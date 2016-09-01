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Черчесов выбрал подарок. Как сборная тренировалась в день рождения тренера

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Станислав Черчесов
Станислав ЧерчесовИсточник: Sovsport.ru

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, которому в пятницу исполнилось 53 года, рассказал, какого подарка ждет, но отметил, что накануне произошло более важное событие.

ПОЧЕМУ ПЕРЕКРЕСТИЛСЯ ТРЕНЕР?

Перед началом тренировки капитан команды Василий Березуцкий поздравил главного тренера. Зная защитника ЦСКА, можно утверждать, что он обошелся без вот этого «счастья, здоровья…». Убедил в этом и смех, донесшийся с другого края поля, где вокруг именинника выстроились футболисты.

– Да, и тренер пошутил, и Вася ответил, – улыбнулся после тренировки Александр Самедов, но подробностей, как водится, не раскрыл. – Остальное, извините, не для прессы. Надеюсь, сможем поздравить тренера и результатом в матче с Ганой.

Если диалог Березуцкого и Черчесова, к сожалению, расслышать не удалось, зато активную жестикуляцию главного тренера не заметить было нельзя. Заметили все и то, что Станислав Саламович перекрестился.

– Это наше внутреннее дело, – будто даже немного удивленный такой прозорливостью прессы ответил Черчесов. – Кстати, накануне случилось более значимое событие – у Ильи Кутепова родился сын. С этим мы его поздравили. А так сегодня обычный рабочий день.

Да, сборная готовится к игре с Ганой.

– Экзотический соперник? Я бы так не выражался, – говорит Черчесов. – Это реально хорошая команда. Мы их уже частично разобрали – сразу видно, что мощные и умеющие играть в футбол ребята. Думаю, игра с Турцией дала определенной оптимизм для болельщиков, поэтому хочется, чтобы стадион был заполнен.

Когда Черчесов уже попрощался с прессой, кто-то заметил, что на шее тренера висит свисток с символикой польской «Легии», прежней команды Черчесова. Естественно, родился вопрос: когда будет с двуглавым орлом?

– Жду. Тем более, что повод есть, но пока кроме поздравительных слов ничего, – отшутился Черчесов.

ПОЧЕМУ НЕДОВОЛЕН КУДРЯШОВ?

Федор Кудряшов
Федор КудряшовИсточник: Sovsport.ru

Если Леонид Слуцкий после Евро-2016 рассказал, что сборная представляла известную субстанцию, то от Станислава Черчесова такого никогда не услышать. Он в каждом своем интервью отмечает: игроки сборной – лицо российского футбола и их нужно уважать. После игры с Турцией Черчесов вообще заявил так: «Мои игроки для меня лучшие в мире».

– Да, он нам постоянно это говорит: «Вы для меня в любом случае самые лучшие», – делится Самедов. – Конечно, это приятно, когда тренер так поддерживает.

Очевидно, у Станислава Черчесова живы вратарские навыки – выручать, защищать. Вот в «Легии», например, он чуть ли не на каждом брифинге муштровал журналистов, которым хватало смелости сказать что-то критическое об отдельных игроках или всей команде. И «Легия» преобразилась, выиграв чемпионство и Кубок.

Критиковать или даже журить команды Черчесова может только сам Черчесов. И, что важно, с той самой позиции про самых лучших в мире – чтобы планку держали. Атмосфера максимализма уже дает плоды. Федор Кудряшов, например, сделал невозможное: остался недоволен своими действиями в игре, за которую обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев его игру похвалил. Это, кстати, был дебют Кудряшова в сборной.

– Допустил много ошибок, которые мне несвойственны. И если в позиционной игре все было более-менее нормально, то с созиданием у меня почти ничего не получилось, – самокритичен Федор, которому врачи «Ростова» после недавнего матча с «Тереком» вообще сотрясение мозга диагностировали.

Кудряшов играл вместе с Новосельцевым и Березуцким в привычной схеме с тремя центральными защитниками.

Футболисты сборной
Футболисты сборнойИсточник: Sovsport.ru

– И мне это помогло, – говорит Федор. – Маневры и перестроения при игре в три защитника хорошо знакомы, поэтому, наверное, мне и Ивану Новосельцеву было проще, чем остальным.

– Если когда-то и играл по такой схеме, то очень давно, – делится впечатлениями уже Самедов, который играл по всей бровке. – Но за два дня перед матчем мне тренерский штаб все объяснил и дал конкретные задачи.

Впереди матч с Ганой. Изменится ли схема и задачи игроков. Задачу глобальную Черчесов сформулировал сразу – побеждать в каждом матче. 

Негрустный праздник. Сергей Микулик поздравляет Станислава Черчесова

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