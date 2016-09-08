«Первый матч – отсюда суета». Овечкин, Панарин и другие – о победе над чехами
Лидеры
сборной России, точно не успев сговориться, сразу после выхода со льда отметили
две детали о победы над Чехией: хорошую игру и волнение из-за того, что матч
был первым для этой сборки «Красной машины».
Овечкин: Думаю, будем играть лучше
– Первая игра, поэтому маленький сумбур был и
нервозность, – говорит наш капитан Александр Овечкин. – Но втором периоде, вы
видели, мы справились с волнением и играли неплохо.
–
В целом как оцениваете силы команды и что произошло в конце?
– Где-то еще не хватает взаимодействия, где-то не чувствуем шайбу, но в следующих матчах, думаю, будем лучше играть.
–
Говорили, что Россия - фаворит в этом матче, но Чехия показала себя неплохо.
Чего ожидать от них в Праге?
– Надо использовать моменты, лучше играть в обороне, корректировать ошибки, которые мы допустили.
– Была хорошая атмосфера, да и матч был хороший –
правда, волнительный, –подтверждает слова Овечкина и Павел Дацюк практически в
той же формулировке.
–
Как оцените свое взаимодействие с Наместниковым и Телегиным?
– Играем и нарабатываем его.
–
Что помешало вам забить в конце?
– Штанга, – лаконичен Павел Валерьевич.
– Сыграли достаточно хорошо, пытались придерживаться
тренерского задания, – по-взрослому подводит итог молодой Владислав
Наместников.
–
Как оцените свой дебют в национальной команде?
– Мог бы и лучше сыграть. Да, у меня дебют, поэтому я немного нервничал. Буду прибавлять и пытаться играть лучше.
–
Почувствовали уровень, который будет на Кубке мира?
– Тяжело после первого матча говорить об этом. Сборная Чехии – очень приличная команда. На Кубке мира будут лучшие из лучших, все будут равны.
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Дадонов: У нас все «наше»
–
Как вы думаете, Кубок мира будет сильнее, чем матчи НХЛ? –
неожиданный экспресс-вопрос автору первого гола этой сборной России Артемию
Панарину.
– Думаю, на голову сильнее.
–
Чем вас удивили чехи?
– Если б я первый раз с ними играл, могли бы удивить. А так мы все друг друга знаем, нечему удивляться.
–
Вы своей тройкой впервые сыграли на маленькой площадке. Как думаете, в НХЛ бы
тоже забивали?
– Думаю, да, – с улыбкой и уверенностью утверждает Артемий.
– Многие забивают такие голы, как у
меня получился, – это уже Евгений Дадонов вспоминает красивый победный бросок в
касание. – Думаю, это результат игры всей пятерки, которая сработала в тот
момент на площадке.
– Что сегодня было важным, кроме победы?
– Думаю, почувствовать игровой ритм, войти. Потому что первый матч для всех. В СКА мы играли, но для нас это первая игра на маленьких площадках.
– Чувствуется разница в уровне с КХЛ, с чемпионатом мира?
– Думаю, уровень сборных всегда чувствуется – другой по сравнению с клубным. Но тут еще и почти все игроки из НХЛ, плюс маленькие площадки - еще более другой хоккей.
– Не было дискомфорта из-за
того, что почти все из НХЛ, а вы - из КХЛ?
– Нет.
– Несколько раз было видно по губам, что вы говорите «Давай нашу». Насколько получилось показать «вашу» с партнерами по звену?
– У нас все «наше» – так что не знаю, про какой именно момент вы говорите, – с улыбкой удовлетворения завершает Дадонов.
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Бобровский: Ажиотаж постепенно нарастает
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Бобровского – да, он пропустил три, но в нескольких моментах очень круто
спасал. Так что победу для наших сохранил действительно он.
– Мы начали немного сумбурно – но
хорошо, что выиграли, – анализирует Бобровский. – Все ребята старались,
работали. Рады, что смогли победить. Это была первая игра для всех, отсюда
много суеты.
– Ждали, что сборная России будет доминировать все 60 минут. Почему в концовке позволили чехам сыграть в свою игру?
– В современном хоккее при игре на маленькой площадке ни у одной из команд мира не будет преимущества все 60 минут. В Чехии играют мастеровитые ребята. Тем и будет интересен Кубок мира, что все команды равны.
– Чувствуете, что впереди Кубок мира?
– Ажиотаж нарастает постепенно. Восстанавливаемся и идем дальше.
– Что случилось в третьем периоде, когда вы пропустили третью шайбу?
– Там была блокировка. Я тянулся блином к шайбе, вырезался то ли в своего, то ли в соперника. Не смог отбить шайбу из-за этого.
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Матч
Россия - Чехия - 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
Голы:
Кемпны (Соботка, Михалек М.), 3:54 (0:1). Панарин (Шипачёв, Дадонов), 18:29 (1:1). Тарасенко (Кучеров, Марков), 25:22 (2:1 - бол.). Кучеров (Марченко, Орлов), 28:38 (3:1). Ханзал (Хемски, Кемпны), 46:48 (3:2 - бол.). Дадонов (Панарин, Шипачёв), 48:48 (4:2). Полак (Палат), 57:13 (4:3).
Место и дата
08 сентября 19:30, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция