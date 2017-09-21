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Каррера подозревает Промеса в обмане? Что вообще творится в Кубке России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Каррера подозревает Промеса в обмане? Что вообще творится в Кубке России

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

«Спартак» выиграл, но какой ценой?

В первый день 1/16 финала Кубка России по футболу сложилось впечатление, что из лидеров этот трофей нужен только «Спартаку». Об этом напрямую заявляет главный тренер команды, которой и в чемпионате предстоит выправлять свое положение, и в Лиге чемпионов биться за выход из группы хотя бы в Лигу Европы.

Массимо Каррера: Конечно, «Спартак» ставит цель победить в Кубке России

Слова «Спартак» подкрепляет делом. Вот действующий чемпион и переигрывает своего соперника рангом ниже – «Кубань». Но какой ценой далась красно-белым эта победа?

Вроде дышит. «Спартак» прервал 13-летнюю серию без побед с «Кубанью»

Вопрос – отнюдь не риторический. Дело в том, что в концовке матча поле покинул лидер команды, один из лучших бомбардиров чемпионата страны и автор обоих голов в ворота «Кубани» - Квинси Промес. Футболист жаловался на боли в задней поверхности бедра. Если диагноз подтвердится, голландец может пропустить порядка двух недель, а это две игры чемпионата России и, что страшнее, матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Промес получил травму бедра в игре с «Кубанью»

Удивительно, но после матча главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сказал, что ничего страшного с его подопечным не произошло и дело скорее всего в усталости. Что же получается, итальянец не верит в то, что Промес действительно испытывал боль? Неужели, тренер думает, что футболист симулировал травму, чтобы получить лишние минуты отдыха?

Массимо Каррера: Травма Промеса? Ничего страшного не произошло, все дело в усталости

Никому не нужный Кубок

В последнее время Кубок России все больше и больше становится второсортным турниром, из которого лидеры предпочитают вылететь, чтобы не обременять себя лишними матчами. Команды везут на игры резервный состав и периодически сенсационно проигрывают сопернику из низшей лиги.

Второсортный турнир. Почему Кубок России никому не нужен

Вчера такой «сенсацией» стало поражение московского ЦСКА от скромного курского «Авангарда», идущего в нижней части турнирной таблице в ФНЛ. Красно-синие привезли в Курск практически резервный состав. На поле вышло лишь несколько игроков из основы.

«Авангард» не может, Набабкин поможет. ЦСКА тоже вылетел из Кубка России

Следом за ЦСКА вылетел и «Краснодар», который не смог переиграть «Томь» на выезде. В чем дело? В том, что половина основного состава команды не то что на поле не вышла – даже в Томск с клубом не полетела. Игорь Шалимов обжегся на подобном уже во второй раз. Ранее «Краснодар» вылетел из розыгрыша Лиги Европы.

«Томь» выбила «Краснодар» из розыгрыша Кубка России

Еще один неожиданный результат – победа «Шинника» над достаточно крепким «Уралом», который в премьер-лиге не дает спуска даже лидерам. И ведь ярославцы не просто победили – разгромили соперника;

«Шинник» разгромил «Урал» в Кубке России

«Зенит» в Кубке стартует сегодня. Впервые за очень долгое время мы получим возможность понаблюдать за удивительным явлением – дерби в городе, где по мнению болельщиков есть лишь одна команда. Вот только играют в этом городе почему-то три клуба… Речь, конечно, идет о встрече между «Зенитом» и «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Вот кто будет выкидывать «Зенит» из Кубка. Они уже удивляют, могут продолжить    

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