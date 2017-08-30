80 процентов летних трансферов – с нулевой суммой

Новички "Зенита" Леандро Паредес и Себастьян Дриусси - самые дорогостоящие игроки РФПЛ в летнее трансферное окно Фото: ФК «Зенит»

Корреспондент «Советского спорта» свел в таблицу переходы этого лета и попытался рассмотреть, что стоит за сухой цифирью.

Летнее российское трансферное окно в этом году имеет две очень характерные черты.

Первая: подавляющее число новичков, даже игроков не оборонительного плана, пока что почти никак не помогает своим новым командам в плане результативности. Самый дорогой «незенитовский» трансфер этого межсезонья, краснодарец Вандерсон Соуза, вообще до сих пор не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи за 11 матчей. Заметно выделяются разве что зенитовцы Дриусси и Кузяев, имеющие 2+4 и 3+2 по «гол плюс пас» соответственно.

Вторая черта тоже имеет непосредственное отношение к «Зениту». На одного Паредеса лидер чемпионата потратил практически столько же, сколько все остальные команды на всех своих новичков, вместе взятые - а ведь, кроме Паредеса, «Зенит» и без того в это межсезонье купил уже десяток новичков! Особенно контрастирует такая селекционная работа, конечно, с приобретениями чемпиона (два бесплатных игрока) и второго призера (ноль игроков) предыдущего сезона, «Спартака» и ЦСКА.

Практически 80 процентов всех летних трансферов - либо с нулевой трансферной суммой, либо аренды, либо же их сумма и вовсе неизвестна. «Зенит» на этом фоне выглядит, если использовать жаргон компьютерных онлайн-игр, типичным «донатером». Пока остальные копаются, старательно зарабатывая внутриигровую валюту, и что-то пытаются на нее приобрести, питерцы купили на реальные деньги два сета - из «редких» аргентинцев и «необычных» россиян - и готовятся, как, опять же, говорят геймеры, «нагибать».

Что можно противопоставить донату, кроме собственных эквивалентных денежных вливаний? Разве что заметное превосходство в навыках и физической форме (знаменитое «порядок бьет класс») и/или везение. В прошлом сезоне этим отличался «Спартак», но на старте нового чемпионата у чемпионов со всем этим пока не ладится. Неожиданно лихо стартовал «Локомотив», но у него главные трансферы - внутренние: Антон Миранчук, Баринов, Лысов. «Ростов» на старте сезона показывает мастер-класс «как, раздав бесплатно полкоманды вместе с тренером, так же бесплатно укрепиться и держаться наверху», но у команды Кучука, не считая матча с «Зенитом», был довольно легкий летний календарь.

До закрытия трансферного окна еще остается немного времени, мы наверняка увидим какие-нибудь еще переходы «на флажке» - должен же, в конце концов, хоть кем-нибудь пополниться ЦСКА перед стартом Лиги чемпионов, да и «Спартак» после всех разговоров и слухов просто обязан осуществить какой-нибудь громкий трансфер, чтобы не потерять лицо. Но главный вывод можно сделать уже сейчас: летом 2017 года на российском трансферном рынке был «Зенит» - и были все остальные. Можно сколько угодно сокрушаться о «модерн-футболе», о том, что донат убивает интерес к игре и о прочем подобном, но питерцы сработали на трансферном рынке и эффектнее, и эффективнее (два новичка уже приняли участие в добром десятке голов команды) соперников.