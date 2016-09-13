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«С утра он сказал маме: «В боку покалывает». Интервью тренера Артема Безродного

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Артем Безродный
Артем БезродныйИсточник: Sovsport.ru

Александр Мурашкин, тренер команды «Альянс» из Липовой долины, за которую на первенство Сумской области в последнее время выступал Артем Безродный, рассказал, что произошло с его игроком.

– Сообщается, что Артему стало плохо во время пробежки. Он ее совершал в одиночестве?
– Да. Утречком побежал. Мы отыграли первый круг, сейчас – второй. Игры у нас по субботам, а по вторникам и четвергам – тренировки. Вторничное занятие отменили из-за проблемы с полем. И я дал команду игрокам самостоятельно сделать пробежку. Без ускорений.

– Ничто не предвещало такого исхода?
– Мама Артема рассказала, что он ей с утра сказал: «В боку что-то колет». В субботу мы проводили товарищескую игру со вторым составом команды «Нефтяник-Укрнафта», 3:1 выиграли. Артем весь матч отыграл, ни на что не жаловался. Что именно произошло, сказать сложно. Вскрытия еще не было.

– Были ли у Артема, скажем так, нарушения режима? Может, это повлияло?
– В последнее время нарушений режима не было. Месяц, как он перешел в нашу команду. Ничего такого я не наблюдал. С детства знаю Артема, его родителей. Артем играл у моего брата, так что Безродный и для меня – как облупленный. Поэтому обескуражен произошедшим. Нет, год или два назад были моменты, когда Артем уходил на неделю, на две, на три…

«Это не проходит бесследно…». Что в Сумах говорят о смерти Артема Безродного

– А в последнее время этого не было?
– Не было. Я в контакте и с мамой его, и с папой. Раньше вообще семьями дружили. Сейчас они, конечно, убиты горем. А к Артему я и в Москву приезжал, когда он играл в «Спартаке» у Романцева и Грозного. Конечно, карьера у Артема так сложилась... Мне больно, что у него не получилось реализовать свой талант полностью. Но сам виноват…

– У Артема осталась семья?
– У него есть ребенок. С женой в последнее время Артем не живет. Племянник Артема занимается боксом, был в сборной Украины, но на Олимпиаду не попал – не получилось с квалификацией

– Когда пройдут похороны Артема?
– Пока не знаем. Он гражданин России...

– Это добавляет сложностей?
– Нет. Мама сказала про паспорт. Но, может, у него вид на жительство был. Проблем в любом случае не будет. Уже договорились, что похороны пройдут на центральном кладбище в Сумах.

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