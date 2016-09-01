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Этим летом я встретился с печалью. Михаил Борзыкин - о первых турах РФПЛ

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Этим летом я встретился с печалью. Михаил Борзыкин - о первых турах РФПЛ
Источник: ФК «Спартак»

Sovsport.ru подводит итоги пяти туров и отмечает: такого развеселого старта российский чемпионат еще не дарил.

Тренеры: рекорд на века

Иногда, в редкие минуты озарения, думаешь: российский футбол больше не способен ничем удивить. И почему-то каждый раз российский футбол выкидывает что-то совершенно невероятное – такое, что нарочно не придумаешь. И речь здесь даже не столько об отставке Дмитрия Аленичева – после первого тура! – сколько о детективной истории вокруг Курбана Бердыева, который в квалификации Лиги чемпионов умудрился побывать в нескольких статусах. Ну что ж, раз история увенчалась хэппи-эндом, не будем строги к стратегу и тактику. Не только на футбольном поле. И все равно обидно: в любой тренерской отставке (официальной или фиктивной) самое главное понять логику. Однако старт нынешнего сезона загадал такие загадки, что остается лишь чесать репу.

«Спартак»: открытие лета

Мало кто ожидал от самого обсуждаемого клуба такого стартового рывка. Во-первых, это не вытекало из летних сборов: прямо скажем, ничего уникального там не было, а наоборот – проявились все старые болячки. Во-вторых, команда, меняющая тренера в самом начале пути, не отличается стабильностью. Тем не менее российский чемпионат ушел на недолгий перерыв, оставив красно-белых наверху таблицы. Да и увиденное в игре и тактике действительно произвело впечатление – очень высокий прессинг, грамотная, порой безупречная, работа линий, симпатичная темповая атака, в которой раскрылся Жано – на данный момент лучший игрок сезона. Конечно, пять туров – не показатель стабильности. Но в сравнении с конкурентами «Спартак» выглядит предпочтительнее.

Справка. «Спартак» является лидером сезона по следующим показателям (в среднем за матч):

– количество ударов – 18;

– скорость точных передач за минуту владения мячом – 15,9;

– выигранные единоборства – 55%, в среднем 101 за матч;

– количество перехватов – 49, из них 12– на чужой половине поля.

Черчесов: новые надежды

Тема сборной пересекается с темой чемпионата. И будет пересекаться до тех пор, пока 22 игрока из 23 представляют родную премьер-лигу. Станислав Саламович удивил первым же решением – выбором. Впервые за долгое время список отличается адекватностью. Есть, конечно, и спорные фамилии. Но мы ведь не знаем мотивов Черчесова? Нойштедтер не понравился нам на Евро – но то был опорный хавбек. Сейчас же, можно предположить, тренерский штаб решил укрепить защитную линию. И так далее.

С таким составом сборная России, разумеется, не станет ни чемпионом мира, ни каким-то другим чемпионом. Нет у нас лучше. Но этот состав определенно хочется посмотреть в деле. По крайней мере есть чувство, что тебя не обманывают. После провала на Евро это уже немало.

Справка. Sovsport.ru выяснил, что Черчесов занял первое место среди всех тренеров сборной в нынешнем веке по количеству изменений в составе. На свой первый сбор он вызвал 15 новых игроков по сравнению со списком Леонида Слуцкого.

Герой: фантастический рубеж Беленова

Жано, Промес, Шатов – мы постоянно отмечаем атакующих исполнителей, несправедливо забывая о представителей других амплуа. Самая красивая цифра старта сезона – это, конечно, три пенальти, отраженные вратарем «Анжи» Беленовым. В трех матчах кряду! К слову, раз мы заговорили о Черчесове, то можно было ожидать, что он, бывший вратарь, пригласит на сбор главного чудотворца первых туров. Наверное, наставник национальной команды не стал изменять своим принципам. Но можно быть уверенным, что на следующий сбор Беленов попадет как минимум в расширенную заявку. Тем более что другие вратари особо не геройствуют. «Сухари» Акинфеева? Допустим. Но их цену отрегулирует, как известно, Лига чемпионов. Джанаев? Магия Бердыева. Крицюк? Это отдельный разговор.

Справка. Беленов отразил пенальти от Огуде (матч с «Амкаром»), Берхамова (матч с «Арсеналом») и Портнягина (матч с «Рубином»).

«Краснодар»: в плену ожиданий

Главным разочарованием стартового отрезка стала команда, которой прочили борьбу за чемпионство. «Краснодар» третий сезон кряду начал очень рано – квалификация Лиги Европы. И третий сезон кряду привычно забуксовал. Стоит отдать должное тренерскому штабу во главе с Кононовым – на этот раз была проделана серьезная работа: 10 спаррингов, совсем другая методика. И все это, казалось, приносило плоды. Но все тренеры предусмотреть не могли. «Краснодар» понес самые серьезные кадровые потери среди всех клубов, фактически вылетела полузащита. Но откуда такое количество травм? Не перегрузили ли игроков на сборах? И не вина ли в этом тренерского штаба с медицинским персоналом?

Зрители: ничего не меняется

У российского футбола есть стабильная черта – катастрофа с посещаемостью. Да, по сравнению с прошлым сезоном (один из самых низких показателей в истории) цифры подросли. Но – всего 11619 в среднем за игру. И это при том, что высоту планки обеспечивает «Спартак», насколько это возможно. Более половины матчей не собирают аудиторию, превышающую 10 тысяч зрителей. Правда, есть надежда — арены ЦСКА и «Краснодара». Возможно, статистика возрастет до 12 тысяч человек. Но арифметика все равно грустная: российский футбол как продукт не слишком нужен населению.

Справка. Посещаемость премьер-лиги за последние годы

2016/17 – 11619

2015/16 – 11046

2014/15 – 10151

2013/14 – 11499

2012/13 – 13027

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