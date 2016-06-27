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Боец круче Головкина и Ковалева? Такой парень живет в Никарагуа

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Боец круче Головкина и Ковалева? Такой парень живет в Никарагуа
Источник: Reuters

Sovsport.ru представляет одного из самых ярких и титулованных боксеров современности, поправшего стойкий исторический стереотип.

Каким образом 16-кратный чемпион мира Роман Гонсалес добывает себе внеочередной пропуск в Международный зал боксерской славы?

Разрывает шаблоны

Может ли быть хедлайнером мирового бокса человек с ростом 160 см и весом 50 килограммов? История таких прецедентов не знает. Этот боец – не американец и даже не англичанин? Очень плохо. Он не стремится к пиару и тяготится публичностью? Никаких шансов... Примерно так рассуждал бы любой уважающий себя промоутер. И, конечно, сел бы в лужу.

Профессиональный ринг помнит немало блистательных «мухачей». Достаточно назвать фамилию Рикардо Лопеса – ученика прославленного мексиканского тренера Игнасио Беристайна. С 1990 по 2001 год он провел 25 (!) титульных поединков и ни разу не проиграл (всего за карьеру – 51 победа и 1 ничья). Достижение поистине эпохальное, но кому нужен малыш «Финито», когда всю славу и деньги поколения стяжали Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Феликс Тринидад, Оскар де ла Хойя?

Можно ли говорить о том, что признание боевых заслуг никарагуанца Романа Гонсалеса напрямую связано с тем, что в боксе давно наметился дефицит настоящих суперзвезд из более тяжелых весов? Определенно. Но столь же верно и то, что чемпион по прозвищу «Чоколатито» обладает рядом качеств, выделяющих его на фоне легендарных предшественников.

Наступает на пятки Мэйвезеру

Когда самый высокооплачиваемый спортсмен мира Флойд Мэйвезер-младший объявил об уходе из большого спорта, его место на вершине рейтинга лучших боксеров мира независимо от веса по версии журнала The Ring занял именно Гонсалес. Это произошло в сентябре 2015 года.

Флойд Мэйвезер передал регалии лидера P4P в надежные руки

Ныне в послужном списке Романа – 46 побед (38 – нокаутом) в 46 поединках. Мэйвезер завершил карьеру с 49 победами. Не все они были бесспорными и однозначными, но факт остается фактом: американец повторил «рекорд» знаменитого тяжеловеса 1950-х Рокки Марчиано.

Почему журналисты и сам Флойд взяли за ориентир именно Рокки – сказать трудно. В конце концов, боксерская икона Мексики Хулио Сезар Чавес к 1993 году довел серию своих побед до 87, прежде чем столкнулся с непреодолимой преградой в лице Пернелла Уитакера.

Но теперь уже Роман Гонсалес медленно, но верно идет к тому, чтобы превзойти горделивую статистику самого Мэйвезера.

Добавим, что «Чоколатито» стал профессионалом в 17 лет, но перед этим он успел провести 88 боев по любительским правилам. Все они оказались успешными.

Охотно поднимается по весам

В минувшее воскресенье уроженец Манагуа в невероятном по накалу бою победил единогласным решением судей доселе небитого мексиканца Карлоса Куадраса и отобрал у него пояс WBC в весовой категории до 52,2 килограмма.   

Таким образом, Гонсалес, начав карьеру в минимальном весе (до 47,6 кг), уже успел побывать чемпионом мира в четырех категориях. По словам Романа, битва со значительно более крупным и сильным физически Куадрасом стала для него тяжелейшим в жизни испытанием.

Но как знать, не решится ли 29-летний никарагуанец пойти еще дальше?

«Алексис Аргуэлло всегда будет номером один в Никарагуа. Он мой наставник, а я его сын. Эта победа - для моей семьи, для всей нашей страны, для Бога»

Алексис Аргуэлло (слева) и Роман Гонсалес - спортивные легенды двух поколений не самой благополучной страны Центральной Америки

Боксирует везде, где его ждут

Нередко камнем преткновения в переговорах между звездными боксерами и их промоутерами становится место проведения очередного поединка. Одни панически (и зачастую обоснованно) боятся ограбления на чужбине стараниями судей. Другие очень комфортно чувствуют себя в родных городах и странах, в окружении своих фанатов, искренне не понимая, зачем нужно ехать куда-то еще.

Гонсалес без каких-либо колебаний соглашается боксировать с сильнейшими японцами в Японии, с мексиканцами – в Мексике, с американцами – в США. И такая сговорчивость еще ни разу не вышла Роману боком: немногим из его соперников довелось услышать финальный гонг. В результате, данный фактор сыграл на укрепление его репутации.

Сотрудничает с братьями Кличко

Добившись элитного статуса в системе координат современного профессионального бокса, «Чоколатито» начал искать возможности для увеличения своих боевых гонораров. И последние поединки доказывают, что он находится на верном пути: 200 тысяч долларов за титульный бой с Эдгаром Сосой (май 2015 года), 250 000 за победу над Брайаном Вилорией, 300 000 за встречу с Макуильямсом Арройо и, наконец, 400 000 – за Куадраса.

Болельщики очень рассчитывают увидеть повторный поединок Гонсалеса с мексиканцем Хуаном Франсиско Эстрадой (первый бой никарагуанец выиграл по очкам в 2012 году), но Роман четко обозначил свою позицию – миллион и ни центом меньше! Вполне возможно, что и здесь лидер рейтинга Pound-for-Pound своего добьется.   

В 2015 году Гонсалес подписал выгодные контракты с крупнейшим американским кабельным телеканалом HBO и с компанией К2 Promotions, принадлежащей Виталию и Владимиру Кличко.

Проводит каждый бой как последний

Но, конечно, фирменная визитка Романа – это сами поединки с его участием. Они не относятся к той грани восприятия бокса, где все крутится вокруг фамилий Мэйвезера и Пакьяо, где встреча Александра Поветкина с Кличко-младшим – самое ожидаемое событие десятилетия, где Рой Джонс – по-прежнему суперзвезда. Болельщики, идущие на поводу у навязчивых рекламных кампаний и средств массовой информации, слишком часто недоумевают: «Нам обещали драму и зрелище, а что мы только что посмотрели?»

Бои Гонсалеса – это чистый спорт, драйв, темп, серийность, несгибаемый характер, высочайшее исполнительское мастерство без примеси конъюнктуры и шоу-бизнеса.  


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