Знарок, машину! Колонка Юрия Цыбанева

Матч Россия - Чехия Источник: Sovsport.ru

Обозреватель Sovsport.ru Юрий Цыбанев – о победе сборной России над Чехией в выставочном матче.

Сборная России – команда мечты. И ей потребуется сделать необычайно мощный шаг, чтобы превратиться в команду-мечту.

На сегодня это, что называется, две большие разницы. Ибо «Красная машина» - отнюдь не характеристика команды Олега Знарка (равно как и его предшественников), а ее цель, поблескивающая пока вдалеке, где-то на линии горизонта. Если посмотреть исторической правде в глаза, то вот уже двадцать лет наша команда на топ-уровне уступает традиционным топ-соперникам как раз таки в машинных свойствах - в игровой технологии. Результаты вполне показательны. За эти два десятка лет - на двух Кубках мира и пяти олимпийских турнирах - наша команда, в сравнении с канадцами, американцами, шведами, финнами и чехами, знала наименьший успех. Единожды проникла в финал - на Играх-1998 с Владимиром Юрзиновым.

Причем я затрудняюсь назвать навскидку хоть пару важных матчей, ход которых сборная лучших российских хоккеистов сумела контролировать от и до. Один - пожалуйста. С Канадой в четвертьфинале Турина. Когда Владимир Крикунов изловчился разок материализовать ностальгическое воспоминание о советской команде-мечте. У которой все в темп, в такт и под контролем.

А в остальном так и мыкались - каждый энхаэловец со своим ритмом, своим прочтением эпизода и со своей фишкой, за которую ему платят в заокеанье.

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Пока я смотрел первую нашу репетицию с чехами, сей исторический экскурс этак сам собой набежал и скомпоновался в тенденцию. Ибо линия игры вышла характерно рваной. Первый период: Панарин с Шипачевым задали скоростно-комбинационный тон. Второй: команда подхватила если не игровой лад, то импульс. Третий: кое-как докатали-отбились (хотя компания Панарина вновь вставила от себя: делай, как мы!)…

Да, у тренерского штаба не так много времени. Но он заранее держит в руках полную команду – и здесь выгодное отличие от ЧМ, когда народ подъезжал по ходу дела. Так вот: надо за десять оставшихся дней склеить в одно целое все, что хоть как-то склейке поддается. Чтобы снабдить заокеанскую нашу кампанию необходимой долей механистичности. Только при этом условии Александр Овечкин, к примеру, станет со своим авторским бронебойным – не решающим игроком, нет, он решающим редко когда бывает, - но полезным ингредиентом.

Но пока Олег Знарок почему-то верен инерции майского ЧМ. Столь же, как и тогда, сомнительна связка Овечкина с Кузнецовым, ибо, не находя единого темпа, они тормозят в угоду друг другу. Столь же неубедительны инициации с переводом форвардов в дальнобойщики при розыгрыше лишнего. И уж совсем обидно за Дацюка – похоже, Знарок больше рассчитывает на его оборонительные навыки. Словно равняя по Кокареву…

А команда вполне молодая. Восприимчивая. Из такой в самый раз лепить мечту.

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