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Олег Знарок: Драка Орлова с Ворачеком? Наш парень постоял за команду (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Дмитрий Орлов и Якуб Ворачек
Дмитрий Орлов и Якуб ВорачекИсточник: Sovsport.ru

После матча обозреватель Sovsport.ru послушал главного тренера сборной России Олега Знарка.

Сначала перед журналистами выступил чешский тренер Йозеф Яндач. На хорошем русском языке он рассказал, что форвард «Авангарда» Владимир Соботка не получил серьезную травму. Там нет перелома ключицы, и он сыграет на Кубке мира. Возрадуйся, Омск!

– Игра мне понравилась. Очень быстрая на маленьких площадках, – сказал уже Олег Знарок. – Первый период понравился больше всего – именно по тому, как мы следовали системе. Кое-что получилось, кое-что – нет. Была нервозность перед своими зрителями. И это вообще первый матч в сезоне. Но в целом мы справились.

– По поводу стычки Орлова с Ворачеком. Вы будете разрешать своим хоккеистам реагировать на такие провокации?
– Здесь еще вопрос, кто кого провоцировал. И разве плохо, что человек может постоять за команду и за себя? Это же хорошо! Тем более там было обоюдное удаление.

– Вадим Шипачев – 24% выигранных вбрасываний, Евгений Кузнецов – 39%. Реально ли исправить этот элемент до начала Кубка мира?
– Это вообще очень важный элемент в хоккее. Научить этому, может, и реально. Но сами игроки к этому должны прийти, понимаете? А так мы постоянно подсказываем и остаемся после каждой тренировки, чтобы поработать над этим.

– Что вам не понравилось в игре команды?
– Мы разберем, что нас не устроило. Понимаете? Прошло только полчаса после окончания матча. Я тоже должен немного от этого отойти.

– Оцените действия тройки Шипачева. Кажется, она была лучшей на льду.
– Это вы так решили?! – возмутился Знарок. – Мы вообще – команда. Поэтому оценивать игру по звеньям не собираюсь.

– Получат ли все три вратаря практику перед Кубком мира?
– Надеюсь, что да. Это решит наш тренер по голкиперам.

– Третий период получился не самым удачным. Это связано с физической нагрузкой, которую вы давали команде? Тренировки шли по два часа в день!
– Это разве были нагрузки? – хмыкнул Олег Валерьевич. – Мы только три дня тренировались. А так получилось где-то от волнения, где-то не выполняли игровое задание. Опять же – удаления. Подустали – ведь в большинстве тоже тратишь силы.

– Кстати, вам понравился розыгрыш лишнего?
– У нас есть три сочетания в большинстве. Сложно найти нужное. Тут должно быть чутье. В данный момент хочу дать и тем попробовать, и этим. Кому-то не хватает времени…

Панарин! Тарасенко! Кучеров! Когда у России такая атака, то и Канада не страшна

Матч

Россия - Чехия - 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Голы:

Кемпны (Соботка, Михалек М.), 3:54 (0:1). Панарин (Шипачёв, Дадонов), 18:29 (1:1). Тарасенко (Кучеров, Марков), 25:22 (2:1 - бол.). Кучеров (Марченко, Орлов), 28:38 (3:1). Ханзал (Хемски, Кемпны), 46:48 (3:2 - бол.). Дадонов (Панарин, Шипачёв), 48:48 (4:2). Полак (Палат), 57:13 (4:3).

Место и дата

08 сентября 19:30, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция

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