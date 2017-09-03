Матч сборной: абсурд с билетами и неправильные болельщики (видео)

КАССЫ РАЗДАВАЛИ БИЛЕТЫ «НА ХАЛЯВУ»

«Билетика лишнего нету?» - этот вопрос, ставший самым популярным на подступах к арене «Химки»,оказался неожиданным, но очень приятным сюрпризом для руководителей отечественного футбола. Маркетинговый ход с использованием горячо любимой российским народом халявы зашёл на «ура». Несмотря на второй состав сборной, несмотря на то, что это былэкспериментальный матч против «Динамо», несмотря на то, что игрался он в ближайшемзамкадье- потянулись сюда и стар, и млад. В итоге уже за час до стартового свистка поединка бесплатные билеты в единственной открытой кассе кончились.

Правду об этой неприятности сотрудники стадиона забыли сообщить извилистой очереди страждущих воочию увидеть историческую встречу в Химках. Простояв в неведении около получаса, поток людей в расстроенных чувствах отправился в ближайшие бары, а те, кто не оставил попыток и проявил настойчивость, все таки смогли прорваться на трибуны. Благо, способов это сделать на практике оказалось немало. Бесплатный билет за 20 минут до матча можно было легко заполучить за 100 рублей, перекупив его у местной предприимчивой шпаны. Ну а тем, кто ни в какую не хотел расставаться с кровными, организаторы предложили немного подождать и зайти на матч по ходу встречи. Выбравшие эту опцию, в минусе действительно не остались: к 20-й минуте матча, зияющие дыры на трибунах, которые волшебным образом образовались при стопроцентной реализации билетной программы, стали постепенно заполняться безбилетниками. Куда исчезли 18 тысяч напечатанных билетов, ответить никто так и не смог.

А между тем матчем с «Динамо» Станислав Черчесов отметил не только своё 54-х-летие, но и год во главепервой футбольной командой страны. В сентябре 2016 года он дебютировал в новом амплуа поединками против сборных Турции и Ганы. Если кто забыл, первый домашний матч новой сборной 6 сентября 2016-го в Черкизове не собрал и половины стадиона, а вот 18 тысяч в Химках – это, казалось бы, уверенный ответ на вопрос, футбольная ли страна Россия? Вот только бросается в глаза одна насущная проблема: за сборную в Москве болеть так и не научились.



БОЛЕТЬ МЫ НЕ НАУЧИЛИСЬ

Контрольная встреча - именно так просит называть подобные встречи Черчесов - почти не вызвала интереса у тех, кто традиционно задаёт тон на стадионах страны. Тех самых активных фанатов, которыми пугают британских детей и которым блокируют Fan-ID на Кубке конфедераций. Сборная опять играла при довольно странной шумовой поддержке. Ее задавала динамовская трибуна, миксующая традиционные заряды, воспевающие величие бело-голубых цветов, с «Катюшей», добавляя к этому попурри, переклички, призывающие совершить насильственные действия со столичным «Спартаком». Как тут не вспомнить события месячной давности, когда именно в Химках в техническую зону выкидывали болельщиков красно-белых, и угрожали расправой травмированному полузащитнику сборной Роману Зобнину?

Кстати, о самих сборниках основного состава, в том числе из «Спартака». Почти все они решили матч своих потенциальных конкурентов в борьбе за место в основе проигнорировать. Сославшись на большую занятность в связи с подготовкой к следующему туру РФПЛ.

О поддержке сборной заговорил и довольный результатом президент РФС Виталий Мутко. По его словам,несмотря на полный стадион и возросший интерес к сборной России, проблемы и вопросы, пустившие корни год назад в Марселе, по прежнему остаются открытыми:

- В целом у команды была хорошая поддержка. И сегодня, и на Кубке конфедераций. Конечно, заводят всегда трибуны фанаты. Нам предстоит провести большой объём работы с нашими активными болельщиками. Найти точки взаимопонимания с ФИФА. Безусловно, ВОБ делал хорошие вещи, обеспечивал сборной достойную визуальную и шумовую поддержку. Делал хорошие, а потом совершил одну плохую. Я ничего уже сделать с этим не могу. Мы пытаемся вновь наладить работу с активными болельщиками. Конечно, без них обеспечить сборную необходимой поддержкой крайне сложно.