
«Ростов»
|
«Бунёдкор»
|
5
|
93
|
1
|
0
|
неизвестно
|
п
|
Майер Жан
|
Словения
|
25
|
«Ростов»
|
«Домжале»
|
4
|
144
|
0
|
1
|
250,000.00
€
|
з
|
Бобен Матия
|
Словения
|
23
|
«Ростов»
|
«Горица»
|
3
|
226
|
0
|
0
|
300,000.00
€
|
п
|
Кинтеро Жосимар
|
Колумбия
|
20
|
«Ростов»
|
«Челси»
|
0
|
0
|
0
|
0
|
аренда
|
п
|
Вандерсон Соуза
|
Бразилия
|
22
|
«Краснодар»
|
«Ред Булл»
|
11
|
772
|
0
|
0
|
8,000,000.00
€
|
п
|
Ристич Михайло
|
Сербия
|
21
|
«Краснодар»
|
«Црвена Звезда»
|
6
|
421
|
0
|
1
|
2,000,000.00
€
|
н
|
Иван Андрей
|
Румыния
|
20
|
«Краснодар»
|
КСУ
|
2
|
33
|
0
|
0
|
3,000,000.00
€
|
з
|
Янбаев Ренат
|
Россия
|
33
|
«Краснодар»
|
«Локомотив»
|
2
|
180
|
0
|
0
|
бесплатно
|
з
|
Шишкин Роман
|
Россия
|
30
|
«Краснодар»
|
«Локомотив»
|
7
|
480
|
0
|
0
|
бесплатно
|
выкуплен, был в аренде
|
з
|
Грицаенко Алексей
|
Россия
|
22
|
«Краснодар»
|
«Луч-Энергия»
|
1
|
90
|
0
|
0
|
бесплатно
|
з
|
Гранат Владимир
|
Россия
|
30
|
«Рубин»
|
«Ростов»
|
8
|
720
|
0
|
0
|
неизвестно
|
н
|
Азмун Сердар
|
Иран
|
22
|
«Рубин»
|
«Ростов»
|
8
|
352
|
0
|
1
|
неизвестно
|
з
|
Кудряшов Фёдор
|
Россия
|
30
|
«Рубин»
|
«Ростов»
|
7
|
630
|
0
|
0
|
неизвестно
|
з
|
Сигурдссон Рагнар
|
Исландия
|
31
|
«Рубин»
|
«Фулхэм»
|
2
|
110
|
0
|
0
|
аренда
|
в
|
Джанаев Сослан
|
Россия
|
30
|
«Рубин»
|
«Ростов»
|
0
|
0
|
0
|
0
|
бесплатно
|
з
|
Сесар Навас
|
Испания
|
37
|
«Рубин»
|
«Ростов»
|
0
|
0
|
0
|
0
|
бесплатно
|
з
|
Филипе Сампайо
|
Бразилия
|
22
|
«Ахмат»
|
«Боавишта»
|
8
|
681
|
0
|
0
|
бесплатно
|
п
|
Лео Жаба
|
Бразилия
|
19
|
«Ахмат»
|
«Коринтианс»
|
7
|
605
|
2
|
0
|
2,000,000.00
€
|
п
|
Швец Антон
|
Россия
|
24
|
«Ахмат»
|
«Вильярреал»
|
5
|
450
|
1
|
0
|
бесплатно
|
п
|
Раванелли
|
Бразилия
|
20
|
«Ахмат»
|
«Понте Прета»
|
5
|
155
|
0
|
1
|
800,000.00
€
|
п
|
Маэл Силва
|
Бразилия
|
22
|
«Ахмат»
|
«Кальмар»
|
3
|
201
|
1
|
1
|
1,000,000.00
€
|
н
|
Апти Ахъядов
|
Россия
|
24
|
«Ахмат»
|
«Спартак» Нч
|
2
|
136
|
0
|
0
|
бесплатно
|
з
|
Табидзе Джемал
|
Грузия
|
21
|
«Уфа»
|
«Урал»
|
8
|
676
|
0
|
0
|
неизвестно
|
в
|
Годзюр Ярослав
|
Россия
|
32
|
«Урал»
|
«Ахмат»
|
8
|
720
|
-7
|
0
|
бесплатно
|
п
|
Бавин Юрий
|
Россия
|
23
|
«Урал»
|
«Зенит»
|
8
|
362
|
0
|
1
|
бесплатно
|
з
|
Ароян Вараздат
|
Армения
|
25
|
«Урал»
|
«Падидех»
|
7
|
630
|
1
|
0
|
неизвестно
|
п
|
Григорьев Максим
|
Россия
|
27
|
«Урал»
|
«Оренбург»
|
7
|
438
|
0
|
0
|
бесплатно
|
п
|
Евсеев Алексей
|
Россия
|
23
|
«Урал»
|
«Зенит»
|
3
|
85
|
1
|
0
|
бесплатно
|
н
|
Портнягин Игорь
|
Россия
|
28
|
«Урал»
|
«Локомотив»
|
3
|
47
|
0
|
0
|
аренда
|
п
|
Бумаль Петрюс
|
Камерун
|
24
|
«Урал»
|
ЦСКА Сф
|
1
|
23
|
0
|
0
|
бесплатно
|
з
|
Чернов Никита
|
Россия
|
21
|
«Урал»
|
ЦСКА М
|
0
|
0
|
0
|
0
|
аренда
|
н
|
Панченко Кирилл
|
Россия
|
27
|
«Динамо»
|
ЦСКА М
|
8
|
656
|
4
|
0
|
1,800,000.00
€
|
выкуплен, был в аренде
|
н
|
Вандерсон Карнейро
|
Бразилия
|
31
|
«Динамо»
|
«Краснодар»
|
8
|
365
|
1
|
2
|
бесплатно
|
п
|
Соу Самба
|
Мали
|
28
|
«Динамо»
|
«Кайсериспор»
|
7
|
522
|
0
|
1
|
бесплатно
|
з
|
Шуньич Тони
|
Босния
|
28
|
«Динамо»
|
«Штутгарт»
|
6
|
540
|
0
|
0
|
700,000.00
€
|
п
|
Ионов Алексей
|
Россия
|
28
|
«Динамо»
|
ЦСКА М
|
5
|
398
|
0
|
0
|
аренда
|
з
|
Цаллагов Ибрагим
|
Россия
|
26
|
«Динамо»
|
«Зенит»
|
2
|
180
|
0
|
0
|
аренда
|
п
|
Тиан Кали
|
Сенегал
|
23
|
«Динамо»
|
«Газиантепспор»
|
1
|
24
|
0
|
0
|
аренда
|
в
|
Юрченко Давид
|
Россия
|
31
|
«Тосно»
|
«Анжи»
|
8
|
720
|
-8
|
0
|
неизвестно
|
п
|
Карницкий Александр
|
Беларусь
|
28
|
«Тосно»
|
«Гомель»
|
8
|
720
|
0
|
0
|
неизвестно
|
н
|
Мелкадзе Георгий
|
Россия
|
20
|
«Тосно»
|
«Спартак» М
|
8
|
501
|
0
|
0
|
аренда
|
з
|
Чернов Евгений
|
Россия
|
24
|
«Тосно»
|
«Зенит»
|
8
|
720
|
0
|
1
|
аренда
|
п
|
Нуну Роша
|
Кабо-Верде
|
25
|
«Тосно»
|
свободный агент
|
8
|
629
|
0
|
1
|
неизвестно
|
з
|
Шахов Виталий
|
Россия
|
26
|
«Тосно»
|
«Факел»
|
7
|
545
|
0
|
0
|
неизвестно
|
п
|
Казаев Ян
|
Россия
|
25
|
«Тосно»
|
«Химки»
|
6
|
327
|
0
|
0
|
бесплатно
|
з
|
Дудиев Аслан
|
Россия
|
27
|
«Тосно»
|
«Анжи»
|
4
|
356
|
0
|
0
|
бесплатно
|
п
|
Мирзов Резиуан
|
Россия
|
24
|
«Тосно»
|
«Ростов»
|
4
|
125
|
0
|
0
|
аренда
|
п
|
Трошечкин Александр
|
Россия
|
21
|
«Тосно»
|
«Ростов»
|
2
|
35
|
0
|
0
|
аренда
|
з
|
Кутин Денис
|
Россия
|
23
|
«Тосно»
|
«Спартак» М
|
2
|
144
|
0
|
0
|
аренда
|
п
|
Андерсон Карвальо
|
Бразилия
|
27
|
«Тосно»
|
«Боавишта»
|
1
|
27
|
0
|
0
|
бесплатно
|
в
|
Опарин Михаил
|
Россия
|
24
|
«Тосно»
|
«Енисей»
|
0
|
0
|
0
|
0
|
бесплатно
|
п
|
Быстров Владимир
|
Россия
|
33
|
«Тосно»
|
«Краснодар»
|
0
|
0
|
0
|
0
|
бесплатно
|
п
|
Полетанович Марко
|
Сербия
|
24
|
«Тосно»
|
«Гент»
|
0
|
0
|
0
|
0
|
бесплатно
|
в
|
Гутор Александр
|
Беларусь
|
28
|
«Тосно»
|
«Оренбург»
|
0
|
0
|
0
|
0
|
бесплатно
|
п
|
Чаушич Горан
|
Сербия
|
25
|
«Арсенал»
|
«Осасуна»
|
8
|
697
|
0
|
0
|
бесплатно
|
н
|
Джорджевич Лука
|
Черногория
|
23
|
«Арсенал»
|
«Зенит»
|
7
|
538
|
1
|
0
|
аренда
|
п
|
Ткачёв Сергей
|
Россия
|
28
|
«Арсенал»
|
ЦСКА М
|
7
|
602
|
2
|
2
|
аренда
|
з
|
Альварес Виктор
|
Испания
|
24
|
«Арсенал»
|
«Эспаньол»
|
4
|
360
|
0
|
0
|
бесплатно
|
н
|
Кангва Эванс
|
Замбия
|
24
|
«Арсенал»
|
«Газиантепспор»
|
0
|
0
|
0
|
0
|
неизвестно
|
в
|
Солосин Алексей
|
Россия
|
30
|
«Анжи»
|
«Томь»
|
7
|
630
|
-16
|
0
|
бесплатно
|
в
|
Будаков Александр
|
Россия
|
32
|
«Анжи»
|
«Ислочь»
|
1
|
90
|
0
|
0
|
бесплатно
|
п
|
Афонин Вадим
|
Россия
|
29
|
«Анжи»
|
«Оренбург»
|
8
|
720
|
0
|
0
|
бесплатно
|
н
|
Маркелов Иван
|
Россия
|
29
|
«Анжи»
|
«Динамо»
|
8
|
668
|
1
|
0
|
бесплатно
|
з
|
Полуяхтов Владимир
|
Россия
|
28
|
«Анжи»
|
«Оренбург»
|
7
|
630
|
0
|
0
|
бесплатно
|
п
|
Данченко Олег
|
Украина
|
23
|
«Анжи»
|
«Черноморец» Од
|
7
|
488
|
0
|
0
|
аренда
|
н
|
Мамтов Хасан
|
Россия
|
33
|
«Анжи»
|
«Тюмень»
|
6
|
295
|
0
|
1
|
неизвестно
|
п
|
Гулиев Аяз
|
Россия
|
20
|
«Анжи»
|
«Спартак» М
|
5
|
275
|
0
|
0
|
аренда
|
п
|
Липартия Джаба
|
Грузия
|
29
|
«Анжи»
|
«Заря»
|
5
|
199
|
0
|
0
|
бесплатно
|
н
|
Базелюк Константин
|
Россия
|
24
|
«Анжи»
|
«Эшторил»
|
5
|
149
|
0
|
0
|
аренда
|
п
|
Карасёв Павел
|
Россия
|
25
|
«Анжи»
|
СКА Хб
|
4
|
224
|
0
|
0
|
бесплатно
|
н
|
Лескано Хуан
|
Аргентина
|
24
|
«Анжи»
|
СКА Хб
|
3
|
181
|
1
|
0
|
неизвестно
|
з
|
Багаев Алан
|
Россия
|
26
|
«Анжи»
|
«Мордовия»
|
1
|
90
|
0
|
0
|
бесплатно
|
з
|
Армаш Игорь
|
Молдова
|
30
|
«Анжи»
|
«Кубань»
|
1
|
90
|
0
|
1
|
бесплатно
|
п
|
Чайковский Игорь
|
Украина
|
25
|
«Анжи»
|
«Заря»
|
0
|
0
|
0
|
0
|
бесплатно
|
з
|
Удалый Игорь
|
Россия
|
32
|
«Анжи»
|
СКА Хб
|
0
|
0
|
0
|
0
|
бесплатно
|
п
|
Паном Гатош
|
Эфиопия
|
23
|
«Анжи»
|
«Эфиопиэн Кофи»
|
0
|
0
|
0
|
0
|
бесплатно
|
п
|
Бакаев Михаил
|
Россия
|
30
|
«Анжи»
|
«Кайрат»
|
0
|
0
|
0
|
0
|
неизвестно
|
в
|
Лория Георгий
|
Грузия
|
31
|
«Анжи»
|
«Крылья Советов»
|
0
|
0
|
0
|
0
|
аренда
|
з
|
Пуцко Александр
|
Россия
|
24
|
СКА Хб
|
«Уфа»
|
8
|
720
|
0
|
0
|
аренда
|
п
|
Баляйкин Евгений
|
Россия
|
29
|
СКА Хб
|
«Томь»
|
7
|
547
|
0
|
0
|
бесплатно
|
з
|
Наваловский Георгий
|
Грузия
|
31
|
СКА Хб
|
«Нефтчи»
|
6
|
525
|
0
|
0
|
бесплатно
|
п
|
Габулов Георгий
|
Россия
|
28
|
СКА Хб
|
«Оренбург»
|
5
|
269
|
0
|
0
|
бесплатно
|
з
|
Гришко Дмитрий
|
Украина
|
31
|
СКА Хб
|
«Олимпик»
|
5
|
422
|
0
|
0
|
бесплатно
|
н
|
Маркович Мирослав
|
Сербия
|
27
|
СКА Хб
|
«Богемианс»
|
5
|
383
|
1
|
0
|
бесплатно
|
п
|
Федотов Виталий
|
Украина
|
26
|
СКА Хб
|
«Рига»
|
4
|
182
|
0
|
0
|
бесплатно
|
н
|
Христов Венцислав
|
Болгария
|
28
|
СКА Хб
|
«Нефтохимик»
|
3
|
78
|
1
|
0
|
бесплатно
|
п
|
Савичев Константин
|
Россия
|
23
|
СКА Хб
|
«Спартак» М
|
2
|
89
|
0
|
0
|
бесплатно
|
з
|
Тишкин Максим
|
Россия
|
27
|
СКА Хб
|
«Томь»
|
1
|
90
|
0
|
0
|
бесплатно
|
в
|
Нигматуллин Артур
|
Россия
|
26
|
«Амкар»
|
«Тосно»
|
8
|
720
|
-8
|
0
|
бесплатно
|
п
|
Рязанцев Александр
|
Россия
|
30
|
«Амкар»
|
«Зенит»
|
7
|
541
|
1
|
0
|
аренда
|
з
|
Сиваков Михаил
|
Беларусь
|
29
|
«Амкар»
|
«Оренбург»
|
7
|
630
|
0
|
0
|
бесплатно
|
п
|
Гащенков Михаил
|
Россия
|
25
|
«Амкар»
|
«Химки»
|
3
|
73
|
1
|
0
|
бесплатно
|
п
|
Мельников Иван
|
Россия
|
20
|
«Амкар»
|
«Торпедо» М
|
0
|
0
|
0
|
0
|
неизвестно