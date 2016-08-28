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Скольких пенальти лишили «Томь»? Экспертиза Sovsport.ru

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Скольких пенальти лишили «Томь»? Экспертиза Sovsport.ru
Источник: ФК ЦСКА

Судейство игры в Томске, завершившейся победой ЦСКА (1:0), вызвало недовольство главного тренера хозяев Валерия Петракова. Sovsport.ru разбирается, что же случилось на самом деле.

ЧУПЕРКА ПРОТИВ СТРАНДБЕРГА

Наиболее бурную реакцию главного тренера «Томи» спровоцировал эпизод на на 92-й минуте игры. На повторе видно: молдавский полузащитник хозяев Валерий Чуперка получает пас с фланга, входит с мячом в штрафную — и падает после контакта с армейским форвардом Карлосом Страндбергом.

Видео здесь

Трансляция позволяет рассмотреть повтор с двух ракурсов. Сбоку, то есть с того же места, с которого видит момент главный арбитр матча Михаил Вилков, хорошо различим факт единоборства, падение Чуперки, а также то, что Страндберг в борьбе не дотягивается до мяча.

Сзади и сверху, откуда велась трансляция другой камерой телеканала «Наш футбол», картина предстает более отчетливой. Страндберг не только ставит на пути движения Чуперки бедро, но и фактически сносит его на границе штрафной площади. Умышленно или нет, в данном случае неважно, поскольку до мяча швед действительно не дотягивается — он играет в соперника.

Главе департамента судейства и инспектирования РФС Валентину Иванову в воскресенье дозвониться не удалось. Но вот известней в прошлом арбитр Сергей Хусаинов в своих выводах непреклонен.

– 500-процентный пенальти, – считает Хусаинов. – Платон мне друг, но… Опорная нога Чуперки в момент контакта со Страндбергом находилась в штрафной. Сам армеец тоже влетел в штрафную одновременно с нарушением правил. До мяча он не дотянулся, да и не тянулся, похоже. Соперник в результате контакта упал, атака прервалась. Не вижу здесь другой трактовки, кроме назначения 11-метрового.

Позиция, в которой в этот момент находился Вилков, позволяет предположить, что он не разглядел нарушение как следует. Однако «Томи» от этого не легче.

ПОПОВ ПРОТИВ ГОЛОВИНА

Были в томском матче, однако, и другие эпизоды, оценка которых Вилковым вызывает сомнения. Так, на 81-й минуте хавбек ЦСКА Александр Головин на подступах к своей штрафной схватил рукой за локоть полузащитника хозяев Артема Попова.

Видео здесь


И это как раз тот случай, когда фол не выглядел стопроцентным. Попов упал скорее по собственной инициативе, нежели от усилия Головина. Можно даже сказать: томич выпрашивал судейскую санкцию.

Проблема в том, однако, что Вилков все-таки зафиксировал фол и назначил штрафной в пользу «Томи». Получается, судья признал факт нарушения, но не квалифицировал его, как срыв опасной атаки, за что Головину полагалось бы предупреждение.

Судье, как говорится, виднее. Но отягчающим фактором, если уж признавать фол, следовало бы счесть умышленность действий Головина, который хватал Попова за локоть с явной целью задержать его проход с мячом.

А вот в третьем эпизоде с участием тех же действующих лиц сомнений куда меньше. Момент имел место на 78-й минуте. Снова Попов, только на этот раз в штрафной ЦСКА. Снова рука Головина, хватающая соперника сначала за плечо, затем за локоть.

Видео здесь

Приведены скриншоты трансляции телеканала «Наш футбол»

Головин подтянул к себе Попова, который проходил в лицевую линию, и придержал его руку своей. Следствием стало падение. Судья Вилков находился ровно в 16 метрах от эпизода: на линии штрафной. Обзор ему ничто не затрудняло. Свистка, однако, не последовало.

Человеческий фактор в судействе никто не отменял, но в любых ошибках должна присутствовать та или иная степень логики. Сравните первый и третий томский эпизод с пенальти, назначенными в матче «Краснодар» - «Локомотив». Или неназначенным — в игре «Терек» - Ростов», когда арбитр Матюнин удалил Гацкана за симуляцию. Разные подходы видны невооруженным глазом, о единстве трактовки правил не может быть и речи.

Между тем, футбол – большие деньги. Что в Москве, что в Томске. И если у судей не хватает квалификации для вердикта по вполне очевидным эпизодам, страдают болельщики, страдают клубы, растет стоимость их вложений в каждое турнирное очко. И совсем не по вине клубов.

ВАЛЕРИЙ ПЕТРАКОВ: НЕ СУДЕЙСТВО, А КОНКРЕТНАЯ ПОМОЩЬ

В воскресенье главный тренер «Томи» в интервью Sovsport.ru еще раз подтвердил озабоченность судейством Михаила Вилкова.

– Ребята говорили после игры, что мяч попал в руку одному из армейцев в штрафной ЦСКА, но я находился далеко, поэтому утверждать не стану, – сказал Петраков. – Что касается столкновения Странберга и Чуперки, то здесь ситуация другая. Инспектор матча Станислав Сухина, насколько я знаю, просматривал после игры этот эпизод. Наш спортивный директор Игорь Кудряшов позвонил мне потом и сказал: действия Вилкова признаны ошибочными.

– Будете как-то реагировать?
– Я попросил руководство направить все спорные эпизоды на рассмотрение Валентину Иванову. Говорю Вилкову после игры: Дзагоев бьет сзади, нарушение тянет на карточку, но «Томь» опасно атакует, – зачем останавливать игру? Это же свисток в пользу провинившихся! А он знаете что отвечает? «Вот вы представьте, что потеряли мяч, он опять попал к Дзагоеву, и Дзагоев забил». Ну что за оправдание?! Такое ощущение, что у судей всегда две правды. Проиграть можно по-разному, но ты суди, что есть. А когда раз момент, два момент, три момент… Получается уже не объективное судейство, а конкретная помощь. Ну, давайте тогда сразу сделаем две команды чемпионами, и не будем с ними бороться. Что это за спортивный принцип?

Матч

Томь - ЦСКА - 0:1 (0:0)

Голы

Ерёменко 54 (0:1).

Состав

Томь: Коченков, Дьяков, Пульич, Тишкин, Бордачёв, Комбаров (Попов, 68), Чуперка, Бикфалви (Касьян, 80), Дроппа (Ковальчук, 68), Пугин, Самодин

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Березуцкий А., 38), Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Вернблум, Ионов (Натхо, 75), Миланов (Страндберг, 46), Ерёменко, Головин, Дзагоев

Предупреждения:

Тишкин, 72; Попов, 79 - Щенников, 67; Дзагоев, 76

Удаления:

Пугин, 90 - нет

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

27 августа 15:30, Труд, Текстовая трансляция

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