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Панарин! Тарасенко! Кучеров! Когда у России такая атака, то и Канада не страшна

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Радость хоккеистов сборной России
Радость хоккеистов сборной РоссииИсточник: Sovsport.ru

Сборная России победила чехов в Питере благодаря прекрасной игре своих звездных форвардов – Кучерова, Тарасенко и гениальной тройки Шипачева.

С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ

Только в четверг, в день матча, мы увидели чехов. Они накануне вечером прилетели в Санкт-Петербург и теперь вышли на раскатку. Организаторы Кубка мира не признают клубы не из НХЛ, и вот в составе сборной Чехии сразу напротив шестерых хоккеистов стоял прочерк – может, и есть команда, но не знаем, какая.

Роман Червенка, Михал Бирнер, Владимир Соботка, Якуб Накладал, Михал Йордан, Томаш Кундратек.

Главный тренер Йозеф Яндач руководил тренировкой, которая у чехов получалась вялой и хаотичной. А может, такое впечатление команда производит без Яромира Ягра – оплота чешского хоккея, который в 44 года все-таки решил не выступать за сборную.

– Нам трудно без Ягра, это ведь один из лучших хоккеистов мира. Но нужно уважать его решение, – объяснил Михал Фролик, единственный обладатель Кубка Стэнли в своей команде. У нас в активе, кстати – четыре чашки: по две – у Дацюка и Малкина.

Чешский пресс-атташе предоставил репортерам только Фролика. И вопреки регламенту отказался вести Яндача на пресс-конференцию перед матчем: «Ничего не знаю».

В этом смысле чехи показали себя дикарями. Зато у нас общались все. В микст-зону вышел даже капитан Александр Овечкин, которого не ждали. За пять минут до этого был остановлен защитник Никита Нестеров, ходивший и говоривший раньше, что репортеры им вообще не интересуются.

– Что будет главным в этом матче – результат или наиграть какие-то линии? – воскликнул кто-то.
– Во-первых, важен результат. Во-вторых, надо наиграть какие-то линии, – ответил Нестеров.

Вопросов нет!

Так вот Овечкин ответил: «Конечно, мы хотим победить. Но самое главное – найти нужные связки, чтобы мы чувствовали друг друга. Поймали ритм игры. Ничего важнее быть не может».

И добавил, что «сейчас команда поедет в церковь, что важно для сплачивания коллектива». 

Олег Знарок: Драка Орлова с Ворачеком? Наш парень постоял за команду (видео)

ТРИ ВРАТАРЯ = ОДНО ПИАНИНО

«Юбилейный» – самый маленький дворец (6500 зрителей), на котором прошел матч в рамках этого Кубка мира. Но в Питере показали очень красивое шоу с девизом «Красная машина. Сделано в России». Если мы в Торонто будем играть так, как разогреваем хоккей – все будет хорошо.

Программка к матчу тоже получилась замечательная. Из нее я узнал, что общий вес всей вратарской бригады сборной России – 276 кг. Как пианино марки «Беларусь». Евгений Малкин равен по весу шести Кубкам Стэнли, хотя за карьеру завоевал только два. А если всех игроков поставить друг на друга, то получится 42 метра, и это примерно как статуя Свободы.

Гимн России, перекрестившись, на лед вышла исполнять Пелагея. Ее муж Иван Телегин попал в состав и играл в одной тройке с Павлом Дацюком.... Ну что сказать о хоккее? Прав был тренер Харийс Витолиньш – «на маленьких площадках идет очень быстрая и примитивная игра». Бросок чеха Кемпны от синей линии, и шайба пронзает ворота Бобровского. Трудно среагировать на такой выстрел.

Вообще в первом периоде сборная России была поактивнее (13-7 по броскам). Но сыгранных связей не хватало. Что вы хотите, это же первые 20 минут игровой практики после летнего отпуска. Дмитрий Орлов, не имеющий контракта в НХЛ, вступил в драку с крупным Ворачеком. Заруба у них еще со времен серии «Вашингтон» – «Филадельфия».

Вообще хоккей не радовал до 19-й минуты, пока Артемий Панарин не получил шайбу перед воротами и прекрасно бросил в верхний угол ворот Мразека. А передачи отдали Шипачев с Дадоновым. Прекрасно, когда в сборной есть уже готовая тройка.

Знарок, машину! Колонка Юрия Цыбанева

КУЧЕРОВ В ПОРЯДКЕ

Второй период сборной России удался, и тут здорово сыграл Никита Кучеров. Сначала он отдал передачу под бросок Тарасенко, и Володя стрельнул как в тире – точно в девятку. С такой меткостью нужно брать золото в пулевой стрельбе на Олимпиаде.

А потом защитник Алексей Марченко нанес мощнейший бросок от синей линии, шайба со звоном отлетела от штанги. И тут Кучеров продемонстрировал свое ценнейшее качество – быть в нужном месте в нужное время. Первый на добивании, и это 3:1.

Видимо генменеджер Стив Айзерман не ожидал, что Стивен Стэмкос решит остаться в «Тампе». На контракт капитана ушла львиная доля бюджета, и теперь у «молнии» меньше $7 млн под потолком зарплат. А нужно подписать нескольких игроков, включая Кучерова, который стоит не меньше Тарасенко ($60 млн за 8 лет).

…Знарок пробовал разные сочетания в большинстве. Выпускал тройку Шипачева с Зайцевым и Малкиным в защите. Пробовал Кулемина – Дацюка – Малкина с защитниками Орловым и Панариным. В принципе это был еще летний хоккей, и многое в нашей команде нужно подтягивать. Но сборная России выезжала на индивидуальных качествах своих звезд. Резерв у нас есть. Например, в большинстве мы пока мало отдаем Овечкину под его лучший щелчок в мире.

На чехов и так навалились травмы, и они сделали уже три замены в составе. Так теперь сломался Владимир Соботка, которого доставили в больницу с переломом ключицы. Непонятно, как вообще Чехия будет играть на Кубке мира. Ягра что ли вызывать? Но второй гол гости все-таки забили, когда у нас был удален Евгений Кузнецов. Мартин Ганзал наносил бросок, попал в ногу Марченко, и такому автоголу позавидовал бы даже Юрий Ковтун – 3:2.

И не успела у чехов мелькнуть мысль, что этот матч можно спасти, как Панарин прекрасно пролетел по левому флангу и отдал пас на Дадонова, который расстрелял пустой угол.

Я бы на месте генменеджера «Чикаго» Стэна Боумэна серьезно подумал, как купить тройку Шипачева в полном составе. Это была бы бомба в НХЛ.

Чехи еще забили третий гол, когда Плеканец удачно поборолся с Марковым у ворот, а Полак нанес отличный бросок. Но Россия довела матч до победы. Конечно, Олегу Знарку и его штабу еще работать и работать. Но игра у нашей сборной в целом получилась. Бобровский тащил почти все, защита особо не ошибалась, а атака – моментами это просто песня.

Матч

Россия - Чехия - 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Голы:

Кемпны (Соботка, Михалек М.), 3:54 (0:1). Панарин (Шипачёв, Дадонов), 18:29 (1:1). Тарасенко (Кучеров, Марков), 25:22 (2:1 - бол.). Кучеров (Марченко, Орлов), 28:38 (3:1). Ханзал (Хемски, Кемпны), 46:48 (3:2 - бол.). Дадонов (Панарин, Шипачёв), 48:48 (4:2). Полак (Палат), 57:13 (4:3).

Место и дата

08 сентября 19:30, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция

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