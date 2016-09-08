«Первый матч – отсюда суета». Овечкин, Панарин и другие – о победе над чехами

Лидеры сборной России, точно не успев сговориться, сразу после выхода со льда отметили две детали о победы над Чехией: хорошую игру и волнение из-за того, что матч был первым для этой сборки «Красной машины».

Овечкин: Думаю, будем играть лучше

– Первая игра, поэтому маленький сумбур был и нервозность, – говорит наш капитан Александр Овечкин. – Но втором периоде, вы видели, мы справились с волнением и играли неплохо.

– В целом как оцениваете силы команды и что произошло в конце?

– Где-то еще не хватает взаимодействия, где-то не чувствуем шайбу, но в следующих матчах, думаю, будем лучше играть.

– Говорили, что Россия - фаворит в этом матче, но Чехия показала себя неплохо. Чего ожидать от них в Праге?

– Надо использовать моменты, лучше играть в обороне, корректировать ошибки, которые мы допустили.

– Была хорошая атмосфера, да и матч был хороший – правда, волнительный, –подтверждает слова Овечкина и Павел Дацюк практически в той же формулировке.

– Как оцените свое взаимодействие с Наместниковым и Телегиным?

– Играем и нарабатываем его.

– Что помешало вам забить в конце?

– Штанга, – лаконичен Павел Валерьевич.

– Сыграли достаточно хорошо, пытались придерживаться тренерского задания, ­– по-взрослому подводит итог молодой Владислав Наместников.

– Как оцените свой дебют в национальной команде?

– Мог бы и лучше сыграть. Да, у меня дебют, поэтому я немного нервничал. Буду прибавлять и пытаться играть лучше.

– Почувствовали уровень, который будет на Кубке мира?

– Тяжело после первого матча говорить об этом. Сборная Чехии – очень приличная команда. На Кубке мира будут лучшие из лучших, все будут равны.

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Дадонов: У нас все «наше»

– Как вы думаете, Кубок мира будет сильнее, чем матчи НХЛ? – неожиданный экспресс-вопрос автору первого гола этой сборной России Артемию Панарину.

– Думаю, на голову сильнее.

– Чем вас удивили чехи?

– Если б я первый раз с ними играл, могли бы удивить. А так мы все друг друга знаем, нечему удивляться.

– Вы своей тройкой впервые сыграли на маленькой площадке. Как думаете, в НХЛ бы тоже забивали?

– Думаю, да, – с улыбкой и уверенностью утверждает Артемий.

– Многие забивают такие голы, как у меня получился, – это уже Евгений Дадонов вспоминает красивый победный бросок в касание. – Думаю, это результат игры всей пятерки, которая сработала в тот момент на площадке.



– Что сегодня было важным, кроме победы?

– Думаю, почувствовать игровой ритм, войти. Потому что первый матч для всех. В СКА мы играли, но для нас это первая игра на маленьких площадках.



– Чувствуется разница в уровне с КХЛ, с чемпионатом мира?

– Думаю, уровень сборных всегда чувствуется – другой по сравнению с клубным. Но тут еще и почти все игроки из НХЛ, плюс маленькие площадки - еще более другой хоккей.

– Не было дискомфорта из-за того, что почти все из НХЛ, а вы - из КХЛ?

– Нет.



– Несколько раз было видно по губам, что вы говорите «Давай нашу». Насколько получилось показать «вашу» с партнерами по звену?

– У нас все «наше» – так что не знаю, про какой именно момент вы говорите, – с улыбкой удовлетворения завершает Дадонов.

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Бобровский: Ажиотаж постепенно нарастает

Лучшим игроком сборной России признали вратаря Сергея Бобровского – да, он пропустил три, но в нескольких моментах очень круто спасал. Так что победу для наших сохранил действительно он.

– Мы начали немного сумбурно – но хорошо, что выиграли, – анализирует Бобровский. – Все ребята старались, работали. Рады, что смогли победить. Это была первая игра для всех, отсюда много суеты.



– Ждали, что сборная России будет доминировать все 60 минут. Почему в концовке позволили чехам сыграть в свою игру?

– В современном хоккее при игре на маленькой площадке ни у одной из команд мира не будет преимущества все 60 минут. В Чехии играют мастеровитые ребята. Тем и будет интересен Кубок мира, что все команды равны.



– Чувствуете, что впереди Кубок мира?

– Ажиотаж нарастает постепенно. Восстанавливаемся и идем дальше.



– Что случилось в третьем периоде, когда вы пропустили третью шайбу?

– Там была блокировка. Я тянулся блином к шайбе, вырезался то ли в своего, то ли в соперника. Не смог отбить шайбу из-за этого.

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