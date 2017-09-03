Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  ЦСКА3 : 1Сибирь
Футбол  Голландия3 : 1Болгария
Волейбол  Германия0 : 1Россия
Футбол  Россия3 : 0Динамо
Футбол  Венгрия0 : 0Португалия
Теннис  Севастова5:7, 0:1Шарапова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Матч сборной: абсурд с билетами и неправильные болельщики (видео)

Кирилл Станкеев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Болельщики возле касс стадиона "Арена-Химки"
Болельщики возле касс стадиона "Арена-Химки"Фото: «Советский спорт». Татьяна Дорогутина
Количество со спорным качеством – примерно такую оценку дал наш корреспондент, которого мы отправили в Химки следить за событиями вокруг матча. Все, что происходило не на поле, а вокруг, оказалось в центре нашего внимания.

КАССЫ РАЗДАВАЛИ БИЛЕТЫ «НА ХАЛЯВУ»

«Билетика лишнего нету?» - этот вопрос, ставший самым популярным на подступах к арене «Химки»,оказался неожиданным, но очень приятным сюрпризом для руководителей отечественного футбола. Маркетинговый ход с использованием горячо любимой российским народом халявы зашёл на «ура». Несмотря на второй состав сборной, несмотря на то, что это былэкспериментальный матч против «Динамо», несмотря на то, что игрался он в ближайшемзамкадье- потянулись сюда и стар, и млад. В итоге уже за час до стартового свистка поединка бесплатные билеты в единственной открытой кассе кончились. 

Правду об этой неприятности сотрудники стадиона забыли сообщить извилистой очереди страждущих воочию увидеть историческую встречу в Химках. Простояв в неведении около получаса, поток людей в расстроенных чувствах отправился в ближайшие бары, а те, кто не оставил попыток и проявил настойчивость, все таки смогли прорваться на трибуны. Благо, способов это сделать на практике оказалось немало. Бесплатный билет за 20 минут до матча можно было легко заполучить за 100 рублей, перекупив его у местной предприимчивой шпаны. Ну а тем, кто ни в какую не хотел расставаться с кровными, организаторы предложили немного подождать и зайти на матч по ходу встречи. Выбравшие эту опцию, в минусе действительно не остались: к 20-й минуте матча, зияющие дыры на трибунах, которые волшебным образом образовались при стопроцентной реализации билетной программы, стали постепенно заполняться безбилетниками. Куда исчезли 18 тысяч напечатанных билетов, ответить никто так и не смог. 

А между тем матчем с «Динамо» Станислав Черчесов отметил не только своё 54-х-летие, но и год во главепервой футбольной командой страны. В сентябре 2016 года он дебютировал в новом амплуа поединками против сборных Турции и Ганы. Если кто забыл, первый домашний матч новой сборной 6 сентября 2016-го в Черкизове не собрал и половины стадиона, а вот 18 тысяч в Химках – это, казалось бы, уверенный ответ на вопрос, футбольная ли страна Россия? Вот только бросается в глаза одна насущная проблема: за сборную в Москве болеть так и не научились.

БОЛЕТЬ МЫ НЕ НАУЧИЛИСЬ

Контрольная встреча - именно так просит называть подобные встречи Черчесов - почти не вызвала интереса у тех, кто традиционно задаёт тон на стадионах страны. Тех самых активных фанатов, которыми пугают британских детей и которым блокируют Fan-ID на Кубке конфедераций. Сборная опять играла при довольно странной шумовой поддержке. Ее задавала динамовская трибуна, миксующая традиционные заряды, воспевающие величие бело-голубых цветов, с «Катюшей», добавляя к этому попурри, переклички, призывающие совершить насильственные действия со столичным «Спартаком». Как тут не вспомнить события месячной давности, когда именно в Химках в техническую зону выкидывали болельщиков красно-белых, и угрожали расправой травмированному полузащитнику сборной Роману Зобнину?

Кстати, о самих сборниках основного состава, в том числе из «Спартака». Почти все они решили матч своих потенциальных конкурентов в борьбе за место в основе проигнорировать. Сославшись на большую занятность в связи с подготовкой к следующему туру РФПЛ. 

О поддержке сборной заговорил и довольный результатом президент РФС Виталий Мутко. По его словам,несмотря на полный стадион и возросший интерес к сборной России, проблемы и вопросы, пустившие корни год назад в Марселе, по прежнему остаются открытыми: 

- В целом у команды была хорошая поддержка. И сегодня, и на Кубке конфедераций. Конечно, заводят всегда трибуны фанаты. Нам предстоит провести большой объём работы с нашими активными болельщиками. Найти точки взаимопонимания с ФИФА. Безусловно, ВОБ делал хорошие вещи, обеспечивал сборной достойную визуальную и шумовую поддержку. Делал хорошие, а потом совершил одну плохую. Я ничего уже сделать с этим не могу. Мы пытаемся вновь наладить работу с активными болельщиками. Конечно, без них обеспечить сборную необходимой поддержкой крайне сложно.

Матч

Россия - Динамо - 3:0 (2:0)

Голы

Миранчук А. 22 (1:0). Заболотный 40 (2:0). Фернандес 58 (3:0).

Состав

Россия: Лунев, Фернандес (Игнатьев, 71), Нойштедтер, Кутепов, Шахов, Рауш (Чернов, 71), Миранчук А. (Швец, 76), Тарасов (Могилевец, 61), Кузяев, Миранчук А. (Митришев, 68), Заболотный (Панченко, 56)

Динамо: Нарубин (Шунин, 46), Терехов С. (Калугин, 79), Темников (Цаллагов, 61), Морозов (Козлов, 46), Хольмен, Рыков, Соу (Сапета, 46), Катрич (Соснин, 46), Тиам (Зотов, 61), Вандерсон (Погребняк, 46), Луценко (Кузьмин, 79)

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

03 сентября 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Станислав Черчесов: Полгода назад не было игроков, а сейчас все – игроки сборнойСтанислав Черчесов: Полгода назад не было игроков, а сейчас все – игроки сборнойСтанислав Черчесов был доволен только первым таймом в исполнении своей команды в товарищеском матче с «Динамо».Виталий Мутко: Многие футболисты сборной сыграли убедительноВиталий Мутко: Многие футболисты сборной сыграли убедительноВице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал, что думает о победе сборной России над «Динамо».Виталий Мутко: Календарь матчей сборной сформируем после 5 сентябряПрезидент РФС Виталий Мутко сообщил, что календарь товарищеских игр сборной России по футболу будет сформирован после 5 сентября.Руслан Нигматуллин: Матч с «Динамо» себя оправдал. Черчесов просмотрел резервБывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин дал оценку игре сборной России против московского «Динамо».Руслан Нигматуллин: Лунев пришел в сборную явно не на скамейке сидетьРуслан Нигматуллин: Лунев пришел в сборную явно не на скамейке сидетьЭкс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением об игре сборной России против московского «Динамо» (3:0).
Футбол
Сборная Швеции разгромила в гостях Белоруссию в отборочном матче ЧМ-2018
Футбол
Сборная Голландии взяла верх над Болгарией в отборочном матче ЧМ-2018
Футбол
Дмитрий Тарасов: Огромное спасибо Черчесову за доверие, надеюсь его оправдал
Футбол
Руслан Нигматуллин: Матч с «Динамо» себя оправдал. Черчесов просмотрел резерв
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Динамо
Динамокалендарьстатистика