Осмысленный «Спартак»

Автор первого забитого мяча Джано Ананидзе Источник: ФК «Спартак»

Показав в Махачкале осмысленный футбол, «Спартак» обыграл «Анжи» (2:0) и снова возглавил турнирную таблицу.

ВЫЕЗДНАЯ МОДЕЛЬ

Выезд в Махачкалу обязан был стать для «Спартака»… Дальше напрашивается слово «судьбоносным». Но это давно уже общее место, клише. Что для «Спартака» не судьбоносное в последние годы? Каждый матч такой. Каждый мяч. В ситуации, когда сама команда не знает, чего от себя ждать, не говоря про болельщиков, всякий раз выходит рулетка. И смотреть занятно - и предсказуемости ноль. То ли красное выпадет, то ли черное.

Ровно в таких цветах «Спартак» вчера на поле и вышел, кстати. И вышел занятно. Даже осмысленно.

При Массимо Каррере у «Спартака» уже был один выезд — в Казань. Но он был первым итальянским. И робким, и несмелым.

Махачкала — другое дело, тут для «Спартака» всегда жарко. Даже ракеты над полем летали как-то раз, сея увечья. Помимо прочего, к Махачкале Каррере нужно было выстроить собственную выездную модель, до него представлявшуюся загадкой. Иной раз казалось даже, не пеняйте за подозрительность, что «Спартак» прибывал куда-то вовсе без выездной модели. Просто садился на борт и летел. А там уж как пойдет, на чужой земле.

И снова кажется (вот привязалось слово), что ситуация неуловимо изменилась. На поле стадиона в Каспийске красно-белые вышли, имея в голове некую концепцию собственных действий. Как и «Анжи». При этом «Спартак» просчитал концепцию «Анжи», а хозяева спартаковскую — нет.

Команда в зеленом с ходу включила турбонаддув. Горячность, а иногда и горячечность, – вот что двигало парнями Павла Врбы в воскресный вечер. Смесь перченая. И выглядело все по-боевому. Только первый удар в створ спартаковских ворот хозяева нанесли ближе к середине второго тайма. И не только от того, что хотения было много, а умения мало. Но еще и от защитной деятельности гостей.

ДЖАНО ВМЕСТО МАКАРА

При этом сами спартаковцы смогли сочетать в своей игре настороженность, осмотрительность и остроту. Они какое-то время отбивались, но не играли на отбой. А отбившись, стремились не оттдышаться, а придумать что-то, в первую очередь. Выглядело это именно моделью, а не стечением обстоятельств. Игра гостей сопровождалась скрипом их извилин. Что в данном случае, в общем, комплимент.

А еще не лишне помнить: теперь, после пятого тура, у «Спартака» в графе «пропущенные» значится единичка. У «Спартака»! В пропущенных! Если это случайность, то очень сложносочиненная. Или очень близкая к закономерности.

Игра в футбол, а не в бег по полю, принесла первый плод: гол Джано. Грузина принято хвалить за его технические подвыверты, но в данном случае ровно то же самое заслужил Зе Луиш. Я про похвалу. Эбонитовая пятка послала мяч туда, куда Макар телят не гонял, но находился Джано. Телиться тот не стал, – просто открыл счет.

Таким образом, к намеку на выездную модель добавилось еще одно новшество от Карреры: путевый Зе Луиш. И не просто путевый, а прямо элегантный какой-то. Он и «вертушки» с мячом крутил, и пас от Фернандо принял такой, что ах. Причем вряд ли этот пас случился бы без наличия Зе Луиша на его месте. Тут они с бразильцем изящно друг другу помогли.

Потом он еще попал в штангу, форвард из Кабо-Верде. А Промес посмотрел на это и вспомнил сумму отступных, прописанную в его новом контракте. «На фоне такого Зе Луиша подорожать до данной суммы будет сложно», – решил Промес. И подкараулил столкновение двух защитников «Анжи». После чего взял мяч, усадил третьего зелеными шортами на зеленую траву и влупил с правой под перекладину.

ДАЛЬШЕ ЕЩЕ ГОРЯЧЕЕ

Игра была сделана. Каррера, привезший в Махачкалу этот осмысленный «Спартак», радовался, выплескивая эмоции из берегов. Забавный перекрестный контраст с предшественником и его командой.

При том, что миновал лишь пятый тур, и готовил команду к сезону именно Аленичев. Эту мантру придется повторять как минимум до марта. Справедливость требует.

Из минусов нужно отметить удаленного Ещенко — чуть ли не единственного, пошедшего в Махачкале нервами в Карреру. Взвинченность спартаковца, однако, не затмевает некоторой спорности его удаления. Игра в мяч в случае со вторым «горчичником» у Ещенко была, а подката сзади, напротив, не было.

Пропустит следующий матч и Фернандо: бразилец успел нахватать в России четыре «горчичника». А матч этот будет против «Локомотива», где «новый» тренер из горячих, как и Каррера.

Хотя нет, это Каррера «как». А Семин — он и есть Семин.