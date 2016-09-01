Время Безденежных. Итоги летнего трансферного окна в РФПЛ

Sovsport.ru – о том, чем запомнилась дозаявочная кампания-2016.



Когда нефть по 48

Минэкономразвити я России скорректировало в сторону понижения прогноз на 2016 год по ВВП: ожидается спад не 0,2, а 0,6 процента. ВВП в июле этого года оказался ниже прошлогоднего за этот же период на 0,6 процента. Китай в июле сократил экспорт нефти из России на 21,4 процента. После того, как был расширен и реконструирован Панамский канал, первая партия сжиженного газа из США пришла в порты Китая. Некоторые страны Европы пытаются наложить вето на строительство газопровода «Северный поток-2». Нефть стабильно ниже 50 долларов за баррель. Хорошо еще, что не ниже 40.

На фоне таких новостей очередная волна оттока сильных иностранцев из РФПЛ выглядит вполне естественно. Клубы-то у нас либо на бюджетном обеспечении, либо в руках нефтегазовых гигантов. А денег нет, но держаться как-то нужно. Халк, Гарай, Муса, Витс… Ой, Витсель остался, но, как вы думаете, с каким настроением вернется в команду и будет играть человек, который давно хочет уехать из России, весь день просидел в отеле в Турине, успел пройти в «Ювентусе» медосмотр, все было обговорено, но в последнюю секунду его трансфер сорвался. Причем, судя по всему, по вине «Зенита», что бы ни говорили наши эксперты о каком-то там высокомерии «Старой синьоры». А тут даже Лиги чемпионов нет. Так что Витселя, мы, видимо, тоже потеряли, пусть чисто номинально он еще с нами. Хорошо, что удалось удержать Чорлуку и Промеса.

Шанс на перезагрузку

По этому поводу можно горевать и переживать, но такова реальность. В экономическом плане никаких изменений в лучшую сторону не предвидится, скорее, наоборот. О жирных временах конца нулевых-начала десятых годов, когда сюда ехали Виллиан и Вальбуэна, нужно забыть. Раз и навсегда. Они не вернутся. В обозримом будущем уж точно.

Но, с другой стороны, всю эту ситуацию можно рассматривать и по-другому – как шанс на перезагрузку. Если нет возможностей покупать и содержать дорогих иностранцев, значит, открываются перспективы для своих, доморощенных, уж простите за это навязшее в зубах слово, игроков. Это дешевле и экономически выгоднее. И, может быть, РФПЛ смогла бы через какое-то время стать лигой-фермой по примеру Бельгии или Голландии, а болельщики ходили бы на триьуны смотреть на своих ребят, раз уж халки разъехались. Вот только это все красивая теория, которая, никогда не воплотится в реальность.

Мы теряем звезд, но никакого замещения за счет своих молодых игроков не происходит. Вот отличный пример, иллюстрирующий всю сложившуюся ситуацию. Президент «Локомотива» Илья Геркус в недавнем интервью «Советскому спорту» на вопрос о возможном переходе Игоря Денисова ответил: «У «Локомотива» порядок в опорной зоне, а амплуа одного из моих любимых игроков Денисова поменять невозможно». В последний день трансферного окна Денисов оказался в «Локомотиве».

Поля из маков

По факту - клуб взял 32-летнего игрока со скандальной репутацией, чьи лучшие годы уже позади. При этом, например, в команде есть 19-летний Дмитрий Баринов – один из лучших центральных хавов страны в своем возрасте, победитель юношеского ЧЕ-2013, представитель той самой золотой плеяды, что и Жемалетдинов. Баринова, кстати, Игорь Черевченко весной начал подтягивать к основе. Теперь он – только пятый-шестой выбор в своем амплуа после Денисова, Тарасова, Ндинги, Коломейцева, Михалика.

И это – не исключение. ЦСКА снова отправил в Чехию защитника Караваева – у Марио Фернандеса теперь же есть российский паспорт. Сколько мы слышим про академию «Краснодара»? Не первый год. Ну, и? Зато и у Жоаузиньо теперь есть паспорт гражданина РФ, а вместо уехавших Сигурдссона и Страндберга появляется бразилец Налдо. Скажите, что уже больше месяца делает в «Зените» футболист Мак? И почему на его месте не могут сидеть те же Шейдаев или Гасилин? И да, можно легко потерять 18 миллионов евро на трансфере Витселя, который через год уйдет бесплатно и которого якобы некем заменить, хотя в обойме есть Могилевец.

Да, мы теряем звезд, но при этом не делаем ничего, чтобы в перспективе получить что-то взамен. И только из уст руководства «Уфы», продавшей в «Манчестер Сити» Зинченко, мы услышали – да, в новых условиях мы хотим продолжать эту практику и стать клубом-фермой. И мы видим, что в основе вместо уехавшего хорвата Пауревича закрепился и здорово играет 20-летний Безденежных – один из «детей Хомухи», вице-чемпион Европы-2015. Его время пришло, но пока вокруг одни маки.